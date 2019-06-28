Ne zaman bir şey tüketiyorsanız, ya hastalığı çekiyor ya da önlüyorsunuz. Bu nedenle, sürdürülebilir olan sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek önemlidir. Havuçları beslenmenize dahil etmek bunlardan biridir. Bunun nedeni havuçların inanılmaz derecede besleyici olmasıdır. Aslında, havuçlar ilk önce ilaç olarak yetiştirildi. Havuçların çoğumuzun bildiğinden çok daha fazla sağlık yararı var. Peki, Havucun faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik...

Havuç (Daucus carota), dünyada en yaygın kullanılan ve en çok tüketilen kök sebzelerden biridir. Havuç, antioksidanlar, potasyum, K vitamini, C vitamini, niasin ve B6 vitamini yönünden zengindir. Şimdi havucun sağlığa faydalarından bahsedeceğiz. Havucun faydaları nelerdir? Merak edilenler haberimizde…

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan havuç, içerisinde bol miktarda A vitamini barındırmaktadır. A vitamini deposu olan havuç aynı zamanda K vitamini,C, B, B6 ve E gibi önemli vitaminlerini bol miktarda içermektedir. Mineral bakımından da incelendiğinde folik asit, tiamin, bakır, magnezyum, kalsiyum, potasyum, protein, fosfor, çinko ve sodyum gibi minerallere sahip olduğu görülmektedir. Turuncu havuçlar parlak renklerini vücudunuzun A vitaminine dönüştürdüğü bir antioksidan olan beta karoten’den alır.

Dünyada en yaygın olarak yenen havuç, Avrupa ve Güneybatı Asya’ya özgüdür. Havucun daha çok Afganistan'dan dünyaya yayıldığı düşünülmektedir. Ülkemizde de bolca yetişen havuç dünyanın çeşitli yerlerinde salata ve çorbaların yanı sıra atıştırmalıklar, garnitürler ve birçok tarifte önemli bir bileşen olarak kullanılıyor. Bu nedenle çiğ meyve, meyve suyu veya pişmiş formda tüketilen havuçlar sağlığınız için her zaman iyi bir seçimdir!

HAVUCUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram havuçta aşağıdakiler bulunur:

Su: 88,29 g

Enerji: 41 kcal

Protein: 0.93 g

Toplam lipit (yağ): 0.24 g

Karbonhidrat: 9.58 g

Lif: 2.8 g

Toplam şekerler: 4.74 g

Kalsiyum: 33 mg

Demir: 0.3 mg

Magnezyum: 12 mg

Fosfor: 35 mg

Potasyum: 320 mg

Sodyum: 69 mg

Çinko: 0.24 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 5.9 mg

Tiamin: 0.07 mg

Riboflavin: 0,06 mg

Niasin: 0.98 mg

B-6 Vitamini: 0.14 mg

Folat, DFE: 19 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 835 µg

A Vitamini, İÜ: 16706 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0,66 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 13.2 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.1 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg



HAVUCUN FAYDALARI

Havucun sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

– Görme

Havuç A vitamini içerir. A vitamini eksikliği, normal görmeye zarar verebilecek ve gece körlüğüne veya düşük ışıkta veya karanlıkta görememeye neden olan ilerleyici bir göz hastalığı olan kseftalmiye yol açabilir. A vitamini eksikliği, çocuklarda körlüğün önlenebilir temel nedenlerinden biridir. Havuç yemek A vitamini alımına katkıda bulunur ve eksikliği önlemeye yardımcı olur.

– Kolesterolü düzenler

Yüksek kolesterol, kalp hastalıklarına neden olan önemli bir faktördür ve düzenli olarak havuç tüketimi, kolesterol seviyesini düşürür. Bu nedenle, kalp kaynaklı problemleri önlemek için haftada birkaç kez havuç tüketmek faydalıdır. Havuçlarının terapötik değeri üzerine yapılan bir araştırmada araştırmacılar, günde 200 gram çiğ havuç tüketiminin, kolesterol seviyelerini ortalama yüzde 11 oranında düşürdüğünü buldu. İsveçli bilim insanları ise, bu kök sebzelerin kalp krizi geçirme ihtimalini azaltabileceğini keşfetti.

