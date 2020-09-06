Giresun’a yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam ediyor

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından yardım araçları şehre yardım götürmeye devam ediyor. Tuzla Belediyesi, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Kızılay Şubesi işbirliği ile Giresun'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere, Tuzla Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından hazırlanan 2 tır dolusu malzeme Giresun'a uğurlandı.

Giresun´da yaşanan sel felaketinin ardından yardım tırları şehre yardım götürmeye devam ediyor. Yaşanan afetten hemen sonra harekete geçen Tuzla Belediyesi, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Kızılay Şubesi işbirliği ile Giresun´da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere, Tuzla Gençlik Merkezi (TUZGEM) gönüllüleri tarafından hazırlanan 2 tır dolusu malzeme Giresun’a uğurlandı. Tuzla Belediyesi önünden dualarla yola çıkan tırları, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Türk Kızılayı Tuzla Şube Başkanı Sebahattin Demirci ve çok sayıda gönüllü uğurladı.

“GENÇLERİMİZ GİRESUNLU KARDEŞLERİMİZ İÇİN GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞTILAR”

Giresun için seferber olan Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin çalışmalarından gurur duyduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Gençlerimiz bir kez daha koca yürekleriyle bir araya geldiler ve bu defa Giresunlu kardeşlerimiz için gönüllü olarak çalıştılar” dedi.(DHA)