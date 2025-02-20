Öyle bir toplum olduk ki çok çabuk unutup, saçma sapan yorumlar yapıyoruz. Şimdi bana soruyorlar, “Bu yabancı hakemlerin gelmesi, Türk futbolundaki hakemliğin yara alması değil mi?” Ulan geri zekalılar! Türkiye’yi yurt dışında temsil eden en iyi hakemini bir kulüp başkanı yumrukladı, sonra da tekmelediler. Türk hakemliğini yerlerde sürükleyenler işte bu yöneticiler. O tekmelediğiniz yalnızca Türk hakemi değil, göğsünde FIFA kokartı taşıyan, uluslararası maçlarda üst düzey görev alan bir hakem. Sen o yumruğu, tekmeyi Halil Umut Meler’e değil, TFF’ye ve dolayısıyla UEFA’ya attın… Sonra ‘Neden yabancı hakem geldi?’ diyoruz. Hadi bakalım yiyorsanız, yüreğiniz ne kadar büyükse bilmiyorum gelen yabancıyı da o hale getirsenize bakın ne oluyorsunuz? Bu kulüpler bu hakemleri çok mu düşünüyorlar (!) yoksa bu isimlerin kendilerine çok uğurlu (!) geldiğini mi düşünüyorlar. Onlar akıllılar biz de geri zekalı. gibisiniz, bağırıp çağırıyorsunuz, dışarıda kuzu oluyorsunuz. Bunun Ankaragücüsü veya başkası yok. Hepsi aynılar. Vura vura vura getirdiniz.

Şimdi bazılarınız da diyecek ki ‘Ulan Erman Toroğlu sen de hakemleri tenkit etmiyor musun?’ Ben teknik olarak tenkit ediyorum, bir de bazı hakemlerin bazı konularından dolayı Türki ye’de hakemlik yapmamaları gerektiğini söylüyorum. Bazı hakemler devre dışı bırakılı yor. Bir bakıyorum arkaların da bazı kulüpler var. “Allah Allah" diyorum. Bu kulüpler bu hakemleri çok mu düşünüyorlar (!) yoksa bu isimlerin kendilerine çok uğurlu (!) geldiğini mi düşünüyorlar. Onlar akıllılar biz de geri zekalı.

KAVUN MU BU!

Bakınız bu benim tama men tahminim ve yorumum: Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları, TFF başkanının davetine uyup gitselerdi, bel ki de perşembe günü maçın hakemi Türk olabilirdi. Ama altını çiziyorum bu benim yorumum. Böyle olmayınca TFF de ‘Madem öyle işte böyle’ dedi. Büyük takımlar şöyledir, iç sahada başka dış sahada başka hakem ister. İç sahada sağı solu oynayan dış sahada erkek gibi yöneten. Öyle MHK olacak kulüplere ‘Beni MHK başkanı yapın size iyi hakem yollayayım’ diyecek. Kavun mu yolluyorsun lan, arkasını koklayıp. Türkiye bugünlere böyle geldi beyler ve bu isimler hâlâ cirit atıyorlar. Yazacaklarım ŞİMDİLİK bu kadar.

Ben Türk olmasından yanaydım. Madem ilk maç Türk hakemle oynandı, ikinci maç da Türk hakemle oynansın. Öyle bir hale geldik ki Türk olursa herhalde cinayet çıkacak. Peki, bunu bu hale getiren kimler? Biz değiliz, kulüpler. Bence TFF de böyle düşündü. “Alın” dedi yabancıyı, “Ne haliniz varsa görün!”