Melinda French Gates’ten samimi itiraflar: “Günlerce gözyaşı döktüm”

Geçtiğimiz yıl Bill Gates'ten boşanmasıyla sık sık gündeme gelen Melinda French Gates, CBS için verdiği röportajda birbirinden samimi açıklamalarda bulundu. Gates, Bill Gates ile boşanmaya nasıl karar verdiğini ve ayrılığın ardından neler hissettiğini anlattı.

Sozcu.com.tr

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Melinda French Gates, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates’ten boşandığından beri ilk kez biten ilişkisi hakkında konuşuyor.

French Gates, CBS’ten Gayle King’e verdiği röportajda, boşanmasına neyin neden olduğunu anlattı: “Affetmeye kesinlikle inanıyorum, bu yüzden bunun üzerinde çalışabileceğimizi düşündüm. Olan tek bir an ya da belirli bir şey yoktu. Sadece bir an geldi, yeterince şey vardı, bunun sağlıklı olmadığını fark ettim ve elimizdekilere artık daha fazla güvenemedim.”

YAS TUTTUM

French Gates, evliliklerinin sona ermesinin ardından kızgın hissettiğini de söyledi: “Hayatım boyunca sahip olduğunu düşündüğüm bir şeyi kaybetmenin yasını tuttum. Birçok gün, kelimenin tam anlamıyla düşmüş hissettim ve günler boyunca çok gözyaşı döktüm… ‘Bu nasıl olabilir? Nasıl kalkabilirim? Nasıl ilerleyeceğim?’ diye düşündüm.”

French Gates ve Gates, 27 yıllık evliliklerinin ardından Mayıs 2021’de boşandıklarını açıkladı. Boşanmadan sonra Bill Gates’in hükümlü seks suçlusu Jeffrey Epstein ile bağları ortaya çıktıktan sonra, French Gates’in 2019’dan beri boşanmak istediği ortaya çıktı. Ayrıca Gates’in Microsoft CEO’su olarak görev yaptığı süre boyunca kadın çalışanlarla cinsel ilişki yaşadığı da ileri sürüldü.

Boşanmaları geçen ağustos ayında kesinleşti ve ardından French Gates dünyanın en zengin kadınları arasına girdi. Bloomberg’in ‘Milyarderler Endeksi’ne göre, French Gates’in şu anki mal varlığı 11 milyar dolar civarında.

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