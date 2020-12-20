Benzin turizmi Covid-19’a takıldı

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde sınırlar kaldırıldığı ve sokağa çıkma yasağı da olmadığı için, sınır bölgelerinde yaşayanlar alışveriş yapmak veya benzin almak için sık sık komşu ülkelere gidiyor. En çok da Almanlar, komşulardan ucuz benzin almayı seviyor. Ama bu kez bu oyunları tutmadı. Litre başı 10, 20 ya da en fazla 35 Cent daha ucuza benzin almak için Polonya, Çekya, Avusturya ya da Lichtenstein'a geçenler, benzin aldı ama dönüşte polise yakalandı.

DÖNÜŞTE YAKALANDILAR

Görlitz'den Polonya'nın Zgorzelec Kasabası'na geçen ya da Polonya'dan Almanya'ya dönenler kontrol edilmeye başladı. İki kasaba arasındaki geçişler mecburi haller dışında yasaklanmıştı. Şimdi başlayan kontrollerde, doktor ziyareti, çalışmak ya da bakıma muhtaç akrabaların ziyareti dışındaki herkese ceza kesilmeye başlandı. Polonya'ya benzin almaya gidip dönen Görlitz'liler de dönüşlerinde 60 Euro ceza ile karşılaştı ve ayrıca 10 gün karantinada kalma koşuluyla evlerine yollandı. Karantinanın kontrol edilmesi için, ceza alanlar oturdukları yerdeki sağlık kurumlarına bildirildi.

ÇEKYA VE AVUSTURYA YASAK

Çekya sınırında da sıkı polis kontrolleri başladı. Geçen çarşambadan bu yana Çekya'ya ucuz benzin ve sigara almak için gidip dönenlere cezalar kesiliyor. Ayrıca, tümü de karantinaya gönderiliyor. Çekya sınırına çok yakın olan yerlerin dışında, 80 kilometre uzaktan gelip benzin, sigara almak için buraya geçenler olduğu da belirtildi. Kısa süre sınır trafiği, Çekya ve Polonya'nın dışında, Avusturya'ya da yasaklanmış durumda.

BAVYERA: CEZASI 2000 EURO

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde sıkılaştırılan tedbirler, ucuz benzin peşindeki Almanlar'ı bu şekilde etkilerken, Bavyera Eyaleti, benzin ya da sigara almak için sınırlardan geçenlere dönüşlerde 2000 Euro'ya kadar ceza vereceklerini açıkladı. Ucuzcu sürücülerin, Sınırdan Girişlerle İlgili Karantina Yönetmeliği'nin “Yerel izolasyon” hükmüne aykırı davrandıkları, mecburi durumlar dışında bu kısa süreli giriş-çıkışlara uygulanacağı belirtiliyor.