Çok haraketli bir haftaya giriyoruz. 28 Haziran’da Mars’ın İkizler burcuna geçişiyle birlikte tansiyon yükselmeye başlayabilir. 29 Haziran’da Merkür Yengeç burcunda gerilemeye başlıyor. 30 Haziran’da Oğlak burcunda dolunay gerçekleşiyor. Yine 30 Haziran’da Jüpiter Aslan burcuna geçiyor. 4 Temmuz’da Mars ve Uranüs İkizler burcunda kavuşuyor.

MARS İKİZLER BURCUNA GEÇİYOR

28 Haziran’da Mars’ın İkizler burcuna geçişiyle birlikte iletişim alanında diller keskinleşmeye başlayabilir. Askeri konularda, savunma alanında alınacak kararlar ve uygulamalar hız kazanabilir. Medya ve sosyal medyada karşılıklı sataşmalar, agresyon yükselebilir. Sert esen rüzgarlar artabilir. Mars’ın bu burçtan geçişini tamamlayacağı 11Ağustos’a kadarki süreçte çıkacak yangınlar rüzgâr sebebiyle daha da hızlı yayılabilir. Temkinli olmak gerekir.

TEHLİKELİ KAVUŞUM

Mars ve Uranüs İkizler burcunda birlikte ilerlemeye başlıyorlar. 4 Temmuz’da tam kavuşuma varacak ikilinin kavuşum veya stresli açılarında askeri konularda beklenmedik gelişmeler, darbeler, operasyon ve savaş kararları, grevler, kargaşalar görülebilir. Askeri bölgelerde veya güvenlik gerektiren alanlarda beklenmedik patlamalar, terör ve saldırılar riski mevcuttur. Askeri alanda huzursuzluklardan hükümetler ve yöneticiler de olumsuz etkilenebilir. Bazı ülkeler karmaşa ve kanunsuzluğa düşebilir. Devlet yöneticilerinin veya askeri yöneticilerin yanlış adımları ülkeyi beklenmedik bir savaş ortamına taşıyabilir. Bazı ülkelerde halkı galeyana getirecek ortamlar yaratılabilir. İsyanlara, darbelere, grevlere açık bir ortamdır. Olumsuz ve zarar verici hava koşulları, yıkıcı depremler görülebilir. Uçaklarla ilgili stresler çoğalır. Uçak kazası riski artar. Sismik aktivitede artış görülür, büyük depremler yaşanabilir. (Dünya Astrolojisi, Öner Döşer, Astroloji Okulu Yayınları, Ekim 2016).

MERKÜR GERİLEMESİ BAŞLIYOR!

İletişim gezegeni Merkür 29 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasında Yengeç burcunda gerileyecek. Bu dönemde evle ve yerleşimle ilgili konularda, ailevi konularda ve yapmayı planladığımız işlerde gecikmelere açık olabiliriz. Bazı şeylerin tekrar üstünden geçmemiz veya düzenlememiz gerekebilir. Duygusal açıdan da kendimizi ifade etmekte sorun yaşayabiliriz. Böylesi bir dönemde zaman zaman evde biraz yalnız kalıp içe dönmek ve ailevi konularda geleceğe yönelik planları programları gözden geçirmek isabetli olur. Çok iyi karar vermeden de bu konularda harekete geçmemekte fayda vardır.

BU MESLEKLERDE OLANLAR DİKKAT!

Bu dönemde denizcilikle ilgili meslekler, yemek tedarik işleri ve gıda sektörü, bakım işleri, hemşirelik, eczacılık işleri, restoran işletmeciliği, otelcilik, otel yöneticiliği, gayrimenkuller, gayrimenkul danışmanlığı, nakliye, diyetisyenler, jinekologlar, terapistler, gemicilikle ilgili işler, çocuk bakım işleri, ev dekorasyon işleri gibi işler açısından, gayrimenkul yatırımları açısından, emlakçılar açısından dikkat edilmeli, hatalara açık bir zaman dilimi olduğu akılda tutulmalı. Bahçecilik, suyla ilgili işler, bahçe düzenlemesi gibi işler de buna dahil edilebilir.

OĞLAK BURCUNDA DOLUNAY

Oğlak burcundaki dolunay, 30 Haziran 2026 Salı sabaha karşı 02:56’da gerçekleşiyor. Mars ve Uranüs’ün ufuk düzlemine denk gelmesi (Ankara’ya göre) haritada en çok dikkat çeken unsur yani Mars ve Uranüs’ün tam ufuk düzlemine denk düşmesi. Bu etkili bir deprem işaretçisi olabilir. Mars ve Uranüs’ün tam kavuşumu 4 Temmuz’da olacak, bu da sert zamanlara işaret ediyor. Bu özellikle, Mars-Uranüs’ün sert bir enerji olması nedeniyle özellikle sismik aktiviteye (depremsellik) çok dikkat çekebilir. Bu oluşan enerji bulunduğumuz bölgeye iz düşüyor. Aynı zamanda Satürn-Neptün kavuşumu ve Merkür-Jüpiter kavuşumu gibi çeşitli kavuşumlar da devrede. Dolayısıyla, dünyada önemli haber girişi yoğun olacak.

