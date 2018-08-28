Güney Kore gezilecek yerler: Kendine özgü kültürüyle binlerce yıllık Güney Kore

MÖ 2300'lü yıllardan bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan Güney Kore, tarihi ve turistik açıdan önemli eserler ev sahipliği yapıyor. Asya'nın doğu kısmında Kore Yarımadasında bulunan Güney Kore'de gezilecek yerlerden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz...

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Türk askerinin Kore Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı Türklerin ayrı sevildiği, tarihi açıdan geniş bir mirasa sahip mistik ülke Güney Kore’nin gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

GÜNEY KORE GEZİLECEK YERLER

SEUL / GYEONGBOKGUNG

Gyeongbokgung Sarayı veya Gyeongbok Sarayı olarak da bilinen Joseon Hanedanlığı’na ait ana kraliyet sarayıdır ve 1935 yılında inşa edilmiştir. Kralın evi olarak kullanılan ‘Gyeongbokgung’ aynı zamanda o dönemlerde Joseon hükümet binası olarak hizmet vermiştir. Imjin Savaşı sırasında ağır tahribata uğrayan saray, 19. yüzyılda 7700 odasıyla beraber Prens Regent Heungseon öncülüğünde restore edilmiştir. Şu anda kompleksin bünyesinde Kore Ulusal Halk Müzesi ve Ulusal Saray Müzesi hizmet vermektedir. Antik Kore mimarisinin en değerli yapılarından biri olarak bilinen saray, Güney Kore’nin gezilecek önemli yerlerinden biridir.

SEUL / CHEONGGYECHEON

Seul’de bulunan yaklaşık 9 kilometrelik bir rekreasyon alanıdır. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında şehrin ulaşımına ve sosyal hayatına canlılık kazandırmak amacıyla düzenlenen alanda nehir ve yürüyüş yolları ile harika bir kentsel parka dönüştürülmüştür. 2005 yılında hizmete açılan park, bu tarihten itibaren yerli halkın ve bölgeye gelen yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri haline gelmiştir.

SEUL / KORE SAVAŞ ANITI

Yongsan-dong bölgesinde bulunan anıt, 1994 yılında açılmıştır. Kore askeri tarihi anısına eski ordu karargahında bulunmaktadır. Anıt bina altı kapalı sergi odaları, 13.000 savaş hatırası ve askeri teçhizatların sunulduğu açık bir sergi merkezine sahiptir. 20 bin metrekarelik alanı kapsayan anıt, ülkenin yakın tarihinde yaşanan kanlı olayları gelecek nesillere aktarma amacına yönelik olarak oluşturulmuştur. Önemli savaşçılara ait heykellerin yanı sıra 100 adet ağır silahın bulunduğu anıtın cephe yan kısmındaki duvarlarda Kore ve Vietnam Savaşlarında hayatını kaybedenlerin isimleri yazılıdır.

SEUL / BONGEUNSA

Seul’ün Sanseong-dong bölgesinde yer alan bir Budist tapınağıdır. Kral Wonseong döneminde 794 yılında inşa edilen antik tapınak Sudo Dağı’nın yamacında yer almaktadır. Joseon Hanedanlığı devrinde Budizm, Kore topraklarında sindirilse de Bongeunsa bir Joseon Kraliçesinin himayesinde 1498 yılında yeniden inşa edilmiştir. 1939 yılında yaşanan yangında tahrip olan tapınak, Kore Savaşı sırasında ise kısmen yıkılmıştır. Daha sonra gerçekleşen restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun biçimde onarılmıştır.

SEUL / N SEUL KULESİ

Telekomünikasyon ve gözetleme amaçlı inşa edilen kule, ülkenin en değerli sembollerinden birine dönüşmüştür. Kentin en hakim tepelerinden Namsan Dağı’na konuşlandırılan kule, 1971 yılında tamamlanmıştır. 236 metre yüksekliğiyle ülkenin en yüksek yapılarındandır.

JEJU ADASI / TAŞ HEYKELLER

Güney Kore'nin güneyinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan volkanik bir ada olan Jeju Adasında bulunan ve ‘dol hareubang' yani büyük baba heykeli olarak adlandırılan dev bazalt heykeller adanın her yerinden görülebilen, ülkenin ikonik sembolleridir. En fazla 3 metre yükseklikteki heykeller, koruyucu özelliğe sahiptirler ve ilk olarak 1754 yılında yapılmıştır. Yuvarlak şişkin gözlü, sıkıca kapalı ağız, yüksek omuzlar, midesinde toplanmış eller ve başında asker şapkalarıyla ‘dol hareubang'ların kökeni Moğollar'a kadar dayanırken, varyasyonlarına adanın ve ülkenin her yerinde, sevimli ve küçük minyatürler olarak hediyelik eşya dükkanlarında rastlayabilirsiniz.

DOLSAN KÖPRÜSÜ

Dolsan ve Yeosu adalarını bağlayan Dolsan köprüsü Kore'nin en önemli çelik kablolu köprüsüdür. 450 metre uzunluğunda olan köprü genişlik konusunda da ‘en' olma özelliğini korumaktadır, 11.7 metre genişliğindedir. Köprünün bulunduğu noktadan manzara mükemmeldir ve Güney Kore’yi ziyeret edenlerin bolca fotoğraf çektirdiği yerlerdendir. Geceleri ışıklandırması harikadır. Köprünün Yeosu tarafındaki kısmı Yeosu Harbor'a karşı bir resmedilmeye değer bir bakış açısı oluşturan sekizgen bir gözlem evi iken, Dolsan-eup'taki diğer kısmı ise çiğ balık kasabası olarak bilinmektedir. Dolsan-eup kısmındaki köprünün altı, yolcuların asil Geobokseon'un (kaplumbağa şekilli gemi / Link ) tıpatıp kopyasını bulabilecekleri bir yolcu gemisi rıhtımıdır ve Dolsan-do adası kenarında Odongdo Adası'na veya Hyangilam Tapınağı'na yolcu gemisi ile gidebilirler.

SEUL – GANGNAM / SAREUNG

Bir anıt mezar olan Sareung, Joseon Krallığı döneminde Kraliçe Jeongsun adına yaptırılmıştır. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmıştır. 1400'lü yıllarda inşa edilmiş anıt mezar ziyaret edilebiliyor. Hanedanlığa ait bir başka anıt mezar da 9. Kral Seongjeong, karısı ve oğlu için yapılmış mezardır. Bu mezarlar bir dönemin ünlü şarkısı Gangnam Style'in da sözlerinin geçtiği Gangnam bölgesindedir. Gangnam, Seul'un en lüks mağazalarının, restoranlarının bulunduğu, zenginlerinin yaşadığı semtidir.

SAMBUYEON ŞELALESİ

Güney Kore'de görmeniz gereken en önemli doğal güzelliklerin başında gelir. Yeşil bitki örtüsüyle kaplı dağlar ve ortasından akan şelale adeta masalsı bir manzara ortaya koyar. Ayrıca şelale ile ilgili bir de çok eskiden bir ejderhanın bir süre bu şelalede yaşadığının, ardından şelaleden havaya doğru süzülerek özgürlüğüne kavuştuğunun anlatıldığı bir efsane mevcutmuş. Bu nedenle ismi Yonghwa-dong (Yong ejderha anlamına gelmektedir) olan bir de köy mevcuttur.