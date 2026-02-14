Oyuna çift santrforla başlamak Okan Buruk’un hep dile getirdiği bir istekti. Bunu daha önce denemişti ama İcardi formda olmadığı için sistem işlememişti. Eyüp maçında imkanlar uygundu ve iki santrfor maça başlamıştı.

Osimhen hep gol yollarında başrolde olmayı seven bir forvet. Bu sefer Yunus’a çok iyi bir top çıkardı. Kafasıyla değil ama sırtıyla Yunus golü atmıştı. İcardi rakip yarı sahanın ortalarında topla buluştuğunda dikine pas organizasyonlarında iyi işler yaptı. Attığı gol ile de takımını iyice rahatlattı.

Juventus’un maç analizcileri mutlaka bu maçı dikkatle izleyip, notlar almışlardır. Yalnız onlar için kötü haber şu; dün akşamki 11 onlara karşı önemli oranda değişecek.

Lang, topla ilişkisi mükemmel olan bir oyuncu. Ona hem bu kadar kolay alan verip hem de temaslı oynamazsanız, sizi bitirir. Bedirhan kırmızı kartı görünce Eyüpspor’un durumu iyice zora girmişti. Osimhen, ikinci asistini bu kez İcardi’ye yaptı.

Boey, sanki hiç ayrılmamış gibiydi. İlkay dün akşam istekli ve dinamikti. Eyüpspor erken nakavt olduğu için Singo, Asprilla ve Nhaga adına oynanan maç iyi bir antrenman oldu. İcardi, hat-trick yaparken Eyüpspor’da Metehan, gole hemen cevap verdi.

Galatasaray dün akşam maçı erken kopardı ama gol atmayı bırakmadı. Onguene, 5. golü kendi kalesine atmıştı. Okan Buruk hem oyuncularını dinlendirdi hem de Juventus maçı öncesi Galatasaray büyük moral kazandı.