– Diyabet kontrolü

Havuç, karotenoidlerin varlığı nedeniyle kan şekeri regülasyonu için iyidir. Karotenoidler insülin direncini ters olarak etkiler ve kan şekerini düşürebilir, böylece şeker hastalarının normal ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Ayrıca, vücutta kullanılan ve metabolize edilen insülin ve glikoz miktarını düzenler, şeker hastalarında sağlıklı bir dalgalanma sağlar. Havucun ayrıca antiseptik nitelikleri vardır ve bu nedenle müshil, vermikitler ve karaciğer rahatsızlıkları için bir ilaç olarak kullanılabilirler. Havuç yağı kuru ciltlerde etkilidir; çünkü cildi daha yumuşak, pürüzsüz ve daha sıkı yapar.

– Düşük kan basıncı

Bilimsel araştırmalar, havuçlarda bulunan kumarinin, hipertansiyonu düşürme ve kalbinizi korumayla bağlantılı olabileceğini göstermektedir. Bunlar bir vazodilatör olan ve kan damarlarınızdaki ve atardamarlarınızdaki gerilimi azaltan ve böylece kan akışını ve dolaşımını artıran zengin potasyum kaynaklarıdır. Bu mineral aynı zamanda vücuttaki organ fonksiyonunun arttırılmasına ve kardiyovasküler sistemdeki stresi azaltmaya yardımcı olur. Yüksek tansiyon doğrudan ateroskleroz, felç ve kalp krizi ile bağlantılıdır, bu yüzden havucun kalp sağlığına faydalarındaki bir diğer yön budur.

– Kanseri önlemeye yardımcı olur

Havuçta, antikanser özellikleri özelliklere sahip çok sayıda fitokimyasal bulunur. Bunlardan bazıları beta-karoten ve diğer karotenoidleri içerir. Bu bileşikler bağışıklık sistemini arttırır ve kanser hücrelerini inhibe eden belirli proteinleri aktive eder. Araştırmalar havuç suyunun lösemi ile de savaşabileceğini göstermektedir.

Bağışıklık fonksiyonu

Havuç, bir antioksidan olan C vitamini içerir. Bu bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine ve hastalığın önlenmesine yardımcı olur. C vitamini, soğuk algınlığının şiddetini ve süresinin uzunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir.

– Sindirime yardımcı

Çoğu sebze gibi havuçlar da köklerinde önemli miktarda diyet lifi bulunur. Lif, sindirim sağlığının korunmasında en önemli unsurlardan biridir. Lif, dışkıya hacim vererek sindirim kanalından sorunsuz bir şekilde geçmesine yardımcı olur ve peristaltik hareketi ve mide sularının salgılanmasını uyarır. Sonuçta, bu kabızlık gibi koşulların şiddetini azaltır ve kolon ve midenizi kolorektal kanser de dahil olmak üzere çeşitli ciddi hastalıklardan korur. Lif ayrıca aşırı LDL (kötü) kolesterolü arterlerin ve kan damarlarının duvarlarından uzaklaştırmaya yardımcı olarak kalp sağlığını da artırır.

– Sizi genç tutar

Havuç vücudu erken yaşlanma belirtilerine karşı korumak için çok önemli olan antioksidanlar içerir. Serbest dolaşım radikalleri, vücudumuzun dokularında karışıklık yaratabilir, çünkü vücudu zayıflatır ve yaşlandırır. Bu sonuçlar, yaşlanmanın etkilerini tersine çevirerek havuçta bulunan beta karoten tarafından nötralize edilir ve daha genç ve daha aktif hissetmenize yardımcı olur. Havuç içindeki kollajen, sonunda dış deri haline gelen epidermal doku için oldukça önemlidir. Kolajen , tipik olarak genç cilt ile ilişkili elastikiyeti korumasına yardımcı olur.

– Ağız sağlığını geliştirir

Havuç içindeki organik bileşikler iyi mineral antioksidanlardır ve diş etlerini uyarırlar ve aşırı tükürük oluştururlar. Tükürük alkali bir maddedir ve genellikle diş çürükleri, ağız kokusu ve diğer ağız sağlığı riskleriyle sonuçlanan bakteri ve yabancı cisimlerle savaşır.