Endonezya gezilecek yerler: Muhteşem kumsalları ile Endonezya gezi rehberi…

Resmi adıyla Endonezya Cumhuriyeti, dünyanın en büyük takımada ülkesidir. Muhteşem kumsalları ve farklı etnik kökenleriyle turistler tarafından oldukça fazla ilgi gören Endonezya'nın tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını sizler için derledik...

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17.508 adadan oluşan, kuzeyinde Malezya, doğusunda Doğu Timor ve Papua Yeni Gine ile komşu olan, dünyanın en kısa boylu insanlarının yaşadığı, dünyanın en kalabalık 4. nüfusuna sahip, 127’si aktif olmak üzere 150’den fazla volkan bulunan Endonezya’nın gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

ENDONEZYA GEZİLECEK YERLER

SUNDA ADALARI / KOMODO ULUSAL PARKI

Komodo Ulusal Parkı, 3 metre uzunluğa kadar ulaşabilen dev etoburlardan olan Komodo Ejderlerinin doğal yaşam alanı. Bu hayvanın eşsiz ve nadir doğası nedeniyle, UNESCO tarafından 1986 yılında Dünya Mirası Sit Alanı ilan edildi. Parkta üç büyük ada, Komodo, Rinca ve Padar ve toplamda 603 kilometrekarelik arazi ile birlikte çok sayıda küçük ada yer alıyor. Bu bölgede en az 2.500 Komodo Ejderi yaşıyor. Büyük komodolar genellikle üç metre uzunluğunda ve 90 kilo ağırlığındadır. Onların yaşam alanları, savanalar, yağmur ormanları, beyaz plajlar, güzel mercanlar ve temiz mavi denizlerin güzel panoramik manzarasına sahiptir. Bu alanda atları, vahşi mandaları, geyikleri, yaban domuzu, yılanları, maymunları ve çeşitli kuş türlerini de bulabilirsiniz. Komodo Ulusal Parkı aynı zamanda dünyaca ünlü bir tüplü dalış merkezine de sahip.

JAVA ADASI / BOROBUDUR TAPINAĞI

Dünyanın en büyük Budist tapınağı Güneydoğu Asya'dan bir çok seyyahı Java Adası'nın etrafı yeşil bitki örtüsü ve biri halen aktif olan volkan dağlarıyla çevrili Yogyagarta’ya çekiyor. UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Borobudur Tapınağı, 2.500 metrekarelik alanıyla Budizm inancına ait en büyük tapınak. Yüzlerce kabartmada Buda'nın hayatının anlatıldığı tapınağın neden Budizmin doğum yerinden çok uzakta yapıldığı bilinmiyor. Buda'nın kutsal çiçeği, nilüfere benzitilmiş piramit şeklindeki Borobudur, 8. ve 9. yüzyılda Sailendra Hanedanlığının altın döneminde inşa edilmiş. Borobodur Tapınağı’nın, M.S. 7. yüzyıl sonu ile 8. yüzyıl başında Sanmaratungga tarafından inşa edildiği sanılıyor. Bundan tam 1,200 yıl önce iki milyon taşı nehirlerden derelerden taşımışlar ve harç kullanmadan mükemmel bir biçimde bunları birleştirerek 29 metre yükseklikteki bu görkemli piramidi inşa etmişler.

BALİ ADASI / UBUD MAYMUN ORMANI

Bali Adası’nın Ubud bölgesinde bulunan ve 1350’li yıllarda inşa edilen Hindu inancına ait bir tapınak kompleksidir. Padangtegal köyü sınırları içerisinde bulunan meşhur tapınak ayda 10 binden fazla turist çekmektedir. Köy sakinleri için önemli bir manevi, ekonomik, eğitim ve koruma merkezi haline gelen bölge, yaklaşık 27 hektarlık alanı kapsamaktadır. Yaklaşık 115 ağaç türüne ev sahipliği yapan bölge, adını maymunların doğal yaşam alanı olmasından almıştır.

BALİ ADASI / ULUWATU TAPINAĞI

Deniz kenarında yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki falezler üzerine inşa edilen bir tapınaktır. Hyang Widhi Wasa Sang’a adanan tapınak, 11. yüzyılda inşa edilmiştir. Eşsiz manzarasıyla, Endonezya’nın tarihi yerlerinden biridir.

