Mourinho bir kadro çıkardı ki yine herhalde fala baktı öyle çıkardı. Yahu televizyondaki arkadaşlara Mourinho şu ana kadar kaç kere aynı kadro ile çıkmış diye sordum. Cevap çok enteresan: 2 maç! Bu tip olay ancak sezon başı hazırlık maçlarında olabilir. Futbolcu denersin kim kimle daha iyi oynuyor. Kim taktiği daha iyi uyguluyor gibi. Futbolcular ne kadar çok birbirleriyle oynarlarsa o kadar çok birbirlerini tanırlar ve başarılı olurlar. Ama maalesef Mourinho bunu yapmıyor ve ‘Teknik direktör benim. Seyirci dahil basın dahil benden daha iyi biliyor’ diye bir de kinayeli konuşuyor. Mourinho hakemlerden yana şikayetçiydi. Hakemin Fenerbahçe lehine verdiği penaltıyı Fenerbahçe aleyhine verseydi Mourinho ne yapardı? Bence sahaya girer hakemin burnunu sıkardı. Alıştı ya burun sıkmaya. Zaten o pozisyondan sonra Gaziantep psikolojik olarak çözüldü.

Mourinho baktı ki puan kaybedilirse boks maçında olduğu gibi boksörü daha fazla dayak yemesin diye havlu atacak. O pozisyonda olduğunu anlayınca ne var ne yok hücumcularla oynamaya başladı. Gaziantep’te de pil bitince Fenerbahçe başarılı oldu. Ama hala toplu olarak iyi futbol oynamıyorlar. Bireysel olarak iyi işler yapıyorlar. Kaliteli oyuncuları var, işi bitiriyorlar.

Tribünlere bakıyorsunuz yarı yarıya boş. İyi bir Fenerbahçe olsa, şampiyonlukta da süper iddialı olsa bu stat dolmaz mı? Kesin dolar. Civar illerden bile herkes bu stada gelir. Buraya Galatasaray gelseydi bu stat dolardı. Çünkü niye? Galatasaray tempolu oynuyor, seyirciye keyif veriyor.

Ne olursa olsun ikinci yarıda Fenerbahçe biraz istekli oynayınca neticeyi değiştirdi. Orta sahada Fred iyi işler yaptı, iyi yerlerden topu oyuna soktu, takımını ateşledi.

Hakem aynı iki pozisyonda omuz omuza mücadelelerde faul çaldı. Avrupa’da bir maçta çalsın ilk uçakla geri gönderirler. Çaldığı penaltı yorum olarak çok kötüydü. Zaten kendisi de vermedi. VAR gösterdi ama VAR’ın her gösterdiğini de hakem olarak kabul etmek mecburiyetinde değilsin. Senin de bir görüşün olacak. Zaten Mourinho’nun ikinci yarıya forvetlerle başlaması bir de olmayan penaltının verilmesiyle Fenerbahçe 4 dakikada 3 gol attı. Dzeko maçın başında penaltı istedi. Neymiş ayağına basılmış. Koca adama yere yatıp penaltı istemek yakışmıyor.