Satürn ve Neptün’ün Koç burcunda yakın seyrettiği bir süreçteyiz. Satürn düzenlerle ilişkilidir. Bunun tersine, Neptün ise düzensizlikle, aşkınlıkla, çözülmelerle alakalıdır. Koç burcu gibi kararlılığı ifade eden bir burçta yer alan bu kavuşum, kararlılığı ve netliği dağıtabilir. Kararsızlık ortaya çıkabilir. Yeni dünya düzenine geçmeden önceki bu süreçte, bir nevi düzensizlik, karmaşa, kaos dönemi yaşayacağız. Kuralsızlık, rastgelelik, güçlü olanın kendi kurallarını ortaya koyması gibi, zaten kendini göstermeye başlayan atmosfer iyice körüklenecek. Daha sonra iyileşmek ve bir düzene oturtulmak üzere bir müddet için dağınık bir atmosfer oluşacak. Astroloji Okulunda derslerde her zaman kullandığım bir tabir vardır: Dejenerasyon olmadan rejenerasyon olmaz! Önce bir dip noktası yapacağız ve daha sonra dipten çıkarak zirveye yükseleceğiz!

SOSYAL VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Satürn ve Neptün’ün 0 derece Koç burcundaki kavuşumu için Reinhold Ebertin “Histeri” ifadesini kullanmış. Histerik davranış, kişinin duygusal olarak istikrarsız, aşırı dramatik ve dikkat çekici şekilde hareket etmesi anlamına gelir. Nevrotik kişilik bozukluklarından biri olan histeri için TDK psikosomatik, çevresel ya da genetik nedenlerle ortaya çıkan bir duygu durum bozukluğu tanımlaması yapmış. Ebertin’e göre Satürn-Neptün kavuşumu olumlu yönde fedakârlık, başkalarını düşünme ve empati, tedbir, öngörü; olumsuz yönde ise hızlı duygu durum değişiklikleri, inanmama, güvenmeme, tatminsizlik olarak tanımlanmış.

TOPLUMSAL HİSTERİ

Histeri ile ilgili bu değerlendirmeyi toplumsal bazda ele alırsak, fiziksel sebebi olmaksızın, toplumda çok sayıda kişinin psikolojik olarak rahatsız hissetmesi olarak açıklayabiliriz. Tabii bunu sadece ülkemizle ilgili değil, dünyadaki insan toplulukları açısından ele aldığımızın altını çizelim. Zira sadece bizim toplum için algılayanlar, milletçe çıldıracak mıyız şeklinde bir çıkarımda bulunabilir. Tabii ki hayır! Ama toplumlarda hızlıca yayılmasına sebep olabilecek semptomlar gözlenebilir. Bunlar aşırı reaksiyon gösterme, başkalarının ilgisini çekme isteğinin artması, yeni heyecan arayışları, duygusal taşkınlık olarak kendini gösterebilir.

ENDİŞE ARTIŞI

Araştırdığım kadarıyla toplumsal histeride, toplum içerisinde yaşanan huzursuzluklara sebep olabilecek duygusal taşkınlıkların yanı sıra, toplum düzeyinde yayılan endişe görülebiliyor. Astrolojik açıdan ele alırsak, korku ve endişe kavramları en çok Satürn ve Neptün ile karşılandığını görürüz. Ay da tetikleyici bir unsur olabilir. Bu kavuşum için Ebertin endişe ve depresyon, nevroz gibi psikolojik bozuklukların belirtilerine yer vermiş. Kavuşum Koç burcunda olacağına göre, endişe ve korku yaratan durumlar savaş ve çatışma riski ile ilgili olabilir. Ekonomik çöküş, tekrar yaşanacak bir pandemi gibi endişeler de bu kavuşumla ilgili toplum bilinçaltında yer alacak ana konu başlıkları olabilir.

FİNANSAL ÇÖKÜŞ VE YENİDEN YAPILANMA

Tarihte Satürn-Neptün kavuşumları dönemlerinde politik çalkantıların yanı sıra finans piyasalarında çöküşler de görülmüştür. Alman astrolog Reinhold Ebertin Satürn/Neptün kombinasyonunu “eskinin çöküşü ve yeninin inşası” olarak tanımlar. Bu kavuşum Koç burcunda gerçekleştiği, günümüzün FED, NYSE gibi bazı önemli finansal kurumları, Amerikan Doları, Euro gibi para birimleri üzerinde etki yarattığı için bu daha da belirgin olacaktır. Daha önce bahsettiğimiz gibi, Koç burcu metallerle de ilgilidir. Dolayısıyla bu kavuşum metal fiyatlarındaki çalkantı ve spekülasyonları da beraberinde getirecektir. Altına dayalı ekonomi sistemine geçiş bunun bir parçası olabilir. Doğal olarak altın fiyatlarının yükselmesine sebep olabilir. Teknolojilerin gelişimi ve sanayi alanındaki reformlar, güneş enerjisi, akıllı sistemler, yapay zeka, elektronik sistemlerin gelişmesi ve elektriğe ihtiyaç dolayısıyla zaten gümüşte de yükseliş kaçınılmaz olacaktır.

