İlk yarı Galatasaray, kontrollü, oyunu kendi inisiyatifine aldı, sürekli pas yaptı. Samsunspor son derece etkisiz. Ama dikkat çeken bir şey var: İki gol attılar, şahsi beceriden dolayı. Yani öyle organize atak yapamadı Galatasaray. Birinde Torreira’nın Sane’ye çok akıllı pası, diğerinde Sane’nin Osimhen’e harika ikramı.

Tabii şu da var: Üç günde bir maç yapıyorlar ve kadroları da geniş değil. Oynayan 11-12 oyuncuyla diğerleri arasında makas açılıyor.

İkinci yarıda artık Samsun için kaybedecek bir şey yoktu. Oyuna ağırlıklarını koydular, golü de buldular. Mesela düşünün dün Samsun’un ilk golünde sol bek Kazımcan nereye koşacağını şaşırdı. Emre Kılınç, Kazımcan’ın yanından tren gibi geçip, golü attırdı. 70’ten sonra Galatasaraylı oyuncularda yorgunluk başladı.

Hafta arası Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Sane iyi gününde olursa içimizden geçer!” demişti. İlk yarıda onun dediği oldu. “Bu tip maçlar şampiyonluğa giden takımlar için çok önemlidir, maçı götürürsün götürürsün son dakikalarda öyle bir gol yersin ki” diye yazdırırken Samsun’un ikinci golü geldi. Bakınız Samsun’un attığı golde rakibin bütün dengesini sağ dıştan depar atan Emre Kılınç bozdu. Osimhen’e çarpan top kalecinin dengesini bozunca skor 2-2’ye geldi. Samsun adına maçın en iyisi Emre Kılınç’tı. Ama işte Galatasaray’da bir adam var. O olunca her an her şey değişebiliyor. Osimhen’in varsa rakip takımlar da kaderine razı olacaklar. Ammaaa böyle hakemler olursa razı olacaklar diye de ekleyelim.

Son dakikadaki pozisyon net penaltı. Ayıp ve günah. O kadar futbolcunun ekmeğiyle oynamayın. Yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız gidin. Hem hakem kör hem VAR kör. Hakem net görüyor, VAR’ın çağırmaması ise çok farklı bir şey