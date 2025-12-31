2026 yılında Türkiye’yi ve dünyayı neler bekliyor? -2-

TÜRKİYE: Denizlerde başarı potansiyelimiz güçlü. Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de işler kızışacak. Libya ve Kuzey Afrika önem kazanacak.

DÜNYA: Putin’in tahtı sallanacak. Rusya ile Avrupa arasındaki gerilimi artacak. Trump’ı zor günler bekliyor. İsrail yalnız kalacak.

Gergin geçen 2025 sonrası 2026’dada Türkiye’yi neler bekliyor, bunu anlatalım. Coğrafi astroloji haritasında stresli hatlardan bazıları Türkiye ve Ortadoğu üzerine de iz düşmekte (özellikle Suriye), askeri konular ve güvenlik açısından Türkiye için de önemli bir yıl olduğunu göstermektedir. Karadeniz üzerine iz düşen hatlar, bölgede tansiyonun yükseleceğini düşündürüyor.

Ege koridoru üzerine düşen gezegen hatları, Yunanistan ile ilişkilerin gergin olacağını düşündürmektedir. Kıbrıs üzerine iz düşen hatlar ise işlerin daha da kızışacağını, Yunanistan ile ilişkilerin bu açıdan da gerileceğini düşündürmektedir. Türkiye’nin savunma sanayine yaptığı yatırımlar ve askeri alanda güçlenme önümüzdeki yıl da takip eden birkaç yıllık süreçte de devam edecek.

Askeri gücümüzün, savunma gücümüzün maksimuma varacağı yıl 2030 olarak görülüyor. O yıl ilerletilmiş haritamızda Yay burcunda Mars-Jüpiter kavuşumu kesinleşecek ve zirve noktasını gösteriyor olacak. Diplomasi alanında da daha başarılı bir sürece ilerliyor olacağız. Bölgemizde çeşitli askeri operasyonların devam edeceğini düşünüyorum.

OPERASYONLAR için Suriye bölgesi öncelikli olarak gözüküyor. Ama coğrafi haritaların gösterdiği üzere Kuzey Afrika, özellikle de Libya bizim için giderek daha önemli hale gelecek muhtemelen. Türkiye astroloji haritasının aldığı dönemsel gezegen geçişlerine bakılırsa, çevremizdeki denizlerde başarı elde etme potansiyelimiz çok güçlü gözüküyor.

DÜNYA DEVLERİNİ BUNLAR BEKLİYOR

ABD: Kargaşa ve ekonomik kriz

Pek çok kez ABD üzerine düşen gezegen hatları vardır. Bu da ABD için karışıklık yılı olacağını göstermektedir. Önceki benzer döngülerde Amerika’da iç savaş ve kargaşa olduğunu görüyoruz. 250. yaş kutlamalarında büyük olaylar patlak verebilir. Ekonomi açısından stresli dönemler 2026 yılı başlarından itibaren kendini gösterebilir. Trump’ın ara seçimlerden zaferle çıkması hayli zor ihtimal! Pek çok kez Venezuela, Kolombiya ve Meksika üzerine iz düşen gezegen hatları, ABD’nin bu ülkelerle ilişkilerinin çok sert olacağını ve sınır dışı operasyonlarının devam edeceğini göstermektedir. Ayrıca Grönland ve Kanada üzerine iz düşen bazı gezegen hatları, Trump’ın bu bölge üzerindeki ısrarının devam edeceğini düşündürmektedir.

Rusya: Putin’in tahtı sallanacak

Rusya astroloji haritası yine bazı destekleyici etkiler alıyor, askeri gücünü daha fazla göstermesi beklenen bir zaman dilimi. Ama velakin yaz aylarında, özellikle temmuz ve ağustos aylarında, diğer ülkelerle ikili ilişkilerde agresyon çok artacak. Muhtemelen uzlaşmazlıklar Avrupa’yla, NATO’yla daha da fazla dikkat çekecek. Yıl içerisindeki pek çok haritada Avrupa’da kargaşa ve Rusya’nın da harekete geçip atak yapacağı zamanları görebiliyoruz. Bu açıdan Rusya için çok aktif, agresif bir dönem olacak ama bir diğer taraftan da Rusya’nın devrim döngüleri devreye giriyor. Vladimir Putin’in astroloji haritası zorlanıyor. Putin’in de tahtını sallayan gelişmeler olabilir. Rus lider sağlık açısından da zorlu bir yılda olacak.

Çin: Askeri hareketler artacak

Çin astroloji haritasına bakarsak destekleyici etkiler yoğunlukta, yükselişi devam edecek. Öte yandan Mars’ı Aslan burcunda olan bir ülke olduğu için askeri anlamda hareketlenmeler çok yoğun bir şekilde sonbahar aylarında devreye girecektir.

27 Eylül’de Mars’ın Aslan burcuna geçişinden sonra bölgede askeri hareketler olabilir.Çin’in, özellikle de Tayvan’la ilgili alanda, belki Japonya’yla, Amerika’yla da sert, bazı agresyona yönelik durumları oluşabilir. Ama her koşulda Tayvan’a yönelik hareketlerinin ekim-aralık aylarında kendisini göstermesi beklenir.

