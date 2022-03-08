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Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin PFDK sevkleri açıklandı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından PFDK sevkleri açıklandı.

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Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin PFDK sevkleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de olaylı geçen FenerbahçeTrabzonspor maçının PFDK sevkleri açıklandı.

Fenerbahçe’de; başkan Ali Koç, yönetici Selahattin Baki, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor’da ise Tymoteusz Puchacz PFDK’ya sevk edilen isimler oldu.

İşte açıklamaya göre PFDK sevkleri:

  • Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve sportmenliğe aykırı hareket.
  • Ali Koç: Sportmenliğe aykırı hareket
  • Selahattin Baki: Hakaret
  • İrfan Can Kahveci: Kural dışı hareket
  • Mert Hakan Yandaş: Hakaret
  • Tymoteusz Puchacz: Hakaret