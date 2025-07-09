Karartılma kararlarının amacı aydınlık karşıtı bir cezai müeyyide oluşturmaktır. Hiç eğip bükmeye gerek yok, karanlık görüneni gizler, saklar, kapatır.

Aydınlığın, ışığın düşmanıdır.

SÖZCÜ Televizyonu özel haber ve yayınları ile kendisini tam da bu karanlığın karşısına konumlandırdı. Fikir ve kişilerden bağımsız olarak karanlık nasıl ki renkleri yok ediyorsa, SÖZCÜ TV siyasetin ve toplumun tüm renklerini ekranına taşıyarak bir antitez oluşturdu.

Bir nevi panzehir...

Karartma süresince soracağımız soruları unutmayacak, not edeceğiz.

Bulabildiğimiz her boşluktan gazetecilik yapmayı sürdüreceğiz.

Nasıl ki kamuoyu yüksek teveccüh ile reyting başarılarını bize armağan etti, gereğini yapacağız.

Nerede bıraktıysak, bir adım ötesinden devralıp ilerleyeceğiz.

Ne imtina etmek, ne geri adım atmak...

Biz haberin kalbiyiz, zirvesiyiz.

Duruşma yayını meselesi

Türkiye yargı tarihi bakımından da hayli geniş bir arşive sahip.

Son günlerde CHP lideri Özel’in talebi, “duruşma yayını” meselesini yeniden gündeme getirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu da daha önce duruşmaların canlı yayınlanmasını istemiş ancak kabul görmemişti.

Özel’in bu konuyu defaatle gündeme getirmesinin ardından MHP lideri Bahçeli bu öneriyi desteklediklerini ifade etti: “CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayınlanmasını talep etmişti. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda terkip ve teşri edilmesini ümitle temenni ediyoruz.”

Türkiye hukuk tarihinde, kamuoyu ile paylaşılan tek duruşma Yassıada mahkemesi olmuştu. Dava, devlet radyosundan zaman zaman yayımlanmıştı.

FETÖ yargısının kumpas davalarının duruşma kayıtları da sonraki süreçte paylaşılır hale gelmişti.

Öcalan’ın yargılandığı duruşmalar da benzer kesitlerle ilerlemişti.

Şimdi geldik bugüne...

İmamoğlu’nun duruşmada söyleyecekleri ile kamuoyunda uyandıracağı etkiyi tahmin etmek güç değil...

Bahçeli’nin normalde buna cevaz vermeyeceği düşünülürken ortaya konan bu ezber dışı çıkış acaba neleri getirecek?

Kumpas davalarında duruşmalar kayıt altına alınsa da içeride olan biteni sadece yazılı olarak öğrenebiliyorduk. Medyanın elinde sadece duruşmayı takip eden karikatüristlerin bu çizimleri yer alıyordu...

KÖŞENİN SÖZÜ

“Hayallerin en kötüsü, yarısında çıkmaktır”. - Benim sözlerim.