75’lik delikanlı Yunanistan’da parmak ısırttı

Komşu Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki 12 adasından birisi olan Kalimnos Adasında 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen “Kalimnos Kaya Tırmanış Festivaline katılan 75 yaşındaki Türk dağcı Ümit Çolakoğlu 65 metreyi 47 dakikada tırmanarak büyük beğeni kazandı.

2000 yılından bu yana Kalimnos Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası “Kalimnos Climbing Festivali 2019” bu sene 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Dünyaca ünlü kaya tırmanıcılarının da katıldığı ve 3 bin 800 tırmanma noktasıyla dünyanın sayılı ve önemli tırmanma merkezleri arasında bulunan festivale bu sene 6 bin 500 civarında sporcu katıldı. Üç gün boyunca gerçekleşen tırmanışlar birbirinden güzel gösterilere sahne oldu.

75 YAŞINDAKİ İHTİYAR DELİKANLI

Tırmanış için özel olarak Kalimnos'a giden 75 yaşındaki dağcı ve kaptan Ümit Çolakoğlu'nun yanında sadece Sözcü Gazetesi vardı. Festivalden bir gün önce tırmanma noktalarını gezen Çolakoğlu tırmanış yapacağı üç ayrı noktayı belirledikten sonra Sözcü'ye konuştu. Çolakoğlu “Buraya daha önce de çok yıllar önce gelerek tırmanış yapmıştım. Bu yaşımda bir kez daha tırmanmak istedim. Dünyanın en ünlü sporcuları buraya sürekli gelir. Üç ayrı noktada tırmanış yaptım. En zorlu olanı 65 metrelik tırmanış parkuru oldu. 47 dakikada tırmanmayı başarmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

1995 YILINDA TANINDI

Gerçek bir tırmanış bahçesi olan Kalimnos 1995 yılında keşfedilerek 1996 yılından beri açılan rotalarla birlikte şu an 3 bin 800 rotaya ulaştı. Kaya yapısı büyük ölçüde kireç taşı, sarkıt, tufa ve kolonetden oluşuyor. Adadaki en popüler rotalar Ghost Kitchen, Arhi, Summertime, Odyssey, Spartacus, Panaroma ve Afternoon.

Festival nedeniyle otellerde yer kalmadığı gibi kiralık otomobil ve motosiklet de bulunmadı.