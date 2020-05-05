Vatanı orta Amerika olan ancak zamanla önce güney Amerika sonra batı Afrika ve nihayet günümüzde hemen hemen tüm tropikal ülkelerde yetişen ve latince adı “Tanrıların Yiyeceği” anlamına gelen "Theobroma kakao" olan kakao, boyları 4 ila 8 metreye ulaşan kakao ağaçlarının tohumlarıdır. Potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum mineralleri açısından zengin olan kakao, ayrıca tiamin, riboflavin, niasin, folat ve B6, E ve K vitamini gibi vitaminler içerir. Vücuda enerji için karbonhidrat, protein sağlarken önemli bir çinko, demir ve sodyum kaynağıdır. Peki, kakaonun faydaları nelerdir? Kakao neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Kakaonun sağlık yararları arasında yüksek tansiyon, kolesterol, obezite, kabızlık, diyabet, bronşiyal astım, kronik yorgunluk sendromu ve çeşitli nörodejeneratif hastalıklar bulunur. Kanser riskini azaltmaya ve beyin sağlığının yanı sıra kardiyovasküler tedaviyi geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca bakır eksikliğini giderir, yaraların hızla iyileşmesini sağlar ve en önemlisi de ruh halini iyileştirici özelliklere sahiptir. Şimdi, kakaonun sayısın faydalarına gelin daha yakından bir göz atalım…

KAKAONUN FAYDALARI NELERDİR?

Kakaonun insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Yüksek tansiyonu düşürür.

– Yaşlanmaya neden olan oksidatif strese karşı koruyucudur.

– İçeriğindeki flavonol gibi yüksek miktardaki flavonoid beynin korunmasına yardımcı olur.

– Antioksidan özelliklere sahip olan prosiyanidin, kateşin ve epikateşin, inme veya kalp yetmezliğine yol açabilecek ölümcül kan pıhtılarının oluşumunu önler.

– Vücuttaki trigliserit ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerini azaltmaya yardımcı olur ve vücuttaki HDL (iyi) kolesterol seviyelerinde kayda değer bir artış sağlar.

– Kan şekerini düzenler.

– Bronşiyal astımı giderir.

– Vücutta çeşitli enfeksiyonların gelişmesini önlemeye yardımcı olur.

– Obeziteyi önlemede potansiyel faydası vardır.

– Ruh halini düzenler. Depresyon ve stresi azlatır.

– Lif açısından zengin kakao, özellikle çocuklarda kronik kabızlık ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

– Sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücrelerin büyümesini önler.

– Vücuttaki bakır eksikliğini giderir.

– Kronik yorgunluk sendromunu azaltır.

– Cilt dokularındaki sağlıklı kan akışını uyarır. Aynı zamanda cildin elastikiyetini, hidrasyonunu ve yoğunluğunu arttırmaya yardımcı olur.

– Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere nörodejeneratif bozukluklara karşı koruyucudur.

– Magnezyum eksikliğini giderir.