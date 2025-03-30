Maç başlıyor, Beşiktaş çok istekli. İkili mücadelelerde basıyorlar, alanları kapatıyorlar, çabuk hücuma çıkıyorlar, ileriye tek top oynuyorlar. Galatasaray’da hareket yok. Biz buradan 1 puanla çıkarsak iyi olur havasındalar. Beşiktaş golü atıyor, pozisyonlara giriyor, Galatasaray’da yine hareket yok.

Teknik adamların bazı önlemler alması lazım rakip takımlar için. Mesela Osimhen için çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Osimhen defansın kucağına geliyor. Rafa Silva öyle değil. Gezen bir oyuncu. Yani bir adam 35 metrede Rafa’yı gölge gibi takip edecek. Defansın kaptanı kimse ikaz edecek. Rafa Silva yürüye yürüye, koşa koşa top oynadı. 45 metre top sürdü, merhaba diyen yok gitti golünü attı. Sanchez, bırakın müdahaleyi ona refakat etti. Sanchez’de de düşüş var. Beşiktaş teknik adamı kenarda daha doğru işler yaptı. Okan hiçbir şey yapmadı. Yahu 1 kişi eksiksin artık 60. dakikayı bekleme. Değiştir çünkü takımın yorgun. Şöyle bir bakıyorum. Galatasaray takımında iyi mücadele eden iyi oynayan bir oyuncu var mı? Yok. Belki biraz Torreira.

Hakeme de biraz şunu söylemek lazım. Diyorlar ya yıldız oyuncuları korumak lazım. Hangi yıldız. O maçta iyi oynayan yıldızı koruyacaksın. Rafa Silva hem yıldız hem de bu maçta iyi oynuyor. Galatasaray’da oyuncular yarım saat onun üzerine oynadılar hakem de seyretti. Galatasaray’ın gördüğü kırmızı kart bariz gol şansı diye geldi ama bence bariz gol şansı yoktu. Çünkü Galatasaray defansı o pozisyonu kesebilirdi. Ama yorumu tersi yaptılar. Atılan oyuncunun zaten daha evvelden bir sarı kart görmesi lazımdı hakem onu atladı.

Semih’e gösterdiği kırmızıyı VAR’a bırakmaması gerekirdi. Takım bir kişi eksik, beraberliği yakalamışsın ve hala çift forvet oynuyorsun. Okan Buruk Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü yapamaz. Boyuna pompa yapıyorlar bilmem kaç galibiyet almış, rekorları kırmış. Bırakın bu işleri. Galatasaray kadrosu bu oyunu oynamamalı, bu fizikte ve kondisyonda olmamalı. Galatasaray uzun zamandır futbol oynamadan kazanıyordu. Osimhen’in sırtına binmişlerdi. Osimhen’in de bu maçta gücü yetmedi. Çünkü Beşiktaş, Galatasaray’a göre daha fazla istedi. Doğru ve haklı bir galibiyet aldı.