İstanbul’a yakın piknik ve tatil yerleri: İstanbul civarı denize girilecek yerler…

Tatile çıkmak istiyorsunuz ama vaktiniz mi kısıtlı? İstanbul’da yaşıyorsanız şanslısınız. İstanbul’a yakın tatil yerleri listesinden ucuz tatil yerlerini bulabilirsiniz. İstanbul'un içinde, yakınında, deniz kenarı, doğa harikası ve tarih kokan yerleri listeledik. İşte İstanbul'a yakın denize girilecek yerler ve pinkik alanları…
RİVA
Günübirlik tatile bile çıkabileceğiniz bir adrestir Riva. Özellikle hafta sonu kaçamaklarınızla bambaşka bir İstanbul'un kapılarını aralayabilirsiniz. Riva'da Cenevizliler tarafından inşa edilen Riva Kalesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Bölgede konaklama için birçok otel seçeneği de bulunuyor.
ADALAR
Kınalıada, Burgazada, Kaşıkadası, Heybeliada, Büyükada, Sedefadası, Tavşanadası, Yassıada ve Sivriada olarak bilinen takım adalarda M.Ö.569'da İmparator 2.Justinianus tarafından bir saray ve manastır yaptırılmıştır. Aynı zamanda Bizans döneminde Prenslerin sürgün edildiği yer olması sebebiyle Prens Adaları olarak anılmaktadır. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada en popüler olanlarıdır. Özellikle haftasonu tatil ve kaçamak tercihiniz için çok keyifli yerlerdir.
AĞVA
Ağva, tertemiz havası, ormanları, plajı ve huzurlu atmosferiyle, kafa dinlemek isteyenlerin oldukça fazla tercih ettiği bir kaçış noktasıdır. Ağva'da doğayla iç içe orman yürüyüşleri, koşu, bisiklet, trekking, kamping gibi aktiviteler yapabilir, Ayrıca bu şirin yerde Karadeniz’in dalgalı sularında serinleyebilirsiniz.
İĞNEADA
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlıdır İğneada. Trakya'nın Karadeniz sahilinde yer alır. Konaklama için ağırlıkla pansiyonlar tercih edilse de belediye tarafından belirlenmiş bölgelerde kamp alanları da bulunuyor. Ormanla sahilin buluştuğu İğneada enerji toplamak için biçilmiş kaftan.
KIYIKÖY
Turistik açıdan büyük potansiyel taşır Kıyıköy. Sahili, denizi, sevecen yerel halkı ile tatilcilerin gözde mekanlarındandır. Denizi dalgalıdır. Kıyıköy göl gezisi yapmak ya da bisiklete binmek için ideal bir tatil noktasıdır.
GARİPÇE
1 günde gezebileceğiniz bu sakin belde şehir yoğunluğundan kaçmak isteyip de çok uzağa gidilmeyenler için en doğru tercihlerden. İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı olan Garipçe kahvaltıları ile de meşhurdur.