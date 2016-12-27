Flaş gelişme… Mars’ta kaşık mı bulundu?

Kızıl Gezegen'de kaşık mı bulundu? İngiliz Daily Mail gazetesinin web sitesinde yer alan ve NASA aracı tarafından çekildiği öne sürülen görüntülere, kaşığa benzer bir nesne yansıyor.

Kızıl Gezegen'de kaşık mı bulundu? İngiliz Daily Mail gazetesinin web sitesinde yer alan ve NASA aracı tarafından çekildiği öne sürülen görüntülere, kaşığa benzer bir nesne yansıyor.

Bu, son yıllarda Mars’ın yüzeyinde görüldüğü iddia edilen ikinci kaşık. Daha önce de yüzük ve eldiven benzeri nesnelere ait olduğu düşünülen görseller yayınlanmıştı.

Söz konusu görüntüler, UFO Hunter (UFO Avcısı) adlı hesap tarafından Youtube’a yüklenince fark edildi. Söz konusu hesap, videoyu şu açıklamayla internette paylaştı: “Mars’ta dev bir kaşık var! Bu inanılmaz bir şey. Muhtemelen kayıp bir uygarlıktan kalma.”

Uzayda yaşam olduğunu düşünenler, Mars’ta yaşam olduğuna dair heyecan verici bir ipucuna ulaştıklarını düşünüyor.

Mars’ta bulunduğu iddia edilen kaşığa mesafeli kullanıcılar ise bunun bir göz yanılsaması olduğu görüşünde…