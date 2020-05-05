Baba filminin çekildiği ev 125 milyon dolara satışa çıkarıldı

The Godfather (Baba) ve The Bodyguard filmlerinin çekildiği, Jacqueline ve John F. Kennedy’nin balayı yaptığı lüks malikane 125 milyon dolara satışa çıktı...

Dünyanın en meşhur malikanesi satışa çıkarıldı… Daha önce Baba ve Bodyguard filmlerinin çekildiği, Jacqueline ve John F. Kennedy'nin balayı yaptığı, merikalı gazete yayıncısı ve iş insanı William Randolph Hearst'a ait olan Beverly Hills malikanesi 125 milyon dolara satılacak.



18 yatak odalı evin içinde olimpik yüzme havuzu, tenis kortu, sinema salonları ve 400'den fazla davetliyi ağırlayabilecek devasa teraslar bulunuyor. Ev aynı zamanda Kennedy'nin ABD başkanlık seçimleri sürecinde komuta merkeziydi.