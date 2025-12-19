Tribünlerdeki boşluk sanki saha- daki oyuna da yansımıştı. Sıkıntılı bir futbol vardı sahada. Tempo biraz yükselme eğilimine giriyor, sonra hemen düşüyordu. Okan Buruk’un kadroda rotasyon yapacağı belliydi. Bu maç trafiğinde aynı isimlerde ısrar etmek büyük risk oluşturabilirdi oyuncu sağlığı açısından.

Sane’yi izlemek yine çok büyük keyifti. Bazen yürüyerek adam geçiyor, bazen de dribblingleriyle rakip savunmanın dengesini alt üst ediyor. Bu sezon kayıp olarak düşündüğüm Ahmed Kutucu, dün akşam çok istekli başladığı oyunda iyi bir vuruşla güzel bir gol attı. Genç Gökdeniz çok çalıştı. Dinamik oyuncu. Arda ilk devreyi hatasız kapattı.

Davinson Sanchez, Torreira ve Barış Alper ikinci devreye başladılar. Çıkan isimlerden biri olan İlkay, yine çok iyi bir performans sergileyemedi.

Başakşehir ikinci devre gol arayışlarını daha da sıklaştırmayı denedi. Sallai’nin olduğu bölgeden gelişen ataklar ve şut girişimleri tehlikeliydi.

Sara dikine oynaması gereken anlarda bu tercihini kullanmıyor. Bu maçta bence istenileni veremedi.

İcardi, dün akşam 3 gol pozisyonu yakaladı. Tek vuruş üstadı bu sefer gol sevinci yaşayamamıştı. İkili mücadelelerde fizik olarak geride ve adam eksiltmede iyice ağır kalıyor artık.

Galatasaray, kupa macerasına kadro olarak sıkıntılı bir dönemde başlamasına rağmen kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.