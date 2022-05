Çok konuşulan görüntüyü FIFA da paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olmayı garantileyen Trabzonspor, taraftarlarını sokağa döktü.

Trabzon’da şehir merkezinin açık bir diskoya dönüştüğü, ışık şovlarının yapıldığı taraftarın yıllar sonra gelen şampiyonluğu gönlünce kutladığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Adı, Fransızca “Uluslararası Birlik Futbolu Federasyonu” anlamına gelen (Fédération Internationale de Football Association) FIFA da o görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Trabzonspor’u etiketleyen ve “#MondeyMotivation” etiketinin yer aldığı paylaşıma, “38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda…” notu düşüldü.

When you win your first title in 38 years…

@Trabzonspor | @TrabzonBelTr #MondayMotivation pic.twitter.com/JnbbvSzTmO

— FIFA.com (@FIFAcom) May 2, 2022