İŞ DÜNYASI VE KURUMLAR

Oğlak burcundaki bir dolunay her koşulda iş dünyası ve kurumlarla alakalıdır. Haritada ekonomi alanına dikkat çeken göstergeler var; dolunay, Satürn ve Neptün’ün orta noktasına dik açı yapıyor. Bu, ekonomiyle ilgili konulara özellikle dikkat çekiyor. Bir resesyonun ayak seslerini dünyada hissedeceğimiz bir zaman dilimine yaklaşıldığı ve bu tür etkilerin bizde de devreye girebileceği belirtiliyor. Jüpiter, anaretik derecede (29 derece 56 dakika) Yengeç’te bulunuyor, bu da bir şeyin sonunda olunduğunu gösteriyor. Jüpiter, tam da dolunay sonrasında, 30 Haziran’da Aslan burcuna geçiyor. Bu durum, şans ve fırsatların alanının, konularının ve konu başlıklarının değişmeye başladığını ifade ediyor. Ekonomi tarafında, gayrimenkul yatırımlarıyla, özellikle suya ve denizlere yönelik yatırımlarla alakalı fırsatlar olabilir. Deniz yetki alanlarının genişlemesi yönünde de bazı fırsatları beraberinde getirebilir.

PARA PİYASALARI

Dolunayın Ay derecesi, Facies yıldızına denk düşüyor. Facies, acımasız, sert bir enerji akışını ifade eder. Güneş tarafı ise Mirzam ve Alhena yıldızlarıyla kavuşuyor. Dolayısıyla, söylenecek sözler ve alınacak misyonlar bu dönemde çok önemli. Şiddetli olayları temsil eden Facies, Türkiye’nin de bulunduğu bölgede para hanelerine denk geliyor. Dolayısıyla para piyasalarında bazı sert gelişmeleri ve stresleri işaret ediyor olabilir.

DİKKAT ÇEKEN BÖLGELER

Batı Avrupa: Ay hattı biraz daha Batı Avrupa üzerine iz düşüyor ve burada hükümetlerle ve halklarla ilgili önemli gelişmelere işaret ediyor. Plüton hattı Türkiye’nin bulunduğu alandan geçiyor ve Ankara’nın olaylara müdahale etme arzusunu artırıyor. Mars-Uranüs hattı da Ankara üzerinden geçtiği için sert, sarsıcı, değiştirici bir enerji akışı devrede. Bu hat, Ankara üzerinden geçtikten sonra tam Suriye üzerinden aşağı iniyor ve Arap Yarımadası’na iniyor.

Buralarda çalkantılı, ani, beklenmedik, patlayıcı bir enerji akışı (iletişimi de bozan/kesen) devrede olabilir. Bu enerji akışı, özellikle

Suriye’yi, Halep tarafını, Kıbrıs’a kısmen yakın bölgeleri, Ürdün ve Irak civarını,

Kızıldeniz’e yakın bölgeleri gösteriyor.

Orta Anadolu bölgemizden de geçen bu hat, sarsıcı etkiler yaratabilir. Orta Asya: Dolunayın hatları Özbekistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan üzerine iz düşüyor. Buralarda halkların hareketlenmesi gibi temaları beraberinde getirebilir.

KRİTİK TARİHLER

30 Haziran: Mars’ın Ay Düğümleriyle dik açısı var. Bu, askeri ve polisiye konular açısından hareketli bir gün olabilir. Mars’ın Ay Düğümleri ve Uranüs ile hizalanması, akla kazaları, nükleerle ilgili konuları, sert olayları, uçak kazalarını, iletişim kazalarını ve seyahatlerle ilgili sıkıntılı durumları getiriyor. Sinir sistemini iyi kollamak gerekiyor. 4 Temmuz: Mars-Uranüs kavuşumu kesinleşiyor. ABD astroloji haritasında çok sert etkiler alıyor; iç gerginlikleri hissedecekleri ve yaşayacakları bir döneme giriyorlar. 6 Temmuz: Güneş-

Satürn arasındaki dik açı etkili olacak. Otorite figürleriyle ilgili sıkıntılar yaşanması olasıdır. 10 Temmuz: Venüs-Güney Ay Düğümü kavuşumu etkili olacak. Gereksiz eleştirilerden, dedikodulardan uzak durulmalı, ilişkiler bozulabilir. 13 Temmuz: Venüs-Uranüs dik açısı kesinleşiyor. Ekonomi ve para ile ilgili konularda türbülanslı bir zaman dilimine işaret ediyor. 13-17 Temmuz: Ekonomi anlamında türbülanslı birkaç günlük dönem. Özellikle 17 Temmuz çok dikkat çeken bir tarih. 13 Temmuz Pazartesi gününden itibaren haftaya yansıyan hem ilişkilerdeki gerginlik hem de para ile ilgili konularda türbülanslar dikkat çekebilir.