CAKARTA / ENDONEZYA ULUSAL ANITI

Ünlü mimarlar Frederich Silaban ve R.M. Soedarsono tarafından tasarlanan anıt, 1961 ve 1975 yılları arasında inşa edilmiş ve tam 132 metre yüksekliğe sahiptir. Adından da anlaşılacağı gibi ülkenin bağımsızlık mücadelesini anmak için oluşturulan yapı, başkentin en merkezi noktalarından biri olan Merdeka Meydanı’nda yer alıyor.

CAKARTA / ENDONEZYA ULUSAL MÜZESİ

Başkent Cakarta’nın Merdeka Meydanı’nın batı kısmında yer alan arkeolojik, tarihi, etnolojik ve coğrafi bir müzedir. Kurumun içerdiği geniş koleksiyonlar, Endonezya’nın tarihinin neredeyse tamamını kapsamaktadır. 1778 yılından bu yana hizmet veren kurumda farklı dönemlere ait heykeller, bronz ve seramik eşyalar, tarih öncesi antropolojik ögeler sergilenmektedir. Müze koleksiyonları ve içerdiği çeşitli nesneler bakımından Güneydoğu Asya’nın en değerli müzeleri arasında yer alıyor.

CAKARTA / İSTİKLAL CAMİİ

İstiklal Mescidi adıyla da bilinen cami, mimar Frederich Silaban tarafından tasarlanmıştır. 1978 yılında ibadete açılan cami, Merdeka Meydanı’nın yakınındadır. 45’er metrelik iki kubbesi bulunan caminin minaresi 97 metre yüksekliğe sahiptir. İstiklal Camii yalnızca Endonezya’nın değil tüm Güneydoğu Asya’nın en büyük camisi olması bakımından dünyaca ünlüdür.

SULAWESİ ADASI / BUNAKEN ULUSAL PARKI

Endonezya’nın kuzey kısmında Sulawesi adasında bulunan ve koruma altına alınan bir deniz parkıdır. 890 kilometrekarelik alanı kapsayan bölge, 1991 yılında milli park olmuştur. Burası 390 mercan türünün yanı sıra çok sayıda balık, sürüngen ve deniz memelisine ev sahipliği yapmaktadır. Bölge plajları ve mükemmel bitki örtüsüyle de her yıl yüz binlerce turistin uğrak mekanı haline gelmiştir. Bunaken Ulusal Parkı, özellikle su canlılarına ve su bitkilerine ilgi duyanların uğrak dalış yerlerinden biridir.

JAVA ADASI / BROMO TENGGER ULUSAL PARKI

Bromo Tengger Semeru Ulusal Parkı, yemyeşil antik volkanik krateri ve onun sayesinde ortaya çıkmış muhteşem habitatı ile tüm dünyada bilinen bir yer. Park ismini iki dağdan alıyor, Semeru ve Bromo Dağları ile bölgede yaşayan Tengger halkı. Semeru Java'nın en yüksek dağı ve Endonezya'nın da en aktif volkanı. Bromo'nun tüten bacası volkanik kum denizi içinde bulunuyor ve etrafında yüksek tepeler oluşturuyor.

SUMATRA ADASI / TOBA GÖLÜ

Sumatra Adası'nda, çevresi sık ormanlarla kaplı bir krater gölü olan Toba Gölü 450 metre derinliğe sahip. Dünyanın volkanik kış yaşamasına neden olan bir süper yanardağ patlaması sonucunda oluşan Toba gölü günümüzden tahminen 69.000-77.000 yıl kadar önce meydana gelen ve 8 iklim değişikliği gösteren bir olayı temsil eden, dünyada büyük tahribat yapan bir patlamanın bulunduğu yerdir. Bu, son 25 milyon yılda içinde dünyada meydana gelen en büyük patlamadır. Toba felaket teorisine göre, insan nüfusu için küresel sonuçlar doğurdu; O tarihte yaşayan insanların çoğunu öldürdü ve insanların dünya çapındaki nüfusunun genetik yapısını etkileyen, doğu Afrika ve Hindistan’da nüfus tıkanıklığı yarattığına inanılıyor.