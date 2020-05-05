MHP’li Kılavuz: Bakanlık doludan zarar gören çiftçimiz için harekete geçmeli

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, geçtiğimiz hafta içinde kentte yaşanan dolu afetine dikkat çekerek, Erdemli, Silifke ve Gülnar’da etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolunun ekili ve dikili alanlarda önemli ölçüde zarara yol açtığını dile getirdi. Kılavuz, Tarım Bakanlığın bu konuda acilen harekete geçmesini istedi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, geçtiğimiz hafta Erdemli, Silifke ve Gülnar'da etkili olan dolu yağışını nedeniyle Tarım Bakanlığı'nın acilen harekete geçerek çiftçilerin zararlarının karşılamasını istedi.

Mersin'in coğrafi konumu itibariyle aşırı şiddetli yağmur ve dolu yağışlarının, sel ve heyelan tehlikelerinin sıkça yaşandığı bir il olduğunu hatırlatan Kılavuz, kenttin en temel geçim kaynaklarının başında ise tarım geldiğine vurgu yaptı.

Mersin'de seracılık ve tarımsal etkinliğin hem ülke hem de ekonomi adına oldukça hayati bir önem taşıdığını ifade eden Kılavuz, “Binlerce vatandaşımız üreterek hayatını kazanmakta, ekonomik hayatımızın canlılığına katkı sunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Erdemli ve Silifke'de bugün de Gülnar'da meydana gelen dolu yağışı birçok tarımsal ürünün heba olmasına ve çiftçilerimizin emeklerinin yok olmasına sebep olmuştur” dedi.

ÇİFTÇİLERİMİZ KAN AĞLAMAKTA

Corona virüs salgını sebebiyle ülkenin üretime en çok ihtiyaç duyduğu bu zorlu süreçte üreticilerin emeklerinin zayi olmasının birçok mağduriyeti de beraberinde getirdiğine değinen MHP Mersin Milletvekili Kılavuz şunları söyledi:

* Çiftçilerimiz kan ağlamakta, yaralarının sarılmasını ve zararlarının karşılanmasını beklemektedir. Devletimizin uzatacağı el; hem tarımsal üretimin devamı konusunda hem de üreticilerimizin sahipsiz olmadığını göstermek bakımından oldukça önemlidir.

* Bu noktada yaşanılan hasarın tespitinin yapılarak dolu yağışından dolayı meydana gelen zararın karşılanması, çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesi, faizsiz kredi imkânının sağlanması gibi önlemler üreticilerimize rahat bir nefes aldıracaktır. Tarım Bakanlığımızın bu yönde çalışma yapması acil ve öncelikli ihtiyaçtır. Çiftçilerimiz yalnız ve sahipsiz değildir.