FED ASTROLOJİ HARİTASI

Satürn ve Neptün’ün kavuşumu FED (ABD Merkez Bankası) astroloji haritasını tetikliyor. Dolayısıyla, bu kavuşumun çözücü, dağıtıcı, kararsızlık ve bulanıklık yaratacak etkisi bu kurum için devreye giriyor olacak.

GRÖNLAND

Kavuşumun Meridyen ile çakışma noktası Grönland üzerine iz düşüyor. Haliyle Grönland konusu spekülatif anlamda gündemdeki yerini koruyacak. Enerji ile ilgili konular açısından önümüzdeki dönemde öne çıkan öncelikli yerlerden biri Grönland olacak.

22-23 ŞUBAT’I DEĞERLENDİREBİLİRİZ

Para ve ilişkiler, genişleme ve büyüme fırsatları. Venüs üçgen Jüpiter, Ay da olumlu açı yapıyor. Böylesi dönemlerde yapılacak işler güzel neticeler verebilir. Ay da Boğa burcundan destek vereceği için maddi konular ve yatırımlar, alışverişler için uygun bir zaman diliminde olacağız. 22 Şubat Pazar gününe denk geliyor, ama 23 Şubat Pazartesi gününü kullanabiliriz.

MERKÜR RETRO

Yine bir Merkür gerilemesine giriyoruz. Balık burcunda 26 Şubat günü, 22 derece Balık burcunda başlayacak, 8 derece Balık burcunda tamamlanacak. Bu ara zaman diliminde özellikle dalgınlıklara ve unutkanlıklara çok dikkat etmek gerekecek. Aynı zamanda, hayalini kurduğumuz şeyleri gerçekleştirmek açısından da ayaklarımızı yere biraz sağlam basmamız gereken bir zaman dilimi olacak. Balık burcundaki Merkür gerilemeleri içe dönüş için de bir fırsatı beraberinde getirir. Dolayısıyla zaman zaman meditasyon gibi içe dönüş faaliyetlerinde de bulunabiliriz. Öte yandan, doğum haritamızda Balık burcunun denk düştüğü evin konularında yanılgılara ve gecikmelere açık olabiliriz, farkında olalım.

TEKNOLOJİ, İNTERNET, BİLGİSAYARLAR

Bir taraftan Merkür gerilemesi, bir taraftan Mars ve Uranüs arasındaki dik açının kesinleşmesi ve bir taraftan da Kova burcunda gerçekleşmiş olan tutulmanın tetiklenmesi benzer temaları gündemimize taşıyabilir. Teknoloji, internet, bilgisayarlar, akıllı telefonlar gibi iletişim araçlarıyla ilgili sorunlar kapımızı çalabilir. Bu konuda temkinli, uyanık ve hazırlıklı olmamızda yarar var. Yedeklemelerimizi yapalım, elektronik alanda yaptığımız işleri olabildiğince sağlama alalım. İletişim kesintilerine karşı da tedarikli olalım.

1 MART’TA MARS TETİKLEMESİ

Daha önceki yazı ve videolarımızda bahsettiğimiz üzere, tutulmalar sadece gerçekleştikleri günü etkilemiyor. Daha sonraki zamanlarda tutulmanın gerçekleştiği Zodyak derecesine bir gezegenin ulaşması veya açı yapmasıyla tetikleniyorlar ve etkilerini gösteriyorlar. 27 Şubat’tan itibaren tutulma derecesini tetiklemeye başlayacak olan Mars, tutulma derecesine 1 Mart 2026 tarihinde tam olarak varacak. Yani Mars Kova burcundaki halkalı güneş tutulmasını tetikleyecek. Bu tetikleme sert ve patlayıcı, beklenmedik ve sarsıcı gelişmeleri beraberinde getirebilir. Agresif ve sert kararlar neticesinde, saldırgan bir atmosfer oluşabilir. ABD’nin İran’a saldırısı bu zaman diliminde gerçekleşebilir. ABD, Trump, İsrail ve Netanyahu astroloji haritaları bu tetiklenmeden sert etkiler alıyor.

FİZİKSEL VE TEKNOLOJİK SALDIRILAR

Mars-Uranüs karesinin kesinleşeceği 27 Şubat tarihi, ani gelişen durumları aktive etmesi bağlamında ayrıca dikkat çekiyor. Bu stresli açı fiziksel ve teknolojik saldırılara işaret edebilir. ABD, Donald Trump, İsrail ve Netanyahu’nun astroloji haritaları bu sert açıdan etki alıyor. Hatta etkileri birkaç gün öncesinden başlıyor ve birkaç gün sonrasına kadar devam ediyor. Nükleerle ilgili konularda streslerin de artabileceği bu süreçte, askeri anlamda önemli hareketlenmeler, sert ve şiddetli saldırılar, hava saldırıları, drone ile saldırılar, hacker saldırıları beklenebilir.

