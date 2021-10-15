Başakşehir Beşiktaş maçında penaltı tartışması! Büyük tepki geldi…

Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçın ikinci yarısında çok tartışılan bir pozisyon yaşandı. Siyah beyazlıların Caicara'nın müdahalesi sonrası penaltı beklediği pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi.

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Süper Lig'in 9.haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği maçta çok tartışılan 2 pozisyon yaşandı.

İlk yarısını ev sahibi Başakşehir’in 1-0 önde kapattığı maçın 57. dakikasında siyah beyazlılar penaltı bekledi. Oyuna ikinci yarıda giren Larin’in ceza sahasına çevirmek istediği topa Caicara’ya çarpan topta Beşiktaşlı oyuncular yoğun penaltı itirazlarında bulundu.

YOĞUN İTİRAZLAR VE DEVAMINDA GOL

Ceza sahası içindeki o müdahale sonrası Beşiktaş cephesi çok büyük tepki gösterdi ancak hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi. VAR’dan da herhangi bir uyarı gelmeyince Beşiktaşlı oyuncuların penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı.

2 dakika sonra Beşiktaş Volkan Babacan’ın büyük hatası sonrası Alex Teixeira ile beraberlik golünü buldu. Ancak bir çok kişinin aklında penaltı beklenilen o pozisyon kaldı. Sosyal medyada Caicara’nın topa eliyle müdahale ettiğini düşünenler büyük tepki gösterdi.

Dakikalar 70’i gösterdiğinde bu kez ceza sahası içinde Vida’ya yapılan müdahalede bir kez daha penaltı itirazları geldi. Kullanılan duran topta Başakşehirli Okaka’nın müdahalesiyle yerde kalan Vida hakem Karaoğlan’a baktı ancak pozisyon devam etti.

İşte Twitter’da o pozisyonlar için yapılan paylaşımlar…

Doğru söyle @TFF_Org Uilenberg’in meşhur hakem eğitimlerinde “Beşiktaş lehine penaltı verilemez; VAR’dan Beşiktaş lehine penaltı verilmesi teklif dahi edilemez” diye bir talimat filan mı veriliyor hakemlere… Bu ne rezillik yahu? — Doğan Ustaer (@dogan_ustaer) October 15, 2021

topçular penaltı itirazı yapmıyor diyoruz yapan anında kart yiyor abi biz hakettiğimiz penaltıyı nasıl alacağız yazık yaa — oguzcapitano (@elcapitanojk) October 15, 2021

Başakşehir Beşiktaş Caicara Arkada bağladığı kolunu açıp, Topun geçiş yönüne uzatarak

Topu koluyla stop etti..

Tartışmasız Penaltı.. Atilla Karaoğlan

V Tugay Numanoğlu #BFKvBJK pic.twitter.com/wnNVBZn76g — Abdullah Yılmaz (@Abdullah8Yilmaz) October 15, 2021

Gol onceside penalti vardi vermedi fakat neyseki gol oldu ustune yine vermedi kesinlikle haftalardir penalti vermemeye yemin etmisler — YilmazlarUlas (@YilmazlrU) October 15, 2021

Pozisyon penaltı Çaicara kolunu uzatıyor. Gol olması konuyu değiştirmesin. Beşiktaş’ın yine penaltısı verilmedi. — Ömer Kutsal (@Kasar_Yaza) October 15, 2021

Okaka’nın Vida’yı çektiği pozisyon penaltı. Necip hakeme “VAR’a git” dediği için sarı kart gördü, oyun devam ediyor. Beşiktaş’ın bu maç verilmeyen ikinci penaltısı. — Ömer Kutsal (@Kasar_Yaza) October 15, 2021

Gözünün önünde olan bu çekmeye penaltı vermiyorsanız Allahınızdan bulun inşallah.. pic.twitter.com/w0wDhlCWJA — Akın Sel (@aakinsel) October 15, 2021