Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Büyük ve kalabalık şehirlerde yaşayan insanlar biraz sakinliği, tenhalığı özlüyor. Bu yoğunluk, bu karmaşa insanı gerçekten yoruyor.

Bazen insan “Bir kendi başıma kalabilsem” diye geçiriyor içinden. Ama aynı kişi akşam eve döndüğünde konuşacak, paylaşacak kimse olmadığını hissettiğinde o sessizlik ağırlaşmaya başlıyor.

İnsan yalnız kalabiliyor ama yalnız yaşayamıyor. Çünkü insan zihninin, doğduğu andan itibaren bağ kurmaya ihtiyacı var.

***

Bir bebeğin bile sadece beslenmeye değil, temas edilmeye, görülmeye ve ilgi görmeye ihtiyacı var.

İnsan, başka insanlarla konuşarak, paylaşarak ve anlaşılabildiğini hissederek ruhsal olarak dengede kalıyor. Bu yüzden dostluklar, aile ilişkileri, sohbetler ve sosyal bağlar sadece keyif veren şeyler değil, aynı zamanda psikolojik ihtiyaçlar.

Yalnızlık ise sadece tek başına olmak değildir. Kalabalığın içinde bile kendini anlaşılmamış, değersiz ve kopmuş hissetmektir.

***

Günümüzde insanların büyük kısmı tam olarak bunu yaşıyor.

Sosyal medya çağında herkes birbirine bağlı görünüyor ama insanlar hiç olmadıkları kadar yalnızlar.

Çünkü gerçek iletişimin yerini çoğu zaman hızlı mesajlar, yüzeysel konuşmalar ve gösterişe dayalı ilişkiler aldı.

Üstelik modern yaşam insanları giderek daha fazla yalnızlaştırıyor.

Uzayan çalışma saatleri, büyük şehir hayatı, ekonomik kaygılar, güvensizlik, ilişkilerde yaşanan hayal kırıklıkları ve sürekli telefona bakılan bir hayat düzeni insanları birbirinden uzaklaştırıyor.

İnsanlar artık aynı evin içinde bile birbirleriyle konuşmak yerine ekranlara bakıyor.

Özellikle son yıllarda “dijital arkadaşlık” kavramı hızla büyüdü. İnsanlar yapay zekâ ile sohbet ederek duygusal bağ kurmaya başladı. Replika gibi uygulamalar, insanlara “sanal arkadaş” sunuyor.

Bazı kullanıcılar bu sistemlerle sevgili gibi konuşuyor, bazıları gün boyunca yaşadıklarını anlatıyor. Hatta dünyada yapay zekâ ile duygusal ilişki yaşadığını söyleyen insanların sayısı bile artıyor.

***

Çünkü gerçek insan ilişkileri emek istiyor. Sabır istiyor. Hayal kırıklığı riski taşıyor. İnsan bazen yargılanıyor, reddediliyor, yanlış anlaşılıyor.

Yapay zekâ ise itiraz etmiyor, eleştirmiyor, terk etmiyor. Sürekli sizi dinliyor gibi görünüyor. İnsanlar da bu konforlu alanın içine çekiliyor.

Yapay zekâ empati taklidi yapabiliyor ama gerçekten hissetmiyor. Size uygun görünen cevaplar verebilir ama insan ruhunun karmaşıklığını tam anlamıyla anlayamıyor.

***

İnsanlık tarihinde ilk kez insanlar, yalnızlık sorununu yine teknolojiyle çözmeye çalışıyor.

Oysa yalnızlığın temel nedeni zaten insan ilişkilerinin zayıflaması.

Yani problem büyüdükçe insanlar gerçek insanlara değil, ekranlara yöneliyor. Diğer bir deyişle sorunun sebebini ortadan kaldırmak yerine çözümü yine sorunun içinde arıyor.

Yalnızlığın teknolojikleşmesinin bir başka sonucu da arkadaşlık ve ilişki uygulamalarının hayatımızın merkezine yerleşmesi oldu.

İnsanlar artık yeni insanlarla tanışmak için eskisi gibi sosyal ortamlara değil, telefon ekranlarına bakıyor.

Bir fotoğraf, birkaç cümlelik profil yazısı ve birkaç saniyelik ilk izlenim üzerinden insanlar birbirini seçiyor ya da eliyor.

Bu, özellikle yoğun çalışan, sosyal çevresi dar olan ya da yeni bir şehre taşınmış insanlar için yeni insanlarla tanışma fırsatı sunabiliyor.

Ama işin karanlık tarafı da oldukça büyük. Çünkü bu sistemler insan ilişkilerini giderek daha yüzeysel hâle getiriyor.

İnsanlar artık karakterden önce fotoğrafa, sohbetten önce görüntüye odaklanıyor. Karşısındaki kişiyi gerçekten tanımadan saniyeler içinde karar veriyor. Bu da insan ilişkilerini bir alışveriş mantığına dönüştürüyor.

Üstelik bu uygulamalarda insanlar çoğu zaman kendilerinin gerçek hâlini göstermiyor.

Daha başarılı, daha mutlu, daha güzel ya da daha zengin bir profil oluşturmaya çalışıyor. Bu yüzden insanlar çoğu zaman gerçek bir bağ kurmak yerine, hazırlanmış dijital kimliklerle iletişim kuruyor.

***

Elbette yapay zekânın ve dijitalleşmenin faydalı tarafları da var.

Ancak hiçbiri gerçek bir dostluğun, sarılmanın, göz temasının ve samimi bir sohbetin yerini tutamaz.

Tabii ki çözüm, teknolojiyi tamamen reddetmek olamaz.

Ancak insan ilişkilerini yeniden güçlendirmek gerekiyor. İnsanların birbirine daha fazla zaman ayırması, yüz yüze iletişimi artırması, aile bağlarını güçlendirmesi gerekiyor.

Çünkü insan ruhu sadece cevap almak istemiyor. Gerçekten görülmek, hissedilmek ve anlaşılmak istiyor.

Belki de geleceğin en büyük problemi teknolojinin gelişmesi değil, insanın yavaş yavaş insandan uzaklaşması olacak.

Günümüzde herkes konuşacak bir yapay zekâ veya vakit geçirecek sanal bir arkadaş bulabilir. Ama gerçek bir dost bulmak, gerçek bir ilişki yaşamak hâlâ dünyanın en zor şeylerinden biri ve öyle olaya da devam edecek gibi görünüyor.