Bölgesel savaşlar

5000 yıllık bir araştırma, büyük savaşların güneş maksimumu döneminde patlak verdiğini gösteriyor. Dolayısıyla 2026 jeopolitik risklerin daha da artacağı bir yıl olacak. Sadece Ortadoğu veya Rusya-Ukrayna’yı konuşmayacağız. Patlak verecek diğer savaşlar da gündemde olacak. Pasifik’te de ipler gerilecek. Akla ilk gelen şeylerden biri Çin’in Tayvan’ı işgali.

Aslan ve Kova burçlarında gezegenleri olan ve karşıt açılarda bulunan ülkeler veya liderler 2026-2028 yılları arasında daha ziyade stresli etkiler alıyor olacaklar. Polonya, Ukrayna, İngiltere, Hindistan, Çin, Japonya, Sudan gibi ülkeler yer alıyor. Almanya astroloji haritasında Aslan-Kova ekseninde Ay Düğümleri ve Jüpiter, Pakistan ve İsrail haritalarında Aslan burcunda gezegen toplaşması var.

‘Kasım’a dikkat

2026 yılının kış mevsim haritasında Güneş-Mars kavuşumu etkili olacak. Dolayısıyla yeni yıla savaş sözcüğünü fazlasıyla telaffuz ederek başlayabiliriz. Nisan 2026’da Mars ve Satürn’ün Koç burcundaki kavuşumuna ilaveten Merkür de bu ikiliyle hizalanacak. Tam kavuşum 20 Nisan 2026’da gerçekleşecek. 19. yüzyıl müneccimi Ankaralı Sadullah Efendi’ye göre bu üçlü kavuşum savaş işaretçisidir. Şöyle diyor:

“Savaş ve çatışma işareti olan gezegenler Mars, Satürn ve Merkür’dür ve bunların arasındaki olumsuz açılardır. Yani düşman açılardır. Savaşların çıkmasına, liderlerinin halk tarafından karalanmasına” sebep olur.”

Kasım 2026 diğer bir dikkat çeken dönem olacak. Savaş atmosferini tetikleyecek gelişmeler olasıdır.

Avrupa: Fransız İhtilali atmosferi

2026 yılı için çizdirilmiş coğrafi astroloji haritalarında sıklıkla Rusya ve Avrupa üzerine düşen gezegen hatları dikkat çekmektedir. Bu da 2026 yılının Rusya ve Avrupa ülkeleri ilişkileri açısından stresli olacağını düşündürmektedir. Stresli hatların Almanya ve İngiltere üzerinden geçmesi dikkatimi çekti.

Almanya savunma alanında önemli adımlar atacak. Ekonomide ise sıkıntılı bir yıl olacak.

Fransızlar da reformist bir döneme doğru ilerliyorlar. Önümüzdeki iki yıl içerisinde Fransız İhtilali dönemini andıran kaotik bir atmosfer oluşabilir. Yönetime karşı protestolar bu dönemde olası. İç olaylar burada da görülebilir. Diğer ülkelerle ikili ilişkilerde gerginlikler. 2026, Almanya ve Fransa ve Rusya arasındaki iplerin iyice gerileceği bir yıl olacak!

KUZEY KIBRIS: Nisan 2026’da Uranüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti astroloji haritasının Merkür derecesi karşıt açı almaya başlayacak. Bu demektir ki anlaşmalar bozulabilir veya karşılıklı sözlü atışmalar devreye girebilir. 2026 yılı sonbahar ayları Kıbrıs için en çalkantılı ve zorlu zamanlar olacak; pek tabii ki Türkiye için de öyle. Yunanistan astroloji haritasında 27 derece Aslan’da yer alan Mars’ın pozisyonuna bakarak, Yunanistan’ın da daha gözü kara ve savaş atmosferi yaratacak tavır içerisine girmesi mümkündür.

Yunanistan için 2026 ve 2027 yılları hayli mücadeleli geçecek ve Türkiye ile sorunlar ciddi boyuta ulaşabilir.

Bu bağlamda 2026 sonbaharı en dikkat çeken zaman dilimi olarak görülebilir.

İSRAİL: hayli stresli etkiler alıyor. Alacağı en stresli etki de yine 12 Ağustos’taki tam Güneş tutulması civarında; halk göstergesi, yönetici göstergesi, askeri temaları ve savunma gücünü ifade eden göstergesi tetikler alıyor. Dolayısıyla İsrail ve Netanyahu için kolay olmayacak 2026-2027 yılları. Savaş atmosferinin çok derinleşeceği ve muhtemelen ABD’den yeterince destek alamadığında ve Avrupa’dan da yalnız kalacağı bir sürece doğru ilerliyor. İlerletilmiş haritası Türkiye için bazı riskleri içeriyor.

Afrika üzerine düşen bazı gezegen hatları, iç savaş ve kargaşanın devam edeceğini göstermektedir. Sudan astroloji haritası hayli stresli etkiler almakta ve 2026 yılında da suların durulmayacağını göstermektedir. Stresli etkiler alan ülkeler arasında Kongo da dikkat çekiyor.

Yarın: Ekonomik depresyona dikkat

2026’da ekonomik depresyona hazır olun. Euro ve dolarda çöküş mü var? Dijital devrim hayatımızı şekillendirecek. Enerjide sualtı dönemi kapıda.

Hayallerinize dikkat edin 2026’da gerçek olabilir! Zorluklar ve fırsatlar...