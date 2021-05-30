Eurovision maceramız neden bitti?

Yıllarca Eurovision Şarkı Yarışması'nın canlı yayınlanan finali, nefesler tutularak izlenirdi. Türkiye'ye gelen her oy sevinç çığlıkları arasında karşılanırdı. 2013 yılından bu yana katılmadığımız Eurovision'da ilk kez 1975'te Semiha Yankı ile yer alırken, son temsilcimiz ise 2012 yılında Can Bonomo oldu. Akıllarda yıllardır aynı soru var. “Türkiye neden yarışmaya katılmıyor?.” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eurovision'a neden katılmadığımızı açıkladı.

34 KEZ KATILDIK

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un soru önergesini yanıtlayan Oktay, “Türkiye 1975'ten bugüne 34 kez yarışmaya katıldı. 2009'da yarışmanın değerlendirme yöntemi değişti. Sonuçları yüzde 50 tele oylama, yüzde 50 ulusal jüri belirlemeye başladı. TRT bu sisteme yönelik çekince belirtti. 5 ülkenin de her yıl doğrudan finale yükselmesi, eşitliğe aykırılık teşkil etti. Daha adil bir sistem kurulduğu taktirde yarışmaya katılım yeniden değerlendirilecektir'' dedi. Eurovision'da 2000 yılına kadar oylamalarda izleyicilerin etkisi vardı.

Bu yıl yarışmayı İtalya kazandı

Hollanda'da 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı bu yıl “Zitti E Buoni” adlı şarkısıyla İtalya kazandı. “Maneskin Rock” grubu 524 puanla yarışmayı birinci bitirdi. 26 ülkenin yarıştığı finalde Fransa'dan Barbara Pravi'nin “Voila” adlı şarkısı ikinciliği, İsviçre'nin “Tout l'Univers” adlı parçası da üçüncülüğü elde etti.

Sertab Erener ülkemize ilk ve tek birinciliği kazandırdı

Türkiye yarışmaya ilk olarak 1975 yılında, Semiha Yankı'nın seslendirdiği “Seninle Bir Dakika” isimli şarkıyla katıldı ve sadece 3 puanla onuncu oldu. 1997'de Şebnem Paker, “Dinle” isimli şarkısıyla üçüncü oldu. 2003'te Sertab Erener “Everyway That I Can” isimli şarkıyla ülkemize ilk ve tek birinciliği kazandırdı.

1983'de Çetin Alp, 1987'de ise Seyyal Taner ise sıfır puan puan almıştı.