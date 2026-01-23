Altın fiyatları uçuyor... Venezuela, Grönland, Suriye filan derken, güvenli liman talebi artıyor, değerli metaller daha da değerli hale geliyor, gram altının fiyatı 6 bin 900 lirayı gördü, 7 bin liraya gidiyor.

Türkiye’de geleneksel yatırım aracıdır, altın... Kimisi maaşından tasarruf ederek, çeyrek altın almaya çalışır, kimisi düğününde takılan bileziği harcamaz, yastık altında saklamaya gayret eder, hem enflasyondan korunur, hem de ihtiyaç halinde tık diye nakittir.

Ama şimdi, bileziği filan boşverdik, altının “bir gramı” bile bu kadar değerli hale gelmişken, Türkiye’de parası olan veya olmayan herkes altının fiyatını konuşurken, artık şu soruyu kendimize sormanın vakti gelmedi mi... Altın madenlerimizi niye elaleme peşkeş çekiyoruz?

Türkiye’de, vatan toprağımızda, 6 bin 500 ton altın potansiyeli var, kaba hesap 400 milyar dolar civarında bir değere tekabül ediyor.

İlk kez 2001 yılında İzmir Bergama’da altın madenciliğine izin verildi, arkası çorap söküğü gibi geldi, Türkiye’de şu anda aktif üretim yapan 24 altın madeni var, 10’dan fazla altın madeni de bu yıl veya en geç önümüzdeki yıl açılmaya hazırlanıyor, ayrıca 120’den fazla altın madenine ruhsat verilmiş vaziyette, onlar da peyderpey açılacak, Çanakkale’de Artvin’de Erzincan’da var, İzmir’de Balıkesir’de Uşak’ta var, Eskişehir’de Kayseri’de Sivas’ta var, Manisa’da Ankara’da Hatay’da var, toprağımızı kazan kazana, siyanür döken dökene... Türkiye’de 2001 yılından bu yana 500 ton altın üretimi yapıldı.

Türkiye resmen altın külçesinin üstünde oturuyor.

Bu altın yumurtlayan tavuğu, altın madenlerimizi, yabancı ülkelerin şirketlerine vererek, Türkiye’nin kaderini değiştirmesi mümkün olan 400 milyar dolarlık bu devasa parayı, niye elaleme hediye ediyoruz?

Bir gramı bile 7 bin lira olmuş, herkes o bir gramın fiyatını konuşuyor, öbür taraftan 400 milyar dolarlık altınımızı götürüyorlar, kimsenin ruhu bile duymuyor.

Kendimize ait alt tarafı çeyrek altını birisi almaya kalksa mesela, izin verir miyiz, hadise çıkarırız, ama 400 milyar dolarlık altınımızı göz göre göre götürüyorlar, kimse çıtını bile çıkarmıyor.

Nasıl olsa benim değil diye bakılıyor, halbuki bizim, hepimizin, bu milletin ortak malı o altınlar, bize ait... Alıp götürüyorlar.

2019 yılında dönemin enerji bakanı açıklamıştı, hesabını oradan biliyoruz, Türkiye’de altın madeni işleten şirketler 2019 yılında toplam 40 ton altın çıkarmıştı, bu 40 ton altın karşılığında, o günkü fiyatlarla toplam 11 küsur milyar lira gelir elde etmişlerdi, bu elde ettikleri gelirin 300 milyon lirasını devlet payı olarak devlete ödemişlerdi, 300 milyon lirayı o günkü fiyatlarla çevirdiğimizde, sadece bir ton altına tekabül ediyordu. Yani... Bizim toprağımızdan 40 ton altın çıkarıyorlar, sadece bir tonunu devlete veriyorlar, 39 ton altın kendilerine kalıyor. Finans uzmanı olmaya gerek yok, basit matematik bilmek yeterli... Her yıl kabaca böyle oluyor, bize ait 39 ton altını götürüyorlar, sadece bir tonunu, 40’da 1’ini bize veriyorlar.

