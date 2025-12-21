Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkıt ne bilir,

Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ'at.

Fuzûlî

Bugün 21 Aralık.

Yılın en uzun gecesinin yani Şeb-i yeldâ’nın yaşandığı gün.

Gerçi memleket uzun süredir karanlık günlerden geçiyor.

‘Güne acaba bugün hangi haberle uyanacağız’ sorusunu sormadan edemiyoruz.

Şike, bahis, uyuşturucu, fuhuş, kara para…

Yok yok.

At izi it izine karıştı sözü, cuk diye oturuyor bu aralar.

Hakemler gözaltına alınıyor, şoku atlatamadan aralarında milli futbolcuların bulunduğu isimlerin tutuklandığını öğreniyoruz.

Ardından, uyuşturucu iddialarıyla ünlüler, ‘son dakika’ bantlarıyla karşımıza çıkıyor.

Kara para aklama gerekçesiyle el konulan şirketlere her geçen gün yenileri ekleniyor.

Bu hızla giderse, şaşırma yetimizi tamamen kaybedeceğiz.

Haftalardır yaz(a)mıyorum.

Gündem baş döndürücü hızla değişiyor çünkü.

Son yazım, ‘Derbi Yarın Algı Çoktan Başladı’ başlıklı bir yazıydı.

Derbiden ziyade Türk futbolunun algıyla nasıl manipüle edildiğine dikkat çekmek istemiştim.

Algının başka maharetleri de var elbette.

PUDRA ŞEKERİ LİTERATÜRE GİRDİ

Vicdanları asıl kanatan şey, hukukun üstünlüğü düsturunun yara almasıdır.

Bunun temel nedeni ise çifte standarttır.

Örneğin kamuoyunda ‘pudra şekeri’ olarak bilinen dava.

2021 yılında lüks araçta bir kişinin kokain kullandığı iddia edilen görüntüler sosyal medyaya düştü.

Görüntülerdeki kişinin, AKP Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu ortaya çıktı.

Savunması dikkat çekiciydi: Pudra şekeri.

Sonuç?

Beraat.

Algının maharetini gösteren iki soruyla baş başa bırakayım sizi?

1 - Muhalefetten bir ismin adı benzer bir davada geçse, sonuç yine beraat olur muydu diye merak ediyor insan?

2 - Merak ettiğim bir şey de şu: Pudra şekeri burundan çekilerek mi tüketilir?

UNUTTURULAN SKANDAL

Daha eskilere gidelim.

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ve 3 adamı, gece yarısı kararıyla serbest bırakıldı.

Bu kararı veren 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan, daha sonra meslekten ihraç edildi!

Hakime baskı yaptığı iddia edilen dönemin Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu, savcılık ifadesinde hakimi aradığını kabul etti.

Meğer görüş bildirmek için aramış hakimi.

Kuzunun, adam öldürme, cinayete azmettirme ve FETÖ üyeliği suçlamalarıyla tutuklanan biriyle verdiği samimi pozlar, hâlâ hafızalarda.

Kuzu, yaşıyor olsa uyuşturucu kullandığı iddia edilen ünlüler için de görüş bildirir miydi sizce?

3 TEMMUZ TİYATROSU

Hatırlayın.

Henüz ortada iddianame yoktu.

Deliller mahkemece tartışılmamıştı.

Savunma hakkı kullanılmamıştı.

Ama manşetler hüküm cümleleriyle doluydu.

Sızdırılan tape ve fezlekeler doğrulanmadan yayınlandı.

Soruşturma dili, yargı dili değil infaz diline dönüştü.

Medyanın büyük bölümü;

Masumiyet karinesini göz ardı etti.

Tutuklamayı 'suçun kanıtı' gibi sundu.

Fenerbahçe’yi kurumsal olarak hedefe koydu.

Aziz Yıldırım’ı savunma hakkı tanımadan mahkum etti.

Sorun, bir soruşturmanın haberleştirilmesi değildi.

Sorun soruşturmanın medya eliyle cezaya dönüştürülmesiydi.

