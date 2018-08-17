Hong Kong gezilecek yerler: Yılın her dönemi turistlerin akın ettiği Hong Kong gezi rehberi…

Kowloon Yarımadası ve yaklaşık 235 adacıktan oluşan Hong Kong, Asya kıtasının ticari, turistik, sosyal ve siyasi açıdan en önemli merkezlerinden biridir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin güney bölgesinde yer alan özerk bir bölge olan ve Asya'nın New York'u olarak tanımlanan Hong Kong'un gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını sizler için derledik...

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Dünyanın en önemli liman kentlerinden olan Hong Kong, mimarisi, Budist tapınakları, dağlık kesimi, bulutlu havası ile yılın her döneminde turist çeken bir şehirdir. Türk vatandaşlarının vize almadan gidebildiği, dünyanın en zengin şehirlerinden, dünyanın en fazla gökdelenine sahip, dünyanın en fazla turist çeken şehirlerinden olan Hong Kong’un gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

HONG KONG GEZİLECEK YERLER

VICTORIA PEAK TEPESİ

Victoria Zirvesi, 554 metre yüksekliği ile Hong Kong'un en yüksek ve şehrin en çok ziyaretçi çeken noktalarından biridir. Her yıl yaklaşık 7 milyon kişi tarafından ziyaret edilen tepe üzerinden Hong Kong manzarası gece, gündüz ayrı güzeldir. Bölgeye ünlü Peak Tramvayı ile ulaşabilirsiniz. 1888 yılında hizmete açılan tramvay halen kullanılmaktadır. Tepede bulunan en çok ziyaretçi alan noktalardan biri Peak Tower'dır. Peak Tower yani Tepe Kule, şehirdeki en sıra dışı binadır ve Hong Kong'un sembollerindendir. “Wok” şeklindeki bina 396 metre yüksekliğindedir. Peak Tower'ın ikinci katında Madame Tussauds Hong Kong yer almaktadır.

MAN MO TAPINAĞI

Man Mo Tapınağı, Hong Kong'un en otantik yerlerinden biri ve şehirdeki en eski tapınaktır. Tapınakta iki tane figür kutsallaştırılmaktadır. Bu figürler Edebiyat Tanrısı ve Savaş Tanrısı'dır. Tapınağa ibadet için gidenlerin dilekleri genellikle akademik ve eğitimsel başarı içindir. Tapınak, 1848 yılında Hong Kong İngiliz kolonisiyken Taoistler tarafından inşa edilmiştir. Edebiyat Tanrısı olarak bilinen Man Cheong MÖ 287 yılında doğmuştur. Tapınakta kutsanan diğer tanrı ise MÖ 160 yılında dünyaya gelmiştir. Tapınak içerisinde bu iki tanrı ve hayatlarını tasvir eden figürler bulunmaktadır. Önemli bayramlarda Man ve Mo tanrılarının figürlerini taşıyan geçit alayı Hong Kong sokaklarında dolaşırlar.

HONG KONG PARK

Hong Kong Park, şehrin gürültüsünden kaçıp biraz soluklanıp dinlenebileceğiniz ideal bir yer. Park, gerek tasarımı gerekse sunduğu hizmetler nedeniyle birçok ödüle layık görülmüştür. Parkta en çok ilgi çeken noktalar Spor Merkezi ve Konservatuardır. Fakat görsellikle sanata, antik Çin porseleni gibi konulara ilgi duyuyorsanız Görsel Sanatlar Merkezi ya da Çay Evi ilginizi çekebilir. Mimariye ilgi duyuyorsanız en az 100 yaşında olan İngilizlere ait askeri yapıları görmenizde fayda var. Eğer sadece rahatlamak ve dinlenmek istiyorsanız bahçe kısmını tercih etmelisiniz.

TİAN TAN BUDA HEYKELİ

‘Büyük Buda’ olarak da bilinen Tian Tan Buddha, Buddha Shakyamuni’ye ait olan devasa bir bronz heykeldir. Lantau Adası’nda Ngong Ping Yolu üzerinde bulunan heykel 1990 ve 1993 yılları arasında yapılarak hizmete açılmıştır. Po Lin Manastırı yakınlarında yer alan heykel insan ve doğa, insan ve inanç arasındaki uyumlu ilişkiyi sembolize etmektedir. 34 metre yüksekliğindeki heykel, Hong Kong’da Budizm inancına sahip olanlar için en önemli simge haline gelmiştir.

PO LİN MANASTIRI

Hong Kong'da yer alan Po Lin Manastırı, şehrin bir diğer Budist tapınağıdır. Hong Kong’un Ngong Ping Platosu’nda yer alan ve 1906 yılında 3 keşiş tarafından kurulan tarihi manastır önceleri ‘Big Hut’ (Büyük Hut) ismiyle anılmıştır. 1924 yılından bu yana Po Lin Manastırı adını alan manevi yapı içerisinde bulunan yan yana 3 buda heykeli ile ünlüdür. Dünyanın en büyük Buda heykellerinden Tian Tan Buddha burada bulunuyor. Günümüzde de aktif olarak kullanılan manastır ayrıca tahta bilezik yapımı ve satışı ile de ünlüdür.

HONG KONG DISNEYLAND

Lantau adasında Penny Koyu’nda 28 hektarlık alana kurulan dünyaca ünlü bir temalı parktır. 2005 yılında açılan Hong Kong Disneyland özerk bölgenin ilk temalı parkıdır. Hong Kong Uluslararası Tema Parkı’na ait olan ve bu kuruluş tarafından yönetilen temalı park oluşturulurken ‘Feng Shui Kuralları’ Çin kültürü, örf, adet ve gelenekleri göz önünde bulundurulmuştur. Bunun nedeni ise kültürel tepkinin önüne geçmek olarak açıklanmıştır. Hong Kong Disneyland 7 temalı alandan oluşuyor.

HONG KONG SAAT KULESİ

Kowloon Adası’nın güney kıyısında yer almaktadır. Kowloon-Kanton Demiryolu eski Kowloon İstasyonu’na özgün sitenin tek kalıntısı olarak önemli bir yapıdır. Resmi adı ‘Eski Kowloon-Kanton Demiryolu Saat Kulesi’ olsa da halk arasında ‘Tsim Sha Tsui Saat Kulesi’ adıyla bilinmektedir. Kırmızı tuğla ve granit kullanılarak 1913 ve 1915 yılları arasında inşa edilmiştir. 44 metre yüksekliğe sahiptir.

WONG TAİ SİN TAPINAĞI

1921 yılında inşa edilen Wong Tai Sin veya Büyük Ölümsüz Wong’a adanmış kutsal bir yapıdır. Wong Tai Sin Tapınağı, şehirde Taoist nikah hizmetleri sunan tek yerdir. Tapınak, falcıları ile ünlüdür. Tapınak çerçevesinde Budizm, Konfüçyizm ve Taoizm inançları birleştirilmiş durumdadır. 18 bin metrekarelik alana kurulan Tao tapınağı Kowloon’un kuzeyindeki Lion Rock’ın güney tarafında yer almaktadır. Tapınak önceleri vatandaşların ziyaretine kapalıyken 1956 yılında halka açılmıştır.