Dokuz dakikada 1 gol ve 1 asist ile karşınızda Orkun Kökçü! Uzun süredir Beşiktaş’ı bu kadar hızlı başlangıç yaparken görmemiştim. İstek ve konsantrasyon bir araya gelince 10 dakikada 2-0 öne geçmişti Kara Kartal. Jota, uzun süredir yedek kulübesinin asli üyesi gibiydi. Dün akşam ikinci golü atarken, hırsıyla oynamayı çok özlediğini göstermişti.

Emirhan geleceği çok parlak görülüp, Beşiktaş’a transfer edilmişti. Stoperler basit oynamalı ve kesinlikle riske girmemeli. Kendisi bu prensibe çoğu zaman uzak kalıyor. Bu huyunu bırakmazsa teknik direktörler onu tercih etmez. S. van de Streek’in golünde topu kaybeden oydu. Golü yedikten sonra Beşiktaş’ın morali bozulmadı. Ataklar devam ediyordu. Bu kez Olaitan hazırlamış, Oh atmıştı. İkinci yarının açılışı süper bir golle geldi. Ballet topa nefis vururken, Rıdvan rakibini kapatamamıştı.

Dün akşamın en güzel görüntüsü, iki takımın açık oynaması ve zaman geçirmeye yönelik hareketlerden kaçınmalarıydı. Maç keyifli gidiyordu ve Oh yine golünü atmıştı. Sergen Yalçın birçok oyuncusu için artık karar aşamasında. Ligde kalan haftalarda değişik 11’ler görebiliriz kendisinden. Olaitan, orta alanda görev yaptığında nasıl yıldızlaşabileceğini Antalyaspor maçında gösterdi. Toure’nin dönüşü ile forvet biraz daha güçlü olacak ama Cengiz Ünder yine iyi değildi.