TOKİ, Elazığ Harput’ta 150 konut inşa edecek

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde şehrin birçok noktası etkilenirken, zemin yapısından dolayı merkez mahallelerden Harput Mahallesi'nde 600 yıllık tarihi yapılarda dahil hiçbir yapı zarar görmemişti. Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, Harput Mahallesinin eteklerine TOKİ tarafından 150 konut inşa edileceği duyurdu.

“KONUT YAPILABİLECEK YERLERİ TESPİT ETTİK”

Harput'ta yaşayan vatandaşların deprem korkusu olmadığını ifade eden Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Elazığ Valimiz ve Elazığ Belediye Başkanımız ile birlikte gelip buraları gezdik. Harput'un birçok noktası gezdik. Yapılabilecek yerleri biz Çevre ve Şehircilik Bakanımıza gösterdik. Bu bölgeleri hazineye ait olan yerleri tespit ettik, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza da arz ettik. Bu bölgelerde 3-4 kat yapılması için kendilerinden arz ettik. Sayın bakanımızda bize bu müjdeyi verdi. İnşallah TOKİ burada 150 tane ki biz daha fazla bekliyorduk. 2000'in üzerinde ev bekliyorduk. İnşallah biz ata topraklarına Elazığ'ı alırsak insanları buraya yerleştirirsek inanın bir daha deprem korkusu olmaz” diye konuştu.

“3 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE TALEP VAR”

Konut için 3 bin 500'ün üzerinde bir talep olduğunu belirten Demirpolat, ”Şu anda yapılacak evler 300-400 lira üzerinde olacak. Bu yüzden vatandaşlarımızın böyle bir talebi var. Mutlaka burada sayıların artması lazım. Biz, sayın bakanımıza söyledik ev sayısının fazla olması lazım. Vatandaşın arzı yüksek. Bize önce 200 tane yapalım. İleriki zamanlarda vatandaşlarda müteahhitlerde burada arsa sahipleri gelir zaman içinde daha fazla olur. Biz bu konuda STK'lardan herkesten destek bekliyoruz. Harput'tun zemin serttir. Kayalık bir bölgedir. Anguzu Babaya kadar 200 yıl yetecek konut vardır. Biz ebetteki Elazığ'ı küçümsemiyoruz. Elâzığ başımızın tacı. Ama atalarımız burada neden niçin yaşamış onu bir göz önünde bulunduralım” diye konuştu.