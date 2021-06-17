Tümer Metin’den Şenol Güneş’e: “Müsaade et biz de bunu soralım…”

Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Takımımız, İtalya’dan sonra Galler’e de mağlup olarak EURO 2020’de gruptan çıkma şansını zora soktu. Galler karşısında, özellikle ilk yarıda, etkisiz bir oyun ortaya koyan, grupta henüz golü ve puanı bulunmayan Türkiye adeta sınıfta kaldı. Maçın yayıncısı TRT Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin, A Milli Takımımızın Galler’e EURO 2020’de 2-0 yenildiği maçın ardından Şenol Güneş’in Caner Erkin kararına değindi.

Tercihleri nedeniyle Şenol Güneş’i eleştiren Tümer Metin, A Milli Takımımızın Galler’e EURO 2020’de 2-0 yenildiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Tümer Metin’in sözleri şu şekilde:

‘İKİNCİ YARI HİÇ NOT ALMADIM’

”Çok üzgünüz. Nasıl başlayacağız, nasıl toparlayacağız, bilemiyoruz. Kelimeler ağzımda büyüyor, yutkunuyorum! Çok fazla üzgünüz. Futbolcularımız, teknik ekibimiz, herkes üzgündür. Bu şekilde düşünmemiştik. Futbolun içinde ihtimaller var ama görüntü itibariyle, o ihtimalin de çok düşük seviyeye geldiğini söylemeliyiz. Bir maçımız kaldı, puanımız yok ve 5 gol yemişiz. Son maç biraz zorlanacağız gibi görünüyor. Zaman zaman oyunda istediklerimizi yapar gibi göründük ama genelde yine kötüydük. İkinci yarı hiç not almadım. Hakan Çalhanoğlu şutu vardı, Burak Yılmaz’ın kaçırdığı vardı. Atsak başka bir şey olabilirdi ama yapamadık.”

‘NEDEN YAPAMADIĞIMIZI DUYMAK İSTİYORUZ’

”İşin teknik ve taktik kısmını çoktan unuttuk. Kazandığımızda bile hep bireysel oyunu konuştuk, çünkü maçlar da öyle oldu. Uluslar Ligi’nde Sırbistan maçı vardı, doğaçlama oynadık. Reaksiyonlarımız da skora göre, oyunun gidişatına göre belirleniyor. Sonucu da bireysel performanslardan konuşmamız gerekiyor. İlk 25 dakika iyi başlamadık. İstekte şüphe yok ama neden yapamadık? Bunu Şenol Hoca’nın söylemesi lazım. Bu turnuva kayıp olabilir, başarısız geçirmiş olabiliriz. 2016’da teknik heyetin içindeydim. Benzer bir durum yaşıyoruz. İfade etmek de zordur ama ders çıkarmak lazım. Doğru şeyleri söylemek lazım. İki senedir doğaçlama oynuyoruz. Şenol Hoca’dan neden yapamadığımızı duymak istiyorum.”

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‘RIDVAN’I SOKMUYORSUN, MERT MÜLDÜR’Ü SOKUYORSUN’

”Biz bireysel oyunlarla buraya geldik. Takım bütünlüğü bizde yanlış şekilde dile getiriliyor. Şenol Hocam iyi oyun göstereceğimizi söyledi ama göstere göstere golü yedik. İş yine formasyondan bireysel oyunculara döndü. 1-0 gerideyiz ama bir şey yapamadık. En kötü bir stoperimizi ileri atabilirdik. Turnuva gidiyor, gol yesek de sorun değildi artık. Milli Takım olunca konu, sürekli Caner Erkin neden gelmedi, Rıdvan Yılmaz neden geldi? O neden geldi, bu neden gelmedi? Şenol Hoca, Caner’i idare edemeyeceğini söyledi ve Rıdvan’ı tercih etti. Buna saygı duyarım. Ancak Umut Meraş sakatlandığında, seçtiğin diğer oyuncu olan Rıdvan’ı sokmuyorsan, Mert Müldür’ü sokuyorsan, müsaade et hocam, biz de bunu soralım. Acaba son 20 dakika Caner Erkin işimize yarar mıydı?”

‘TECRÜBESİZLİKTEN BAHSETTİ AMA KATILMIYORUM’

”EURO 2020’ye gelirken, Merih, Çağlar, Ozan, Cengiz, Hakan, Burak, Yusuf, Zeki gibi Avrupa’da oynayan oyuncularımız vardı. Coşkumuz, karakterimizin yanı sıra üst seviye oynayan oyuncularımızın tecrübesine güveniyorduk. Hocamız tecrübesizlikten bahsetti ama katılmadığımı söylemek istiyorum. Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan ikinci Avrupa Şampiyonası’nı oynuyor. Burak Yılmaz ikinciyi oynuyor. Ben bir kere oynadım. Uğurcan Çakır tecrübesiz olabilir ama herkes bu seviyelerde oynadı. Galler de üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası’na geldi. Şenol Hoca ‘Güçsüz kaldık’ dedi. Buralar daha önemli.”