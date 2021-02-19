Eyüpspor’un Galatasaray’dan rekor bedelle transferi Erencan Yardımcı kayıp

Ara transfer döneminde 4.2 milyon Lira bedelle Galatasaray’dan Eyüpspor’a transfer olan 18 yaşındaki forvet Erencan Yardımcı kulübeye mahkum kaldı. Sarı kırmızılı ekibin altyapısında yetişen genç futbolcu, transferinden sonra Eyüpspor’un oynadığı 4 maçın ikisini tribünde, diğer ikisini ise yedek kulübesinde geçirdi.

Sakatlığı veya hastalığı bulunmayan ancak maç eksiği olan Yardımcı, ilk kez Bodrumspor mücadelesinde kadroya girdi ancak, 0-0 berabere biten karşılaşmada ve 2-0 kazandıkları Kırşehir Belediyespor maçında forma şansı bulamadı.

Genç futbolcu son olarak, Şubat 2020’de Galatasaray formasıyla U19 Ligi’nde Kayserispor’a karşı mücadele edebilmişti. Pandemi nedeniyle maçların ertelenmesiyle alt yaş grubunda oynayamayan Yardımcı, sarı kırmızılı ekibin sezon öncesi kampına dahil edilse de bu sezon A takımda da süre alamamıştı.

2. Lig Kırmızı Grup’ta 56 puanla lider konumda bulunan Eyüpspor, 24 hafta sonunda en yakın rakibine 9 puan fark atmış durumda.

İlginizi Çekebilir Galatasaray'ın kritik Alanyaspor sınavı! Arda Turan dönüyor...

Rekor transfer tartışma yaratmıştı

2. Lig için rekor bedelle transfer edilen Erencan Yardımcı’nın imzası tartışmaları da beraberinde getirmişti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Erencan konusunda çok ayıp ediyorlar, 1-2 tweet gördüm rakiplerin taraftarlarından. Siz diyorlar, 100 bin euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsüre nasıl yolladınız. Biz Erencan’ı, Eyüpspor memnun olmadığı takdirde aynı bedelle geri alırız. Asla bir üçkağıt yok bu transferde” ifadelerini kullanmıştı.

A takımla tek maça çıktı

Sarı kırmızlı ekibin U19 takımında oynadığı 16 maçta 3 gol atıp 3 de asist yapan Erencan Yardımcı, A takımla tek maçına Şampiyonlar Ligi’nde çıktı. Genç futbolcu 2019-20 sezonunda oynanan maçta Club Brugge’e karşı 1 dakika sahada kalabilmişti.