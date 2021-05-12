Ünlüler, İsrail saldırılarına karşı tepkili

Atılan roketler, yükselen siren sesleri, yıkılan binalar, yaşamını kaybeden onlarca sivil… İsrail ve Filistin arasında bitmek bilmeyen savaş son günlerde şiddetini artırdı. Tüm dünyanın odağı haline gelen bölge, sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor.

Netanyahu'nun şiddet içerikli açıklamalarından sonra pek çok ülkeden kınama alan İsrail saldırılarına ünlülerden de tepkiler gecikmedi.

Bella Hadid Instagram'da; “Atalarımın acısını hissediyorum. Onlar için ağlıyorum. Şimdi oradaki Filistinli kardeşlerim için ağlıyorum, kendimi güvende hissetmiyorum ve korkuyorum” diye yazdı. Filistin asıllı model, Instagram hesabından sık sık paylaşımlara yapmaya devam ediyor.

Dua Lipa da Instagram hikayelerinde “Dünyanın müdahale etmesi ve buna bir son vermesi gerekiyor” yazdı. Şarkıcı Bernie Sanders gibi senatörlerin tweet’lerine de sık sık Instagram hikayelerinde yer veriyor.

Avengers yıldızı Mark Ruffalo da aktivist Malala Yousafzai’den bir tweet paylaştı: “Kudüs’teki – özellikle çocuklara yönelik – şiddet dayanılmaz. Bu uzun çatışma birçok çocuğun hayatına ve geleceklerine mal oldu. Liderler hemen harekete geçmeli. Çocuklar ve siviller güvende olmadığında barış da olmaz. #AlAqsa.”

The violence in Jerusalem – especially against children – is unbearable. This long conflict has cost many children their lives and their futures. Leaders must act immediately – there is no peace when children and civilians are not safe. #AlAqsa https://t.co/bLv3XyA1OV — Malala (@Malala) May 10, 2021



Ruffalo, Twitter hesabında sık sık konuyla ilgili haberlerin yer aldığı tweet'leri retweet ederek tepkisini gösteren ünlülerden biri. Ruffalo'nun paylaşımları arasında son olarak Roger Waters'ın da tepkisi yer alıyor.

Pink Floyd solisti Roger Waters yayınladığı video ile İsrail saldırılarına tepkisiz kalmadı. Müzik dünyasının efsane isimlerinden biri olan Waters'ın hedefinde ise Joe Biden vardı. “İnsanların evlerinden soykırım gibi çıkarılmalarına destek oluyorsunuz. Peki ya onların yerinde sen olsan, nasıl hissederdin Joe Biden? Yüz yıllardır oturduğun evi bazı pislikler alıp gidiyor” diyen Waters'ın paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı.

A note from Roger. It's official ISRAEL is an APARTHEID STATE.

Check out SHEIKH JARRAH GENOCIDAL HOUSE CLEARINGS. pic.twitter.com/8X3VFy4Igi — Roger Waters (@rogerwaters) May 7, 2021



Game of Thrones ve 300 Spartalı'daki rolleriyle dikkat çeken oyuncu Lena Headey de saldırılara karşı kayıtsız kalamadı. Oyuncu Instagram paylaşımlarıyla saldırılara karşı tepki gösterdi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Lena Headey (@iamlenaheadey)’in paylaştığı bir gönderi

Saldırılar karşısında The Weeknd de yerlerinden edilmiş Filistinlilere destek için Instagram hikayelerinde paylaşımlar yaptı.

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