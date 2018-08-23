Japonya gezilecek yerler: Baştan sona Japonya gezi rehberi…

Japonca "Nihon" veya "Nippon" olarak adlandırılan , eşsiz kültürü, onbinlerce yıl öncesine uzanan tarihi, 125 milyondan fazla nüfusu, imparatorluk sarayları, mabetler ve tapınakların yükseldiği manzaraları, modern üniversiteleri ve gelişmiş ekonomisi ile dikkat çeken Japonya'nın gezilecek yerlerinde bazılarını sizler için derledik...

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Kuzey Yarımküre’de Pasifik Okyanusu’nun batısında yer alan Kore, Çin ve Rusya ile komşu olan Japonya, 4 ana ada ve yaklaşık 400 adadan oluşan bir adalar dizisidir. Japonya’nın neredeyse beşte biri dağlarla kaplı. Japon Alpleri, en büyük ada olan Honshu’nun merkezini geçiyor. En yüksek zirve, pek çok Japon tarafından kutsal kabul edilen koni şeklindeki bir yanardağ olan Fuji Dağı’dır. Dünyanın dört büyük ekonomisinden biri olan Japonya’nın gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

JAPONYA GEZİLECEK YERLER

TOKYO / MEIJI TAPINAĞI

70 hektarlık orman alanı içerisinde bulunan Meiji Tapınağı, İmparator Meiji ve eşi İmparatoriçe Shoken’in ilahlaştırılan ruhlarına adanmış bir Şinto tapınağıdır. 1915’te yapımına başlanan ve 1920 yılında tamamlanan yüzyıllık mabet tipik bir imparatorluk tapınağıdır. Geleneksel Japon Nagare-zukuri mimari tarzıyla oluşturulan tapınağın yapımında bakır kullanılmıştır. Orijinal bina II. Dünya Savaşı esnasında gerçekleşen hava saldırılarında tahribata uğramıştır. Tapınak 1958 yılında aslına uygun olarak restore edilerek tekrar ziyarete açılmıştır.

TOKYO / SENSO-JI TAPINAĞI

628 yılında yapılmış ve Tokyo'da bulunan en eski budist tapınağıdır. Efsaneye göre iki balıkçı kardeş balık avlarken, ağlarına, kutsal kabul edilen Kannon Heykeli takılır. Heykeli burada bulunan evlerinde saklarlar. Aynı yere daha sonra Sensoji Tapınağı yapılır. Kannon, budistler tarafından merhamet tanrıçası olarak biliniyor. Hastaları iyileştirdiğine ve yardım dileyen herkesin sesini duyabildiğine inanılıyor. Bodhisattva Kannon’a adanan tapınak her yıl yüz binlerce insanın katıldığı kentin en popüler festivali ‘Sanja Matsuri’ye ev sahipliği yapıyor ve yılda 30 milyon ziyaretçi çekiyor.

TOKYO / TOKYO İMPARATORLUK SARAYI

Japonya İmparatorunun ikametgahı olan saray, İmparatorluk ailesinin özel konutları, müze ve idari ofislerini kapsayan bir komplekstir. Bahçeleri dahil 3.41 kilometrekarelik bir alanı kapsayan sarayının bulunduğu yer, Eski Edo Kalesi’nin de bulunduğu yerdir. 1868 ve 1869 yılları arasında inşa edilen saray kompleksi başkentin sembolik yapılarındandır.

TOKYO / TOKYO ULUSAL MÜZESİ

1872’de kurulan ve ülkenin ilk ve en büyük sanat müzesi olarak biliniyor. Müze, Japon sanat eserlerinin yanı sıra Asya’nın arkeolojik koleksiyonlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Yaklaşık 110 bin nesnenin sergilendiği müze Viyana, Paris gibi Avrupa’nın önemli merkezlerinde bulunan müzelere geçici sergiler için çeşitli koleksiyonlar göndermektedir. Tokyo Ueno Parkı içinde yer alan müzede metal araç gereçler, kılıçlar, heykel ve çizimler sergileniyor.

TOKYO / UENO PARK

Tokyo’nun Ueno bölgesinde geniş bir kamu parkıdır. Bu park eskiden Kan’ei-ji Tapınağına ait topraklarda 1873 yılında kurulmuştur. Japonya’nın ilk parklarından biri olarak bilinen bölge kiraz ağaçları ile kaplıdır. Bahar aylarında pespembe açan çiçekleriyle rengarenk görüntüler oluşturan park, Japonya’nın en popüler yerlerindendir.

