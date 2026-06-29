Dünya Kupası'ndan elenen Milli Takım Türkiye'ye döndü. Heyecan şimdilerde son 32 turuyla devam ederken, bizim heyecanımız biraz yarım kaldı.

Grup sonuncusu olarak bitireceğimiz kesinleşmesine rağmen, ABD karşısında son dakikalarda alınan galibiyet bazıları tarafından aşırı coşkuyla karşılandı. Galibiyet değil de en azından gol atabileceğimizi görmek beni de bir hayli sevindirdi.

Hayal kırıklığının ardından yaşanacaklar büyük merak konusu oldu aslında. Türkiye'de başarısızlığın herhangi bir bedeli oluyormuş gibi istifa bekledi durdu kamuoyu.

BAŞARISIZLIĞIN BEDELİ VAR MI?

Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa etmeyi aklının ucundan bile geçirmezken, İtalyan teknik direktör Montella da Paraguay maçının ardından çok net konuştu:

"İstifa edeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır. Hala enerjim var, hala heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim"

Montella'nın açıklamaları vardı, "Ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu kaosa hizmet eden birçok kişiden daha fazla Türk gibi hissediyorum" diyordu. Kendisini eleştirenlere bir de 'dış mihrak' deseydi...

Yukarıda da demiştim ya, Türkiye'de başarısızlığın bir bedeli olmuyor.

Montella da bu açıklamasıyla adeta kanıtlamış: Tam Türk olmuş.