GEZEGEN DİZİLİMİ

27 ve 28 Şubat tarihinde gün batımından sonra gökyüzünde gözükecek gezegenler birbirleriyle belli aralıklarda bir nevi dizilim oluşturacaklar. Bunlardan Satürn, Venüs, Merkür ve Jüpiter çıplak gözle görülebilirken, Neptün ve Uranüs ancak teleskop kullanarak görülebilecek. Ay da ufkun üzerinde olacağından görülebilecek. 27 Şubat’ın haritasını kullandım, çünkü Ay ve Jüpiter, iki parlak ışık güzel bir görünüm oluşturacak.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

23 Şubat Pazartesi sabah saatlerinde hayırlı, uğurlu, güzel gelişmelere açık bir zaman diliminde olacağız. Önemli işlerimizi sabah saatlerinde başlatabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde iletişime geçebilir, ticari konularda aktifleşebiliriz. Eğitim, yayıncılık, seyahatler gibi konular açısından da öğle sonrasındaki saatler uygun. Akşam saatlerinde ise enerji gergin akmaya başlıyor. Beklenmedik, sıra dışı gelişmelere, gergin etkilere, kazalara açık bir zaman dilimine giriyoruz. Uçaklarla, silahlarla ilgili konular daha fazla gündemimizde olabilir.

24 Şubat Salı gününe başlarken, uyumlu açılarının etkili olduğu sabah saatlerinde biraz daha rahat ilerleyebiliriz. Öğle saatlerinde başkalarıyla iletişime geçerek onlar üzerinde olumlu etki yaratabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ise daha uyumsuz ve zorlu bir atmosfer var. Otorite figürleriyle ilişkilere dikkat. Akşam saatlerinde özel ilişkilerde yine gerginlikler devrede olabilir, farkında olalım.

25 Şubat Çarşamba günü iletişim trafiğinin hayli aktif ama gergin akacak. Günün ilk yarısı ilişkiler açısından hayli stresli gözüküyor. Parasal konulara ve ticarete de dikkat. Akşam saatlerinde ise sağlık, şifa açısından daha olumlu bir enerji akışı var.

26 Şubat Perşembe sabah saatlerinde yanılgılara, gerginliklere, engellere, gecikmelere açık olacağız, farkında olalım. Merkür bugünden itibaren Balık burcunda gerilemeye başlıyor. Dolayısıyla burada da bir kez daha gecikmelerin, iletişim hatalarının, yanlış anlaşılmaların devrede olduğu bir zaman diliminin farkına varıyoruz. Akşam saatlerinde ilişkiler açısından daha verimli bir atmosferde olabiliriz. Bu yüzden önemli iş ve girişimleri biraz daha akşam saatleri ve sonrasına almak isabetli olur.

27 Şubat Cuma sabah saatlerinde ailevi konular, yerleşimle ilgili konular, duygusal güvenceyle ilgili, barınmakla ilgili konular açısından daha uygun bir atmosferde olacağız. Akşam saatleri özel ilişkiler, sosyallik, eğlenceli aktiviteler açısından verimli bir atmosfer sunuyor. Öte yandan, beklenmedik, ani gelişen, stresli durumlara ve elektrikli bir atmosfere, sakarlıklara, kazalara çok açık bir gündeyiz. Özellikle askeri konular, silahlarla ilgili konular, enerjiyle ilgili konular, nükleerle ilgili konular, havacılıkla ilgili konularda stresler zirvede olabilir. Sismik aktivite artabilir, etkili depremler görülebilir.

28 Şubat Cumartesi günü boyunca güzel sözlerimizle başkaları üzerinde hoş etki yaratabiliriz, gönül alabiliriz. Geçmişe yönelik bazı problemlerin üzerinden geçmek ve ilişkilerimizde aksamaları yakalamak, gözden geçirmek ve bunları halletmek, bu konu üzerine konuşmak için bugünü kullanabiliriz. Akşam saatleri sonrasındaysa güç ve ego çekişmelerine açık olabiliriz, farkında olalım.

​1 Mart Pazar günü boyunca gereksiz zorlamalardan ve tartışmalardan uzak durmamızda, ideallerimiz konusundaki kendi fikirlerimizi başkalarına empoze etmekten de kaçınmamızda fayda var. Mars’ın analitik derecede olduğu bu zaman diliminde sert ve şiddetli olaylara da açık olabiliriz. Sakarlıklara, kazalara karşı uyanık olmalıyız ve ideallerimizin peşinde koşarken başkalarını kırmamaya özen göstermeliyiz.