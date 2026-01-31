Savunmayı öne çekip, alan daraltma ve oyunu böyle oynama düşüncesi iç saha maçlarında gayet doğal. Beşiktaş’ın takım savunması çok iyi olmadığı için kalesine gelen ani paslarda savunma bitiyor. Gökhan, ofsaytı bozunca Deniz golü atmıştı. Beşiktaş, Konyaspor’un defans hattında baskı oluşturamayınca top duvara çarpıp geri dönüyordu sanki.

Mustafa, topsuz koşular yapan, mücadele gücü yüksek genç bir oyuncu. Santrfor bölgesinde etkili olması için gol fırsatlarını hissetmesi gerekiyor.

Her şeye rağmen Beşiktaş’ın ilk devre iki topu direğe takıldı. Orkun’un ayağından gelen topa Cerny dokunmuş, beraberlik gelmişti. Cerny ikinci yarı yine oyundan alındı. Bu sefer Cengiz ile birlikte etkisiz kalmışlardı ve bana göre Sergen Yalçın doğru karar vermişti.

Beşiktaş oyunu rakip yarı sahaya iyi yıkıyor ama final hareketleri yok. Asllani oyuna girdi. Ortayı etkili yaptı, sonrasında Orkun şık bir vuruşla golü attı. Asllani, iyi oynarken Deniz’e yaptığı hareketle kırmızı kart gördü. Tam bir Yeşilçam filmi gibiydi yaşananlar.

Bu sezon dördüncü kez kırmızı kart görüyordu Beşiktaş. Bu rakam oldukça fazla. 10 kişi kalan ev sahibi, duraklamalardaki 7 dakikayı nasıl yaşayacaktı? Stres ve sıkıntı açıkça görünüyordu.

Zor kazandı Beşiktaş. Bitirici hareket yapan bir santrfor olmazsa kalan bütün maçlar çok zor geçecek.