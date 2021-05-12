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Ünlüler, İsrail saldırılarına karşı tepkili

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. Tüm dünyadan şiddet karşıtı paylaşımlar yapılırken ünlüler de yaşamını yitirenler ve tehlike altında olan insanlar için ne hissettiklerini sosyal medyadan paylaşıyorlar.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:06, 12/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Ünlüler, İsrail saldırılarına karşı tepkili

Atılan roketler, yükselen siren sesleri, yıkılan binalar, yaşamını kaybeden onlarca sivil… İsrail ve Filistin arasında bitmek bilmeyen savaş son günlerde şiddetini artırdı. Tüm dünyanın odağı haline gelen bölge, sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor.

Netanyahu'nun şiddet içerikli açıklamalarından sonra pek çok ülkeden kınama alan İsrail saldırılarına ünlülerden de tepkiler gecikmedi.

Bella Hadid’in paylaştığı çizimde, soldaki kadın, ” İsrailliler ile Filistinliler sadece din için savaşmıyor mu?” diye sorarken, diğer kadın da, “Onlar savaşmıyorlar. İsrailliler baskıcılar ve Filistinlilere baskı yapıyorlar ve bütün bu olayların din ile hiç bağı yok” yorumunu yapıyor.

Bella Hadid Instagram'da; “Atalarımın acısını hissediyorum. Onlar için ağlıyorum. Şimdi oradaki Filistinli kardeşlerim için ağlıyorum, kendimi güvende hissetmiyorum ve korkuyorum” diye yazdı. Filistin asıllı model, Instagram hesabından sık sık paylaşımlara yapmaya devam ediyor.

Ünlü manken Bella Hadid de İsrail’in şiddetine tepki gösterdi.

Dua Lipa da Instagram hikayelerinde “Dünyanın müdahale etmesi ve buna bir son vermesi gerekiyor” yazdı. Şarkıcı Bernie Sanders gibi senatörlerin tweet’lerine de sık sık Instagram hikayelerinde yer veriyor.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa da ABD’li siyasetçi Bernie Sanders’ın Filistin’e destek mesajını paylaştı. Mesajda, “ABD İsrail’in Kudüs’te ve Batı Şeria’daki şiddetine karşı olmalı” ifadesi yer alıyor.

Avengers yıldızı Mark Ruffalo da aktivist Malala Yousafzai’den bir tweet paylaştı: “Kudüs’teki – özellikle çocuklara yönelik – şiddet dayanılmaz. Bu uzun çatışma birçok çocuğun hayatına ve geleceklerine mal oldu. Liderler hemen harekete geçmeli. Çocuklar ve siviller güvende olmadığında barış da olmaz. #AlAqsa.”

Pink Floyd grubunun en önemli figürlerinden biri olan Roger Waters, “İsrail’in bir aparteid devleti olduğu resmiyet kazandı” açıklamasını yaptı.


Ruffalo, Twitter hesabında sık sık konuyla ilgili haberlerin yer aldığı tweet'leri retweet ederek tepkisini gösteren ünlülerden biri. Ruffalo'nun paylaşımları arasında son olarak Roger Waters'ın da tepkisi yer alıyor.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa saldırılara sessiz kalamadı.

Pink Floyd solisti Roger Waters yayınladığı video ile İsrail saldırılarına tepkisiz kalmadı. Müzik dünyasının efsane isimlerinden biri olan Waters'ın hedefinde ise Joe Biden vardı. “İnsanların evlerinden soykırım gibi çıkarılmalarına destek oluyorsunuz. Peki ya onların yerinde sen olsan, nasıl hissederdin Joe Biden? Yüz yıllardır oturduğun evi bazı pislikler alıp gidiyor” diyen Waters'ın paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı.


Game of Thrones ve 300 Spartalı'daki rolleriyle dikkat çeken oyuncu Lena Headey de saldırılara karşı kayıtsız kalamadı. Oyuncu Instagram paylaşımlarıyla saldırılara karşı tepki gösterdi.

Saldırılar karşısında The Weeknd de yerlerinden edilmiş Filistinlilere destek için Instagram hikayelerinde paylaşımlar yaptı.

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Yayınlanma Tarihi:11:27,