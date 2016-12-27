Anayasa Komisyonu’nda kavga

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AKP'li ve CHP'li komisyon üyeleri arasında yine kavga çıktı.

Anayasa değişikliği teklifi üzerindeki görüşmelerin yapıldığı komisyonun her toplantısı gergin geçiyor. Geçtiğimiz gün yaşanan kavganın bir benzeri de bugün yaşandı.

HDP: SÜREÇ DURDURULSUN

HDP, vekillerinin tutuklu olması nedeniyle Anayasa Komisyon çalışmalarına katılamadığını, dolayısıyla Anayasa değişiklik sürecinin durdurulmasını istedi.

Komisyonda konuşan HDP’li Mithat Sancar, “Cumhuriyetin kurucu anayasası toplam 24 madde ama 9 ay konuşuldu. O dönemde şartlar olağanüstü idi. Ama yine de kimsenin aklına konuşmaları, tartışmaları kısıtlamak , kısaltmak gibi bir uygulamaya gitmedi. Bugün, Belli ki amaç önceden belirlenmiş bir projeyi Meclis’e empoze etmek. 1. Meclis, içinde bulunduğu çok ağır şartlar altında kendisini güçlendiren bir anayasayı görüşüyordu, Bizim bugün, kavga-tartışma içinde, söz hakkı kısıtlanarak görüşürken teklif, Meclis’in kendi idam fermanıdır” dedi.