Türk medyası 3 Temmuz sürecinde sınıfta kaldı.

BAŞKANLAR DEĞİŞİR, KONU DEĞİŞİR, ALGI DEĞİŞMEZ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağrıldı.

Saran hakkında daha ilk saatlerden itibaren bazı yayın organlarında, 'Uyuşturucu' kelimesi başlıkta büyük puntolarla kullanıldı.

'Şüphe' ile 'suç' arasındaki çizgi özellikle silikleştirildi.

Henüz savunma yokken algı üretildi.

Söz konusu Fenerbahçe olunca tanıdık bir medya refleksi değil mi?

Bu refleksin adı gazetecilik değildir; ön yargı üretimidir.

TARAFTAR SARAN'A SAHİP ÇIKTI

Dün, 3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım'a sahip çıkan Fenerbahçe taraftarı, bugün aynı tavrı Sadettin Saran için de ortaya koydu.

Taraftarlar, gerek havalimanında gerekse Eyüpspor maçında Saran'a olan güveni net bir şekilde gösterdi.

Olimpiyat Stadı'ndaki bu destek önümüzdeki günlerde büyüyerek devam edecektir.

Sarı lacivertli taraftarlar öfkeli aynı zamanda.

Taraftarın öfkesi şundan:

- Yasa dışı bahis şirketinin açtığı haber sitesinin forma reklamı karşılığında milyonlarca dolarlık anlaşma imzalayan kulüp ve TFF hakkında, medya aynı hassasiyeti göstermedi. Konu unutturuldu.

- Adli makamlar gereken refleksi göstermedi.

Sarı lacivertli taraftarlar ökesinde haksız mı?

Yorum sizin.

MASUMİYET KARİNESİNİN KARNESİ

Eğer yarın, takipsizlik kararı verilirse, dosya kapanırsa, bugün atılan manşetlerin hiçbiri geri alınamaz.

Bir insanın itibarı, bir manşetten daha değerlidir.

Sevin ya da nefret edin, bu durum herkes için geçerlidir.

Gazetecilik; savcı gibi konuşmak değil; savcı konuşana kadar susmayı bilmektir.

Masumiyet karinesinin temel bir hukuk doktrini olduğunu unutanlara hatırlatmak istedim.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Hukuk, güçlünün elindeki bir sopa değil; güçsüzün sığınacağı bir limandır.

Eğer hukuk; güçlüyü koruyor, zayıfı susturuyor ve eleştireni cezalandırıyorsa, orada kanun vardır ama hukuk yoktur.

EN ÇOK İKTİDARA LAZIMDIR

Hukuk en çok iktidara lazımdır; çünkü iktidar, sınır tanımazsa yozlaşır.

Hukukun üstünlüğü, devlete sınır çizer, yöneticiyi frenler, çoğunluğu durdurur.

Devletin de sanık olduğu bir düzen yoksa, hukukun üstünlüğü yoktur.

Hukuk, insanın gecesini kısaltır.

Belirsizlik ise Şeb-i yeldâya dönüştürür.

Belirsizlik artarsa insanlar 'nasıl olsa adalet yok' demeye başlar.

Hak arama yerine susmayı seçer ya da adaleti kendi sağlamaya kalkar.

Hukuk çözüm olmaktan çıkar, krizin parçası olur.

SON SÖZ

Hukukun üstünlüğü, toplumsal barışın son kalesidir.

Hukuk konuşulurken sesler kısılıyor, hak arayanlar cezalandırılıyor, yargı, güç dengelerine göre eğilip bükülüyorsa orada hukuk vardır belki ama hukukun üstünlüğü yoktur.

Üstünlerin hukukunun hüküm sürdüğüne defalarca şahit olunca, ruhu gamlanıyor insanın.

Gam, hemen çözülmesi gereken bir arıza değil; anlaşılması gereken bir hal…

Halden anlayanlara içimi döktüm sayın.

Bütün gamların, karanlık günlerin kısalmaya başlayacağının habercisi olan bu gecede sona ermesi dileğiyle...