Bir akşam... 2008 sonbaharı... Dünya finans sistemi çökerken, kimsenin tanımadığı biri internete bir metin bırakır. Sadece 9 sayfa.

Adı: Satoshi Nakamoto.

Kim olduğu bilinmiyor. Ama yazdığı metin, paranın tanımını değiştirecek kadar güçlü.

O metnin adı “eşten eşe elektronik nakit sistemi.”

Ve aslında bu cümle, bugün trilyon dolarlık bir tartışmanın özeti. Bu, merkezi bir otorite olmadan, server olmadan, iki kişi arasında bilgi transferi demek.

Çünkü Bitcoin dediğimiz şey, basitçe bir para değil. Devletin, bankanın, merkezin olmadığı bir güven sistemi.

Bugün “para” dediğimiz şeyin arkasında bir otorite vardır. Merkez bankası. Ama Bitcoin’de yok.

Onun yerine herkes var.

Sistem şöyle çalışır.

Dünyanın dört bir yanındaki bilgisayarlar, yapılan her işlemi doğrular ve kaydeder. Bu kayıtlar zincir halinde tutulur. İşte buna “blockchain” denir. Yani bloklardan oluşan, kırılması neredeyse imkânsız bir dijital defter, Blockchain.

Bu defter herkese açıktır ama kimseye ait değildir.

İşte devrim burada başlar.

★★★

Bitcoin’in doğduğu tarih de tesadüf değildir. 2008 krizinin hemen ortası.

Bankalar batıyor. Devletler milyarlarca dolarlık kurtarma paketleri açıklıyor. İnsanlar şunu sorgulamaya başlıyor... “Bu sistem gerçekten adil mi?”

Satoshi’nin cevabı: Hayır.

Ve bu yüzden Bitcoin, sadece teknik bir icat değil... Bir ideolojidir. Devlete karşı değil belki ama devlete bağımlı olmayan bir sistem.

Peki bu sistem neden bu kadar tercih edildi?

Çünkü üç şey vaat etti...

Bir: Sansürsüzlük. Kimse işleminizi durduramaz.

İki: Sınırsızlık. Para, sınır tanımaz.

Üç: Kıtlık. Toplam Bitcoin sayısı sınırlıdır, 21 milyon. Bu yüzden altın gibi görülür.

Bugün bu yüzden yatırımcılar için sadece bir para değil... Bir “değer saklama aracıdır.”

★★★

Ama asıl hikâye bu değil. Asıl hikâye, bu sistemi kuran kişinin ortadan kaybolması...

2010’un sonu... Satoshi Nakamoto bir gün yazmayı bırakıyor.

2011’de tamamen yok oluyor.

Ne bir röportaj... Ne bir fotoğraf... Ne de kimliğini doğrulayacak tek bir kanıt.

Sadece geride bıraktığı milyonlarca Bitcoin ve bir fikir.

Yıllarca herkes onu aradı.

İsimler ortaya atıldı. Matematikçiler, hackerlar, profesörler... Ama hiçbir zaman kesin kanıt bulunamadı.

Ta ki birkaç gün önceye kadar.

The New York Times aylar süren bir araştırma yaptı. Yazı tarzı analiz edildi, eski e-postalar incelendi, yüzbinlerce satır veri tarandı.

Sonuç?

Bir isim öne çıktı... Adam Back.

1970 doğumlu... Yani bugün 50’lerinin ortasında. Londra doğumlu bir kriptograf. Bilgisayar bilimleri doktorası var. Kariyerini devletlerin değil, matematiğin güvenliğine adamış bir isim.

1990’larda “cypherpunk” denen o kapalı çevrenin içindeydi. Devletin parayı kontrol etmesine karşı çıkan... Mahremiyeti savunan... Ve dijital dünyada özgürlüğü kodla kurmaya çalışan o grup.

En kritik detay ise şu bence...

Bitcoin’den 11 yıl önce, yani 1997’de “Hashcash” adında bir sistem geliştirdi. Bu sistem, bugün Bitcoin’in kalbinde olan “proof of work” yani iş kanıtı mekanizmasının ilk haliydi. Proof of Work yani...

