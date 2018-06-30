İstanbul’a yakın piknik ve tatil yerleri: İstanbul civarı denize girilecek yerler…

İstanbul demek şehir hayatı ve trafik demekten ibaret değil elbet. Hafta sonları hatta bir günlük izin de bile kafa dağıtılacak birçok seçenek var. İstanbul'da hafta sonunu aileniz ve sevdiklerinizle beraberle doğada geçirmek, mangal yapmak istiyorsanız İstanbul'da bir sürü seçeneğiniz var. Mangal ve denizin tadını çıkarmak isteyenler İstanbul’da piknik yapabilecekleri mesire yerlerini araştırmaya başladı bile. İşte İstanbul'a yakın gezilecek yerler...

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Tatile çıkmak istiyorsunuz ama vaktiniz mi kısıtlı? İstanbul’da yaşıyorsanız şanslısınız. İstanbul’a yakın tatil yerleri listesinden ucuz tatil yerlerini bulabilirsiniz. İstanbul'un içinde, yakınında, deniz kenarı, doğa harikası ve tarih kokan yerleri listeledik. İşte İstanbul'a yakın denize girilecek yerler ve pinkik alanları…

RİVA

Günübirlik tatile bile çıkabileceğiniz bir adrestir Riva. Özellikle hafta sonu kaçamaklarınızla bambaşka bir İstanbul'un kapılarını aralayabilirsiniz. Riva'da Cenevizliler tarafından inşa edilen Riva Kalesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Bölgede konaklama için birçok otel seçeneği de bulunuyor.

ADALAR

Kınalıada, Burgazada, Kaşıkadası, Heybeliada, Büyükada, Sedefadası, Tavşanadası, Yassıada ve Sivriada olarak bilinen takım adalarda M.Ö.569'da İmparator 2.Justinianus tarafından bir saray ve manastır yaptırılmıştır. Aynı zamanda Bizans döneminde Prenslerin sürgün edildiği yer olması sebebiyle Prens Adaları olarak anılmaktadır. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada en popüler olanlarıdır. Özellikle haftasonu tatil ve kaçamak tercihiniz için çok keyifli yerlerdir.

AĞVA

Ağva, tertemiz havası, ormanları, plajı ve huzurlu atmosferiyle, kafa dinlemek isteyenlerin oldukça fazla tercih ettiği bir kaçış noktasıdır. Ağva'da doğayla iç içe orman yürüyüşleri, koşu, bisiklet, trekking, kamping gibi aktiviteler yapabilir, Ayrıca bu şirin yerde Karadeniz’in dalgalı sularında serinleyebilirsiniz.

Ağva Ağva

İĞNEADA

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlıdır İğneada. Trakya'nın Karadeniz sahilinde yer alır. Konaklama için ağırlıkla pansiyonlar tercih edilse de belediye tarafından belirlenmiş bölgelerde kamp alanları da bulunuyor. Ormanla sahilin buluştuğu İğneada enerji toplamak için biçilmiş kaftan.

KIYIKÖY

Turistik açıdan büyük potansiyel taşır Kıyıköy. Sahili, denizi, sevecen yerel halkı ile tatilcilerin gözde mekanlarındandır. Denizi dalgalıdır. Kıyıköy göl gezisi yapmak ya da bisiklete binmek için ideal bir tatil noktasıdır.

GARİPÇE

1 günde gezebileceğiniz bu sakin belde şehir yoğunluğundan kaçmak isteyip de çok uzağa gidilmeyenler için en doğru tercihlerden. İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı olan Garipçe kahvaltıları ile de meşhurdur.