Ünlüler, İsrail saldırılarına karşı tepkili

Atılan roketler, yükselen siren sesleri, yıkılan binalar, yaşamını kaybeden onlarca sivil… İsrail ve Filistin arasında bitmek bilmeyen savaş son günlerde şiddetini artırdı. Tüm dünyanın odağı haline gelen bölge, sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor.

Netanyahu'nun şiddet içerikli açıklamalarından sonra pek çok ülkeden kınama alan İsrail saldırılarına ünlülerden de tepkiler gecikmedi.

Bella Hadid Instagram'da; “Atalarımın acısını hissediyorum. Onlar için ağlıyorum. Şimdi oradaki Filistinli kardeşlerim için ağlıyorum, kendimi güvende hissetmiyorum ve korkuyorum” diye yazdı. Filistin asıllı model, Instagram hesabından sık sık paylaşımlara yapmaya devam ediyor.

Dua Lipa da Instagram hikayelerinde “Dünyanın müdahale etmesi ve buna bir son vermesi gerekiyor” yazdı. Şarkıcı Bernie Sanders gibi senatörlerin tweet’lerine de sık sık Instagram hikayelerinde yer veriyor.

Avengers yıldızı Mark Ruffalo da aktivist Malala Yousafzai’den bir tweet paylaştı: “Kudüs’teki – özellikle çocuklara yönelik – şiddet dayanılmaz. Bu uzun çatışma birçok çocuğun hayatına ve geleceklerine mal oldu. Liderler hemen harekete geçmeli. Çocuklar ve siviller güvende olmadığında barış da olmaz. #AlAqsa.”

The violence in Jerusalem – especially against children – is unbearable. This long conflict has cost many children their lives and their futures. Leaders must act immediately – there is no peace when children and civilians are not safe. #AlAqsa https://t.co/bLv3XyA1OV