Altının “bir gramı” bile bu kadar değerli hale gelmişken, bir gramını bile sabah akşam televizyon haberlerinde haber yaparken, şu soruyu sormamız gerekmiyor mu artık... Altın madenlerimizi niye elaleme veriyoruz?

Bir ton altın cevherinden sadece sekiz gram altın çıkıyor, sadece bir gram altın elde edebilmek için bir ton toprak siyanürle yıkanıyor, bu öylesine korkunç boyutlarda bir rakam ki, Türkiye’de altın çıkarmak için her yıl 4 bin 500 ton siyanür kullanılıyor.

Altınımızı çıkarıp götürmek için Kazdağları’na gürül gürül siyanür döken, zümrüt gibi ormanlarımızı adeta ay kraterine çeviren şirket mesela, milyonlarca ağacımızın köküne siyanür döken şirket, neresinin şirketiydi, Kanada’nın... Nedir Kanada? Ağaç devlettir. Bayrağında bile akçaağaç yaprağı vardır. Ağaç yaprağı, Kanada ulusunun sembolüdür. 10 milyon kilometrekaredir Kanada, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ikinci ülkesidir, bunun beş milyon kilometrekaresi, yani ülkenin yarısı ormandır. Komple Türkiye’nin yedi misli genişliğinde ormanları vardır. Kanada’da yaşayan Türkler veya Kanada’ya gidenler gayet iyi bilir, florasına, faunasına, yaban hayatına el değmemiştir, değemezsin, yasaktır, suçtur. Bir tek ağaç bile kesemezsin Kanada’da... Ticari dikim ve gençleştirme çalışmaları haricinde, kafana göre bir tek dal bile kesemezsin. Kanada’nın doğasını bozacak herhangi bir girişim, Kanada’nın bayrağına, Kanada devletine, Kanada ulusuna saldırı olarak kabul edilir.

Ama bakıyoruz... İşte o Kanada, tee dokuz bin kilometre uzaktaki Türkiye’ye gelip, sayın yerli ve milli hükümetimize parayı bastırıyor, sayın ahalimizin eline harçlık verir gibi üç kuruş parayı sıkıştırıyor, cennet gibi yurdumuzun cennet köşelerinden Kazdağları’nı ay kraterine çevirebiliyor. Basmaya kıyamadığımız vatan toprağımıza, bakmaya kıyamadığımız zümrüt gibi ormanlarımıza, tonlarca siyanürü dökebiliyor.

Kazdağları’nı ay kraterine çevirdiği için habire manşet yapılan bu Kanadalı şirket, duyarlı insanlarımızın eylemleri neticesinde, toplumsal baskı neticesinde lütfedip tası tarağı topladı, babasının madeni gibi işlettiği altın madenini bir Türk şirketine sattı, çekti gitti, e böyle olunca, Kazdağları’nın altınları hiç olmazsa Türk şirketine kaldı zannedildi. Halbuki... Türkiye’de Kazdağları gibi dağlarımızı kökünden kazan dokuz Kanadalı şirket daha var. Kayseri’deki Çanakkale’deki Ordu’daki altınımızı mesela Kanada şirketleri çıkarıyor, Artvin’deki Kütahya’daki altınımızı İngiliz ve Kanadalı şirketler çıkarıyor, Yozgat’taki altınımızı Hollandalı şirket kazıyor, Eskişehir’deki altınımızı Amerikalı şirket çıkarıyor.

Erzincan İliç mesela, hatırlıyoruz değil mi... Altın madenindeki denetimsiz vahşilik yüzünden vatan toprağımız sel gibi aktı, dokuz işçimize diri diri mezar oldu, siyanür işleminden sonra madenin kenarına yığılan 35 milyon ton toprağımız heyelan şeklinde 800 metre kaydı.

Vatan toprağıydı o sel gibi akan... Mehmet Akif’in, bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme tanı dediği, topraktı o.

