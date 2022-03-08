Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin PFDK sevkleri açıklandı
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından PFDK sevkleri açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de olaylı geçen Fenerbahçe – Trabzonspor maçının PFDK sevkleri açıklandı.
Fenerbahçe’de; başkan Ali Koç, yönetici Selahattin Baki, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor’da ise Tymoteusz Puchacz PFDK’ya sevk edilen isimler oldu.
İşte açıklamaya göre PFDK sevkleri:
- Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve sportmenliğe aykırı hareket.
- Ali Koç: Sportmenliğe aykırı hareket
- Selahattin Baki: Hakaret
- İrfan Can Kahveci: Kural dışı hareket
- Mert Hakan Yandaş: Hakaret
- Tymoteusz Puchacz: Hakaret