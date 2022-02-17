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Çiftçiden dev çilek: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

İsrail'in Kadima kentinde yaşayan bir çiftçi, yetiştirdiği 289 gramlık dev çilek ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:45 - 17 Şubat 2022 Güncellenme:
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Çiftçiden dev çilek: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Dünyanın en aykırı ve dikkat çekici rekorlarını bünyesinde barındıran Guinness Rekorlar Kitabı, İsrail’in Kadima kentinde yaşayan bir çiftçi ve mahsulünü de listeye dahil etti…

İsrail’de yaşayan Tzahi Ariel isimli bir çifti, yetiştirdiği dev çilek ile rekorlar kitabına giriş yaptı. 289 gramlık çilek tarihe dünyanın en büyük ve ağır çileği olarak geçti.

Ariel, soğuk havaların büyük etkisi olduğunu söyledi.

18 santimetre uzunluğunda ve 4 santimetre kalınlığındaki çileğin çapının ise 34 santimetre olduğu b elirtildi.

Ülkede “Ilan” türü olarak da bilinen çileklerin soğuk hava sebebiyle birleşerek tek bir meyve haline geldiği belirtildi.

Babası ve üç kardeşiyle çilek yetiştiren Ariel, “Çileğin çiçeklenmesinden son haline gelmesi 45 günden fazla sürdü. Bu sebeple de bu kadar büyük boyutlu oldular” dedi.

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