Karanfil, syzygium aromaticum ağacının çiçekli tomurcuklarıdır. Hem bütün hem de öğütülmüş formda bulunan bu çok yönlü baharat yiyeceklere ve içeceklere lezzet katmak amacıyla sıklıkla kullanılır. Tatlı, aromatik lezzetlerine ek olarak, karanfiller potansiyel tıbbi özellikleri ile bilinir. Peki, karanfilin faydaları nelerdir? Karanfil neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Karanfil, mutfaklarda kullanılan, antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin bir baharattır. Karanfilin sağlık açısından yararları arasında sindirimin iyileştirilmesi, bakteri ile mücadele, karaciğeri korumak, akciğer kanseri ile savaşmak, kan şekerini düzenlemek, bağışıklık sistemini geliştirmek, iltihapla mücadele, ağız sağlığını desteklemek, solunum yolu enfeksiyonu tedavi etmek, baş ağrısını iyileştirmek, stresi azaltmak, yaraları tedavi etmek, desteklemek, akne tedavisi, genç cildi teşvik etmek ve mide ülserlerini önlemek vardır. Şimdi, karanfilin sağlık açısından faydalarına gelin daha yakından bakalım… Karanfilin faydaları nelerdir? Karanfil neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

KARANFİLİN FAYDALARI

Karanfilin insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Sadece bir çay kaşığı karanfile uygun miktarda manganez, lif ve C ve K vitaminleri içerir. Manganez beyin işlevini arttırırken kemiklerin oluşumuna yardımcı olurken, C ve K vitaminleri bağışıklığı arttırır ve kanın pıhtılaşmasını önler. K vitamini kemik sağlığı için de önemlidir.

* Bir çalışma karanfil ekstresinin tümör büyümesini nasıl önleyebileceğini ve kanser hücresi ölümünü indükleyebildiğini gösterdi. Karanfildeki bazı bileşikler, bazı araştırmalara göre mide ülserlerini azaltabilir. Karanfil yağı, mide mukozasının kalınlığını artırabilir ve bu da mide astarını korur ve peptik ülserleri önler.

* Özellikle karanfil yağı bronşit, astım ve soğuk algınlığı, öksürük gibi diğer solunumsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir. Yağ, solunum yolunu rahatlatır ve ayrıca antienflamatuar bir etkiye sahiptir.

* Karanfil çiğnemek boğaz ağrısını hafifletebilir ve hatta soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde bile yardımcı olabilir.

* Karanfilde bulunan öjenolun anestezik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir ve bu madde diş ağrısı ile başa çıkmanıza yardımcı olur. Diş ağrısından kurtulmanın basit bir yolu ağzınıza birkaç karanfil koymak ve bunları tükürükle yumuşatmak ve daha sonra onları dişlerinizle ezmektir.

* Karanfil yağının baş ağrıları, şişkinliği azaltmanın yanı sıra çatlak izlerini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir.

* Bazı çalışmalar karanfil ve içerdikleri bileşiklerin oksidatif stresi azaltmaya ve karaciğerin korunmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir.