Seri üretime geçilen ilk Türk otomobili efsane Anadol 50 yaşında! 19 Aralık 1966'da üretimine başlanan Anadol 1984 yılına kadar üretilmeye devam etti. Binlercesi satıldı. İşte Türk otomobil sanayisinin kilometre taşlarından olan Anadol'un kısa tarihi...

Seri üretime geçilen ilk Türk otomobili efsane Anadol 50 yaşında! 19 Aralık 1966'da üretimine başlanan Anadol 1984 yılına kadar üretilmeye devam etti. Binlercesi satıldı. İşte Türk otomobil sanayisinin kilometre taşlarından olan Anadol'un kısa tarihi...

1928 yılında Kurulan Otokoç, 1946 yılında Ford’un Türkiye temsilcisi oldu. 1959’a gelindiğinde ise Koç Otosan’ı kurdu. Ford kamyonların montajı Otosan’da yapılmaya başlandı. 1963’e gelindiğinde İzmir Fuarı’nda İsrail yapımı fiberglas gövdeli bir araç Rahmi Koç’un dikkatini çekti. Bu malzeme üretimi kolaylaştıracağı için yerli oto üretmek adına Koç’a ilham verdi.

Koç’un ürettiği Anadol’un tasarımı İngiliz Reliant firması tarafından yapıldı. Otomobilde Ford şase ve motorlar kullanıldı. Otomobilin parçaları Türkiye’de üretildi. Anadol’un ilk üretimi İstanbul’da gerçekleştirildi. Otomobilin amblemi için Anadolu’nun sembollerinden Hitit geyiği kullanıldı.

Anadol’un göze çarpan modelleri sırasıyla A1, A2, A4, A5 ve A6 oldu. İşte bu araçların özellikleri: Üretimine 19 Aralık 1966’da başlanan Anadol A1 1967 yılının ortalarında satışa çıktı. İngiliz tasarımcı Tom Karen otomobili dizayn etti. A1’in üretiminde Ford Cortina’nın 1959 model Kent motoru kullanıldı.

Aracın makyajlı modelleri 1969 ve 1971’li yıllarda piyasaya çıkarıldı. Anadolu A1’in ticari ismi Anadolu Akdeniz oldu.

Anadol A2 serisi 1970’te piyasaya sürüldü. Dünyanın fiberglas gövdeli ilk 4 kapılı sedan otomobili olarak tarihe geçti. A2 güvenlik testine tabi tutulan ilk Türk otomobili oldu. A2 35 bin 668’lik satışıyla en çok satan Anadol oldu. A2 ve diğer Anadol modellerine talepte patlamalar yaşandı. Türkiye’nin büyük kentlerinde Anadol Ön Kayıt Büroları açıldı. İnsanlar sıralarını birbirine sattı.

En spor Anadol olarak bilinen Anadol STC-16 (A4) 1973 ve 1975 yılları arasında üretildi. Otomobilin tasarımı Belçika Kraliyet Sanat Akademisi’nden mezun Eralp Noyan’ın başında olduğu bir ekip tarafından yapıldı. Anadol A4’te 1.6 cc’lik Ford Mexico motor kullanıldı. Şu an 70 kadar Anadol STC’nin yollarda olduğu tahmin ediliyor.



SV-1600 üretim bandından 1973 yılının sonunda, A5 kodu ile dünyanın ilk fibre-glass gövdeli 5-kapılı station wagon (estate) arabası olarak indi. A5 üretimi 1982 yılında durdurulmuş olup toplam 6.499 adet üretilmiştir.



Türk sanayisinin efsanesi Jan Nahum tarafından üretilen Anadol Böcek 1975-1977 yılları arasında üretildi. Anadol A6 çok talep gören Anadol modellerinden biri olmadı. 1975-1977 yılları arasında 203 tane Anadol üretildi.



4-Kapılı A8-16 serisinin üretimi 1981'de başladı. A8-16 modelinin esin kaynağı o dönemin SAAB ve Volvo markalarının modelleri oldu. 1981-1984 yıllarında 1.013 adet A8 üretildi.