JÜPİTER ASLAN BURCUNA GEÇİYOR!

30 Haziran 2026’da Jüpiter Aslan burcuna geçecek. Şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter, hayata iyimser bakış ve gelişme ve genişleme prensibiyle ilişkilidir. Ateş elementi burçlardan biri olan Aslan burcunda da benzer motivasyonlar vardır. Jüpiter’in Aslan burcuna geçişi, yılın ikinci yarısında motivasyonumuzun yükseleceğini, gelecekten umudumuzun artacağını, kendimize güvenimizin artacağını gösteriyor. İdare becerimizi ortaya koymak isteyeceğimiz, dikkat çekme ve öne çıkma arzumuzun da artacağı zamanlara varıyoruz! Yabancılarla ilgili işler, seyahat organizasyonları, kültür ve turizm alanlarında güzel maddi gelişmeler yakalayabiliriz. Yöneticilik, sahne sanatları, politika, spor, organizasyon işleri, tiyatro, prodüksiyon, iş adamlarıyla ilgili konular, mücevher işleri ve mücevher tüccarlarıyla ilgili konular, spekülatörlerle ilgili işler, altın işi içerisinde olanlarla ilgili konular, oyun endüstrisi, eğlenceyle ilgili sektörlerde gelişme kaydedilebilir.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

29 Haziran Pazartesi gündüz saatlerinde iş birliği açısından verimli bir zaman diliminde olacağız. Akşam saatlerinde ise karmaşık, kaotik bir atmosferde olabiliriz; kararsızlıklar devreye girebilir. İletişim gezegeni Merkür gerilemesine başlıyor. Dolayısıyla iletişim hatalarına, aile içerisinde, ev ve yerleşimle ilgili konularda yanlış anlaşılmaya çok açık olduğumuz bir zaman dilimindeyiz.

30 Haziran Salı sabah saatlerinde gerginlikler dikkat çekebilir. Saat 08:52’de Jüpiter Aslan burcuna geçiyor ve Jüpiter için yeni bir döngü başlıyor. Özellikle liderler, otorite figürleri ve toplumca tanınmış kişileri ilgilendiren bu Jüpiter geçişi, bu alanda olan kişilerin kendilerine güvenlerini de arttırmaya başlayacaktır.

1 Temmuz Çarşamba gününün ilk yarısında iletişim sıkıntılı akabilir. Ticari konular, alışverişler açısından uygun bir zaman diliminde değiliz. Akşam saatlerinde ise abartılara açık bir atmosferde olacağız. Kendimizi büyük görmekten, kibirden, başkalarını küçümsemekten uzak durmamız gereken bir zaman dilimindeyiz, aksi takdirde kırıcı olabiliriz.

2 Temmuz Perşembe gününe hayli aktif başlıyoruz ve yaptığımız işleri dönüştürme, yepyeni bir hale getirme arzumuz da zirvede olacak. Günün ikinci yarısı ve akşam saatlerinde olgun, aklı başında kişilerle bir araya gelmek için uygun bir zaman diliminde olacağız.

3 Temmuz Cuma günü kişisel bakım, alışverişler, parayla ilgili konular açısından dengesizliklerin devrede olacağı bir zaman dilimindeyiz, farkında olalım. Mars-Uranüs kavuşumunun stresli etkileri kendini bugünden itibaren göstermeye başlıyor. Dolayısıyla piyasalarda bir çalkantı havası devreye girebilir.

4 Temmuz Cumartesi sabah saatlerinde güzel, şifalı akan bir enerji akışı var ve özellikle sağlık konularıyla açısından daha verimli bir zaman dilimindeyiz. Başkalarıyla iş birliği içerisinde olmaktan avantaj sağlayabiliriz. Günün ikinci yarısında beklenmedik durum ve yön değişikliklerine, patlayıcı gelişmelere, sert ve isyankâr bir enerji akışına açık olacağız, dikkat!

5 Temmuz Pazar günü iyi ilişkiler yoluyla güzel gelişmeler yakalayabiliriz. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek için bugünü kullanabiliriz. Girişeceğimiz işlerde daha rahat yol alabiliriz. Başkaları üzerinde olumlu etki bırakabiliriz. Sportif aktiviteler, güç, enerji ve efor gerektiren, cesaret gerektiren işler için gayet uygun bir gündeyiz, değerlendirebiliriz.