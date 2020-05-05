Orkide bakımı nasıl yapılır? Orkide saksısı nasıl olmalı?

Orkide çiçeği narin bir salepgiller üyesi olmasından dolayı ve hızlı bir şekilde yapraklarının dökülmesi, sararması ve bükülmesi gibi nedenler orkidenin iyi bir bakıma ihtiyacı olduğunun göstergesidir. İşte orkide bakımı hakkında bilinmesi gerekenler…

Orkide çiçeği, cam kenarlarında ve evlerin salonlarında bakımı yapılabilen büyüleyici güzelliği ile en zarif çiçekler arasında yer alan saksı çiçeğidir. Peki, orkide bakımı nasıl yapılır? Orkide seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

ORKİDE SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Orkideler birçok çeşide sahiptir ve seçmesi oldukça zordur. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı noktalar evinizde orkide bakımını kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Aşağıdaki önerilere özen göstererek eviniz için uygun bir orkide satın alabilirsiniz.

-Seçiminizi büyük orkidelerden yana kullanmalısınız çünkü evin ortamına daha kolay uyum sağlarlar.

-Çiçekleri olgunlaşmış olan orkidelerden ziyade daha çok tomurcuklu olanları almakta fayda vardır. Çiçeklerini açan bir orkide kısa zaman sonra dökülme evresine girecektir.

-Köklerine mutlaka dikkat edin. Özellikle kökü, koyu kahve ya da siyaha yakın renklerde olanları kesinlikle almayın.

-Yaprakları pürüzsüz ve lekesi çiçekleri tercih edin.

ORKİDENİN EVDE BAKIMI NASIL YAPILIR?

Orkide güneş ışığını sever ancak direş güneşe maruz bırakmamak gerekir. Bu nedenle daha çok perde arkasından güneş almaları yeterlidir.

ORKİDE SAKSISI NASIL OLMALIDIR?

Orkide için 10-12 cm civarında ufak saksılar uygundur. Saksılarını daha çok şeffaf tercih etmeli ve bu sayede köklerinin ışık almasını sağlamalısınız. Orkide saksının mutlaka direnaj delklerine sahip olması gerekir. Kökler uzun süre suyun içinde kaldığı takdirde çürümeye ve bitkinin ölümüne neden olur. Direnaj delikleri bitkinin fazla suyu atması için ona imkan sağlar ve su deliklerden dışarı akar. Böylelikle bitkinin kökleri rahatlayarak çürüme riski ortadan kalkar.

ORKİDE KAÇ GÜNDE BİR SULANMALIDIR?

Orkide kökleri genellikle nemli olmaktan hoşlanamazlar. Hatta bazen hafif kurumaya ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle sulama zamanı orkidenin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Bu bitkinin 4 ya da 7 günde bir sulanması gerekir. Orkide sulama işlemi için mevsim kuraklıkları da büyük önem taşır. Yaz aylarında 4 günde bir yaptığınız sulama işlemini kışın 7 günde bir yapmak daha doğru olacaktır.