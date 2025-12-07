Futbol çim sahada oynanır, böyle kaygan zeminde bu mevsimde oynanmaz. Diyeceksiniz ki “Yalnız Fenerbahçe mi etkilendi?” Hayır bütün takımlar için geçerli bu durum. Futbolculara tonla para veriyorsunuz, öyle yağmur çamur fazla yok, futbolcular ayakta zor duruyorlar. Ama sorsanız “Neden?” diye bin tane bahane söylerler. Bırakın iyi oynamayı bu sahalarda büyük sakatlıklar da olur.

Fenerbahçe ilk yarıda öyle şampiyonluğa oynayan bir takım havasında değildi. Başakşehir daha kontrollü ve etkiliydi. İkinci yarıda Fenerbahçe biraz kımıldadı. O sırada da golü buldular ama koruyamadılar. Çünkü rakibe tek tek basıyorlardı. 4-5 kişiyle basan bir Fenerbahçe’yi göremedim. Sarı-lacivertliler hücuma kalkıyor, forveti kendi yarı sahasının içinde. Bir de oraya mangal koyup piknik yapsın, et çevirseler güzel olacak! Sen Galatasaray maçındaki rezillikten sonra çıkıp rakibini yeneceksin!

Galatasaray ile Fenerbahçe’ye baktığımızda zor zamanlarda bile sarı-kırmızılıların sahanın içindeki etkili adamları maça tesir ediyor. Fenerbahçe’de böyle bir şans yok. Çünkü o tarz futbolcuları yok. Bazen kötü oynayabilirsin ama öyle oyuncuların olur ki şahsi becerilerle işi bitirirler. Galatasaray’da bu var. Fenerbahçe’de maalesef yok. Tabii bunun da hesabını yönetimler verir. Ama hangi yönetim? Bu yönetim değil.

Nuri Şahin düzgün bir takım yaratma yolunda. Zaten o prensiplere uyan bir teknik adam. Futbolculuğu da öyleydi.

Fenerbahçe’de şampiyonluğa oynayan bir hava göremiyorsunuz. Rakibi ısıramıyorlar, baskı yapamıyorlar, öylesine oynuyorlar. Maçta güzel bir şeyler bulmak ve yazmak için uğraşıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Sahada oynanan futbola orantılı zorla yazılmış bir yazı oluyor. Ama bu yazıyı yazana değil yazdırana bakmak lazım!

Hakemi beğendim. Maçın bitimine daha 3 dakika var bu cümleyi kullandığımda. Bundan sonra ne yapar onu bilemem! Galatasaray maçında olduğu gibi! Hakemin en iyi tarafı oyunu oynatmak istemesiydi. 1 hatası var, futbolcuların oyun alanının içine biraz fazla giriyor. Dikkat etmeli, bir gün başı belaya girer. İdare ettiği maçları seyredip nerede durması gerektiğine çalışmalı.

Bu maçtan sonra Fenerbahçe için şunu söylemek gerekir: Eğer şampiyonluk yarışında kalacaklarsa en az iki veya üç kaliteli oyuncu almaları gerekir. 1 tanesi de çok çok iyi santrfor olmak şartıyla.