Galatasaray transferlere büyük para harcıyor. Bir kısmı tutuyor, bazıları da hiç tutmuyor. Bu bardağın boş tarafı. Bir de doluya bakalım. İki tane hücumcu aldılar. Biri Icardi diğeri Osimhen. İkisi de takımları için bence yarım takım değerince oyuncular. Icardi, Osimhen’e göre çok daha farklı bir oyuncu. Yalnız hücumcu olarak değil oyun kurucu olarak hem de takıma liderlik yaparak çok önemliydi. Osimhen resmen lokomotif. Bütün katarları çekiyor. Allah muhafaza Osimhen sakatlansa Galatasaray’ın şampiyonluk ümidi tehlikeye girer.

Adam gol krallığına gidiyor, pozisyon 2-0 olacak veya olmayacak penaltıda topu Morata’ya bırakıyor. Çünkü ‘Ben tek başıma iyi işler yapıyorum ama biz ikimiz bir olursak Galatasaray için çok daha iyi olur’ diyor ve onun da moral bulmasını sağlıyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var tekerlemesi gibi.

Sarı-kırmızılılar ilk yarıda maçı bitirdiler. Antalya, Galatasaray’a çerez gibi geldi. Aman aman bir futbol mu oynadı Galatasaray? Hayır. Normal bir mücadele ettiler. Kalite olarak rakibinden çok üstündü ve rahat rahat galip geldi.

Osimhen para olarak üst düzey bir oyuncu ama sahada verdiği mücadele bence 22 futbolcunun en iyisi. Boşuna bu değerleri kazanmıyorlar. Tabi bir gerçek de şu var, Osimhen Türkiye’de iş yapıyor ama Avrupa’da tek başına Galatasaray’ı kurtaramadı. Yanına başka Osimhen’ler lazım Avrupa için.

Aslında Okan, Osimhen’i oyundan almakta geç kaldı. Saçma sapan bir ikili mücadelede sarı kart veya bir ikili mücadelede sakatlık yaşama riski vardı Beşiktaş derbisi öncesinde. İkinci yarıya başla, beş dakika sonra seyirciye de alkışlatarak oyundan al. İlk yarıda alma. Seyirciyle kontak noktasını sağla. Davinson çok rahat oynadı. Rakip de zayıf olunca şov yaptı. Böyle leblebi takımları yakalarsan yaparsın.

Galatasaraylılar tedirginlerdi ama puan farkı çift haneye çıkınca psikolojik olarak Galatasaray öne geçti. Çift haneli rakamlar ekonomide işe yaramıyor ama futbolda iyi oluyor.