OSAKA / OSAKA KALESİ

Japonya’nın ve Osaka’nın tarihi yerlerinden biri olan yapı dünyaca ünlüdür. Azuchi-Momoyama döneminde Japonya’nın birleşmesinde önemi rol oynayan kale General Toyotomi Hideyoshi tarafından 1583 yılında inşa ettirilmiştir. Ana kulesiyle beraber yaklaşık 1 kilometrekarelik alanı kapsayan kale 58 metre yüksekliğe sahiptir. 1583 ve 1868 yılları arasında aktif olarak kullanılan kale önemli çekişmelere sahne olmuştur. 1614 yılında Toyotomi güçlerinin yaklaşık 200 bin kişilik Tokugawa ordusuna geçit vermediği savaşla tanınan kale kentin simge yapısıdır.

OSAKA / KINKAKUJI

Rokuonci olarak da bilinen ve Budist inancın Rinzai mezhebine ait olan bir tapınaktır. Kinkakuji, 1994 yılından itibaren UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer almaktadır. 1397 yılında inşa edilen tapınak 15. yüzyılın ikinci yarısından sonra gerçekleşen savaşlarda ağır hasar görmüştür. Kısa sürede aslına uygun olarak yenilenen Kinkakuji Tapınağı Japonya’nın ünlü yerleri arasında bulunmaktadır.

OSAKA / TSUTENKAKU

Osaka’nın görkemli yapılarından Tsutenkaku adlı kule Shinsekai bölgesinde yer almaktadır. Ana gözlem güvertesi 91, toplam yüksekliği ise 103 metre olan kule 1912 yılında inşa edilmiştir. Teleferik sistemiyle yanındaki lunaparka bağlananıyor. İnşa edildiği dönemlerde Asya kıtasının en yüksek 2. yapısı olarak ün kazanmıştır. 1943’te yaşanan yangında tahrip olan yapı Japonya’da ‘kule babası’ olarak anılan mimar Tachu Naito tarafından yeniden tasarlanarak 1956 yılında hizmete açılmıştır.

NAGOYA / FUJİ DAĞI

3,776 metre yüksekliğe sahip Fuji Dağı, Japonya’nın en yüksek dağıdır. Japonya’nın efsanevi Fuji Dağı aktif bir volkanik dağdır. Uç noktalarında yılın her döneminde kalıcı karlar bulunmaktadır. En son 300 yıl öncevolkanik hareket gösteren dağ, 2013 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesine dahil edilmiştir. Japon halkı tarafından kutsal kabul edilen Fuji Dağı etrafındaki göller ve yeşil alanlarla Japonya’nın turistik yerlerinden birine dönüşmüştür.

HIMEJI / HIMEJI KALESİ

Adını bulunduğu Japonya’nın Himeji kentinden alan tarihi kale şehrin hakim tepelerinden birine 1346 yılında inşa edilmiştir. 46 metre yüksekliğe sahiptir. 83 bina kompleksini içeren Himeji Kalesi, Japon kale mimarisinin en mükemmel örneği olarak bilinmektedir. 1600’lü yılların başında kale yeniden inşa edilmiş ve yaklaşık 400 yıldır, 2. Dünya Savaşı ve doğal afetlerden hiçbir hasar almadan korunmuştur. 1993 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde bulunuyor.

KYOTO / NIJO KALESİ

1626 yılında inşa edilen kalenin alanı 8 bin metrekaredir. 1939 yılına kadar kullanılan tarihi kale, Japonya’nın ünlü yerleri arasında bulunuyor. Etrafında Ninomaru Sarayı, Honmaru Sarayı, destek binaları ve çeşitli bahçe kalıntılarıyla, Japonya’da UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne alınanan yapılardan biridir.

NARA / TODAIJI TAPINAĞI

M.S. 8. yüzyılda kurulmuş olan bu tapınak, dünyadaki en büyük tahta yapı olan The Great Buddha Hall’da yer alan, dünyanın en büyük bronz Buda heykeline ev sahipliği yapmaktadır. Tapınağın tamamı UNESCO Dünya Mirasları listesine alınmıştır. Tapınağın etrafında Nara geyiklerini de görebilirsiniz. Tapınağın tahta kısımlarının çoğu 1000’i aşkın yıllıktır. Tapınakta daha önce çıkan yangından ve yıllar boyunca birçok kez restore edilmesi gerektiğinden dolayı, tapınağın boyutu ilk haline kıyasla bir miktar küçülmüştür.

HIROŞİMA / HİROŞİMA BARIŞ ANITI

Atom Bombası Kubbesi adıyla da anılanılan anıt, 1945 yılında II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği dönemlerde Amerika’nın Japonya’nın Hiroşima kentine attığı atom bombası neticesinde hayatını kaybedenler anısına inşa edilmiştir. Anıt 1996’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.