Bitcoin’in motoru aslında onun icadıydı.

Sonrasında kariyerini büyüttü. Kriptografi şirketlerinde çalıştı... 2014’te kendi şirketini kurdu. Blockstream adıyla... Bugün Bitcoin altyapısının en önemli şirketlerinden birinin CEO’su.

Yani bu hikâyede sıradan bir isim değil. Tam tersine... En içerideki adamlardan biri.

Ve işte tam bu yüzden... Şüpheler hep aynı noktaya dönüyor...

Bu kadar erken bilen... Bu kadar doğru tahmin eden... Ve bu kadar kritik parçayı icat eden biri...

Gerçekten sadece “izleyici” olabilir mi?

★★★

Ama hâlâ kesin değil. Kendisi reddediyor. Kanıtlar dolaylı.

Ve en kritik şey eksik... Satoshi’nin cüzdanına erişim.

Çünkü bu hikâyede tek kesin kanıt var. O ilk Bitcoin’leri hareket ettirmek.

Bu ne demek... Satoshi Nakamoto’nun 2009-2010 döneminde kendi çıkardığı (madencilik yaptığı) Bitcoin’leri harcaması veya başka bir adrese göndermesi demek.

Satoshi’nin de erken dönemde çıkardığı 1.1 milyon Bitcoin var.

Ve bu Bitcoin’ler...

2010’dan beri hiç hareket etmedi.

Hiçbir yere gönderilmedi.

Hiç satılmadı.

Belki de bu yüzden Satoshi hiç bulunamayacak.

★★★

Ama asıl mesele bu değil.

Asıl mesele şu... Satoshi sadece bir sistem kurmadı... O sistemin ekonomisini de kilitledi.

Çünkü Bitcoin sonsuz değil.

Toplam üretilebilecek Bitcoin sayısı en baştan kodun içine yazıldı. O da 21 milyon.

Yani devletlerin yaptığı gibi “para basalım” diye bir şey yok. Kimse sabah kalkıp yeni Bitcoin üretemez.

Peki bu Bitcoin’ler nasıl ortaya çıkıyor?

İşte burada “madencilik” devreye giriyor.

Ama bu bildiğimiz kazma-kürek işi değil. Bu, bilgisayarların matematik çözmesi.

Sisteme işlem giriliyor...

Dünyanın dört bir yanındaki bilgisayarlar bu işlemi doğrulamak için yarışıyor. Kim problemi çözerse, sisteme yeni bir blok ekliyor ve ödül olarak Bitcoin kazanıyor.

Yani madencilik dediğimiz şey... Hem güvenlik mekanizması... Hem de yeni paranın üretim yöntemi.

Ama burada kritik bir detay var.

Bu üretim giderek zorlaşıyor.

Her dört yılda bir sistem otomatik olarak kendini kısıyor. Madencilerin kazandığı ödül yarıya düşüyor.

Yani sistem şunu söylüyor...

“Başta bol veriyorum... Sonra giderek azaltıyorum.”

Sonuç?

Bugün yaklaşık 20 milyon Bitcoin üretildi.

Kalan küçük kısmın çıkarılması ise 2140 yılına kadar sürecek.

Yani bu, neredeyse bitmiş bir maden.

Ve tam da bu yüzden Bitcoin bir para değil... Bir kıtlık matematiği.

Altın nasıl doğada sınırlıysa, Bitcoin de dijital dünyada sınırlı.

Ama fark şu...

Altının ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bitcoin’in ise son adedine kadar biliyoruz.

Ve işin en çarpıcı tarafı... Bu sistemi kuran kişi... Muhtemelen dünyanın en büyük servetlerinden birine sahip.

Ama o servet yıllardır hareket etmiyor.

Ne satılıyor... Ne harcanıyor... Ne de gösteriliyor.

Ama bugün hâlâ ayakta. Çünkü sahibi yok.

Ve belki de asıl cevap şu: Satoshi bir kişi değil. Bir fikir.

Ve o fikir, ilk kez şunu söyledi...

“Güven, bir insana değil; matematiğe verilebilir.”

İşte bu yüzden, 9 sayfalık o metin hâlâ dünyayı değiştirmeye devam ediyor.