Vatan toprağını korumak için can veren şehitlerimiz mesela, vatan toprağı böyle olsun diye mi şehit oldular?

“Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda” diyoruz İstiklal Marşımızda... Şüheda mı fışkırıyor o topraktan, yoksa siyanür mü?

Bir millet kendi vatan toprağına bunu yapar mı kardeşim, bunu yaptırır mı? Tarikat-cemaat-zırcahil atmosferi bunu yaptı maalesef!

“Benim sadık yarim kara topraktır” demiş, gönül gözüyle gören Veysel... Bu mudur sadık yarimize olan aşkımız?

“Hor bakma sen toprağa” demiş Yunus... Tee 750 yıl öncesinden uyarmış, “hor bakma toprağa” demiş.

“İpek bir halıya benzeyen toprak” demiş Nazım Hikmet vatan toprağına, “ipek bir halı” demiş... Bu mudur ipek halımız?

“Bağrıyanık insanlar memleketi, bulut gibi köpürmüş topraktan bereketi” demiş Attila İlhan... Bereket midir şimdi o topraktan köpüren?

Düşünüyorum gerçekten, vatan toprağı mıydı Erzincan İliç’te o sel gibi akan, yoksa, bu zırcahil atmosferinde, gözlerimizden akan çaresizlik gözyaşları mıydı?

Toprağın manevi anlamını anlatmaya gayret etsek, herhalde saatler sürer ama, o toprağın, gözle görülen elle tutulan somut hali var bir de... Mesela alt tarafı bir santimetreküp toprak ne kadar zamanda oluşuyor biliyor musunuz? Bin yılda... Evet, alt tarafı bir santimetreküp toprak, bin yılda oluşuyor.

Erzincan’da 35 milyon ton toprak akıp gitti.

Düşünün o kayıp giden toprağın kaç bin yılda oluştuğunu!

Sadece bir gram toprağın içinde milyonlarca canlı bulunuyor, ekosistemin devam edebilmesi için hepsinin yaşamını sürdürmesi gerekiyor. İşte bu toprağa, gözle görülemeyen ve ekosistemin devamını sağlayan milyonlarca canlının üstüne siyanür dökülüyor!

Peki, Erzincan İliç’te bu çevre felaketine yol açan şirket, neresinin şirketiydi, gene Kanada’nın... Kendi ülkesinde bir tek ağaç dalını kesmek bile devlete/millete saldırı kabul ediliyor ama, tee dokuz bin kilometre uzaktaki bizim ülkemize gelip, Erzincan İliç’i işte böyle mahvedebiliyor.

Yerli ve milli hükümetimize parayı bastırıyor, cennet gibi memleketimizi yağmalayabiliyor, talan edebiliyor, çöle çevirebiliyor, ay kraterine çevirebiliyor.

Kendi bayrağında “ağaç yaprağı” bulunan Kanada, bizim Erzincan İliç’imize 250 futbol sahası büyüklüğünde sülfirik asit barajı yapabiliyor, kontrolsüz, denetimsiz, vahşi madencilikte, sömürge madenciliğiyle, vatan toprağımızın sel gibi akmasına sebep olabiliyor, üç kuruş maaş ödediği Türk insanını, dünyanın en büyük mezar toprağına, 35 milyon ton toprağa gömebiliyor.

Tekrar soruyorum... Altının “bir gramı” bile bu kadar değerli hale gelmişken, Türk insanı artık düğünlerde eşine dostuna bir çeyrek altın bile takamaz hale gelmişken, bebek dünyaya geldiğinde maşallah için bir çeyrek altın bile takamaz hale gelmişken, 400 milyar dolar değerindeki altın madenlerimizi niye elaleme veriyoruz?

Emeklilerimiz ayda sadece üç gram altın kadar maaş alıyor, asgari ücretlilerimiz bir ay çalışıyor, anca dört gram altın kadar maaş alabiliyor, buna mukabil, bu milletin tonlarca altınını elalemin ülkeleri alıp gidiyor... Niye diye kimse sormayacak mı?