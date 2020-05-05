Corona virüsü salgını kekik yağına ilgiyi arttırdı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde aktarlık yapan Ersin Çimen, corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası müşterilerini bir keçi boynuzu pekmezi ile kekik yağına ilgi gösterdiğini söyledi.

Kekik yağının en güçlü antioksidanlardan biri olduğunu ve antik çağlardan beri tıbbi bir bitki olarak kullandığını anlatan Çimen, “Müşterilerimiz şuan corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası aktarlara bir yoğunlukları oldu. İlk olarak sumak patlama yaparken, ardından keçi boynuzu pekmezi ve şuan en güçlü antioksidanlardan biri olan ve bağışıklık sisteminin destekleyen kekik yağına ilgi çok fazla. Corona virüsü (Covid-19) salgın sonrası uzmanların en önemli şeyin bağışlık sistemin önemine değinmesi ardından bizlerde buna destek olacak ürünlerde patlama oldu. Çeşitli hastalıklara şifa sağlaması amacıyla kullanılan kekik yağının sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır. Kekik, bağışıklık, solunum, sindirim, sinir ve diğer vücut sistemlerini destekler. Hormon düzeylerini dengelediği için hormonların en önemli esansiyel yağlarından biridir. Ayrıca, vücudu, felç, artrit, mantar ve bakteri enfeksiyonları ve cilt rahatsızlıkları gibi tehlikeli hastalıklardan korur” dedi. İHA