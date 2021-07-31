Fenerbahçe’den gelecek ve gidecek oyuncular için açıklama

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Kadro yapılanmamız Pereira'nın raporlarına göre devam ediyor. Aramızdan ayrılacakların yanı sıra bazı takviyelerimiz de olacak" dedi.

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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Corona virüs pandemisi sebebiyle 1.5 sene online olarak gerçekleştirilen toplantıların ardından fiziken aynı çatı altında toplanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Burak Kızılhan, “25-26 Haziran tarihlerinde olağan seçimli genel kurulumuzu gerçekleştirdik, ilk gün geride kalan 3 senenin muhasebesini yaparak sizlerin eleştirilerini dinledik. İkinci gün ise bir dönem daha asırlık çınarımızın yönetimine layık görüldük. Camiamız dosta düşmana birlik ve beraberlik mesajı verdi” diye konuştu.

“KADRO YAPILANMAMIZ PEREİRA’NIN RAPORLARINA GÖRE DEVAM EDİYOR”

Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübün Fenerbahçe olduğunu dile getiren Burak Kızılhan, “Bu bizim için sonsuz bir gurur ve paha biçilemez bir değerdir. Tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Fenerbahçe sizinle gurur duyuyor. Tarihimizde ilk kez çeyrek finale kalma başarısı gösteren kadın voleybol takımımızı tebrik ediyoruz. Futbol A takımımız sezonun 10 maçını büyük sorumluluk alan Emre Belözoğlu ile tamamladık. Kendisine büyük emeği ve son ana kadar verdiği şampiyonluk mücadelesi sebebiyle müteşekkiriz. Kendisiyle görüşme sonrası yola devam etmeme kararı alındı. Her daim bu camianın parçasıdır ve gelecekte yollarımızın kesişmemesi için hiçbir sebep yoktur. 2021-22 sezon hazırlıklarına Topuk Yaylasında Vitor Pereira ile başladık. Kadro yapılanmamız Pereira’nın raporlarına göre devam ediyor. Aramızdan ayrılacakların yanı sıra bazı takviyelerimiz de olacak” ifadelerini kullandı.

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“FENERBAHÇEMİZ BAĞIMSIZ TÜRK MAHKEMELERİNDE AKLANMIŞTIR”

Burak Kızılhan, kumpas davasına ilişkin yaptığı açıklamada, “4 Haziran 2021 tarihinde mahkeme hükmünü açıkladı ve sanıklar cezaya çarptırıldı. İlk günden beri dik duruşundan taviz vermeyen camiamızın ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sonuç; biz kaldık onlar katı kaçamayanlar yüzlerce yıllık cezaları ile ağır yaraları ödemek için cezaevindeler. Bu kiri operasyonun tetikçiliğini yapanları, kulübümüzün itibarını iki paralık etmeye çalışanları asla unutmayacağız. Artık hesap vaktidir ve bu ise bulaşan herkes hesap vermelidir. Bunun hesabını sormak da bizim boynumuzun borcudur. Fenerbahçemiz bağımsız Türk mahkemelerinde aklanmıştır. Eski başkan ve yöneticilerimiz ile ilgili beraat kararını beklemekteyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Haklı davamıza verdiği destek bizim için büyük önem teşkil ediyor. Fenerbahçe adına Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Fatih Erdoğdu – Sözcü