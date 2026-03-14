Ben genelde hakem ve VAR ile ilgili yazmam. İşin uzmanlarına bırakırım bu konuları. Ama artık insaf! Gözünün önünde oyuncunun forması çekiliyor, 'Devam' diyorsun. VAR odası saniyeler içinde bakıp 'Yok bir şey penaltı değil' diyor. Ne yapmak istiyorsunuz beyler? Kural kitabı yanımdaydı, yırtıp atacaktım, zor tuttum kendimi! Fauller, fena hareketler ve 10 kusurlu hareket bizim ligde ‘Kafana göre kurallar’ kitabı diye mi değiştirildi?

Fenerbahçe, ligde kalması mucizelere bağlı Karagümrük karşısında favoriydi. Ama sahada Fenerbahçe adına sanki karanlıkta dolaşan ve ışıkla bile fark edilemeyecek bir oyuncu topluluğu vardı. Böyle maçların analizi, taktiği olmaz. Çıkıp yeneceksin!

Serginho ve Bartuğ'un golleri ile Karagümrük iki gol birden bulmuştu. Asensio, Musaba, Nene ve Brown'u 2. yarı oyuna alacağına bu oyuncuları baştan oynatacaktın Sayın Tedesco.

Lig biterken bir takımla bu kadar oynanmaz. Cherif'in herhalde gol atma şansı yüksek diye oyunda tutulduğunu tahmin ediyorum. Performansı sıfırın altındaydı. Kante ne yaptı? Koca bir hiç! Her sene pahalı transferler, yetmedi devre arası yine transferler ve teknik direktör değişiklikleri derken çıkış yolu olmayan bir labirente girdi Fenerbahçe. Çok yakında Tedesco'ya da 'İyi yolculuklar' denir gibime geliyor. Karagümrük, aldığı çok değerli galibiyetle büyük moral kazandı.