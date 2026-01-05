Hazine ve Maliye Bakanı’ndan Garip Bir “2025 Muhasebesi”

Hazine ve Maliye Bakanı 2025 yılının son gününde X hesabı üzerinden, “2025’in muhasebesi” adı altında bir dizi paylaşımda bulundu.

Görsel ve teknik yanı güçlü infografiklere bakınca 2023 Mayısı’ndan 2025 yılı sonuna kadar olan dönemde ne muazzam başarılara imza atılmış, resmen şahlanmışız da bizim haberimiz yokmuş izlenimine kapılıyor insan.

2023 Mayısı’nda Ülke Yönetimine Gelen Yeni İktidar Ne Başarılara İmza Atmış!

Ülke risk primimiz mayıs ayında 703 iken 204’e düşmüş. Peki, ülke risk primini 703’lere çıkarıp astronomik oranlarla Hazine’nin borçlanma maliyetini artıranlar kimdi? O zaman hangi parti iktidardaydı?

Uluslararası rezervlerimiz artmış. 2023 yılı Mayıs ayında -60.5 milyar dolar olan swap hariç net rezervler 26 Aralık 2025’te 67.3 milyar dolara çıkarılmış. Tam bir şahlanış destanı. ‘Ülkenin rezervlerini -60.5 milyara indirenler kimdi’

diye sormazlar mı?

Kur korumalı mevduattan başarıyla çıkılmış. Mayıs 2023’te 130 milyar dolar olan KKM Aralık 2025’te 0.2 milyar dolara indirilmiş. Ülkenin başına KKM belasını saran kimdi? KKM nedeniyle trilyonlarca liralık maliyeti bütçenin ve Merkez Bankası’nın, en nihayetinde de vatandaşın sırtına yıkanlar kimlerdi? Sahi, gözleri ışıldayanlar hangi partinin bakanıydı?

2023 yıl sonunda %64.8 olan enflasyon 2025 Kasım ayında %31.1’e düşmüş. Peki, 2018 yılı başında bu enflasyon %10’lar seviyesinde değil miydi? Enflasyonu şaha kaldıranlar kimlerdi?

Bakan bey döviz kurundan hiç bahsetmemiş. 2018 başında 3 lira 76 kuruş olan dolar 31 Aralık 2025 tarihinde 42 lira 84 kuruşa nasıl çıkmış? Asıl şahlanış burada, döviz kuru unutulmuş...

Sayın Bakan, “2025’in muhasebesi” diye isimlendirdi ama muhasebesini yaptığı dönem: Mayıs 2023-Aralık 2025 dönemini kapsıyor. Neden bu tarihler? Çünkü Mehmet Şimşek, 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrasında oluşturan kabinede Haziran 2023 başında Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Halefi Nebati’den görevi devraldı. Görevi devreden Nebati’nin çektiği “OHH”, nasıl bir maliye ve ekonomiyi devrettiğini gösteriyordu.

Dolayısıyla, Mehmet Şimşek’in “2025’in muhasebesi” deyip, kendi son Bakanlık döneminin gelişmelerini özetlemesi söz konusudur. Bakan mealen diyor ki; “Ben ekonominin ve maliyenin dümenine geçtiğimde, tam bir enkaz devraldım. Ekonomi çok kötü yönetiliyordu. Toparladım ve bu hale getirdim.” Mehmet Şimşek’in yaptığı bu eleştiriler 2023 Mayıs öncesindeki iktidardakiler için yenilir yutulur eleştiriler

değil aslında. Tabii anlayana...

Vatandaşın 2025 Muhasebesine Bakalım mı?

Bizim görevimiz, çıplak gerçeği, eğip bükmeden olduğu gibi ortaya koymak. Bu nedenle gelin biz, vatandaşın 2025 muhasebesine bakalım.

- Vatandaş 2025 yılının ilk 11 ayı itibarıyla saniyede 346 bin 599 TL vergi ödedi.

- 2025 yılının sadece 11 ayında ödenen faiz 1 trilyon 937 milyar liraya ulaştı.

- Alınterinden, üreticiden, çiftçiden, sanayiciden tahsil edilen her yüz liralık verginin yaklaşık 20 lirası faizciye gitti.

- Trilyonlarca lira vergi ödedik ama bütçe trilyonlarca lira açık verdi.

- Kamu bankalarının eski adıyla görev zararı, yeni adıyla görevlendirme giderleri rekor kırdı. 2010 yılında yıllık görev zararı 439 milyon TL iken 2025 yılının ilk 11 ayında 201.9 milyar TL’ye ulaştı.

- 2026 yılı net asgari ücret tutarı 28.075,50 TL olarak belirlendi ve belirlendiği günde bile açlık sınırının altındaydı. İlk zamlı asgari ücret ödemesinin yapıldığı günde açlık sınırının daha da altına düşecek.

- Bordrolunun maaşı tarife hesabının yanlış kurgulanması nedeniyle, gizli vergi zammı olarak elinden alındı.

- Emekli maaşları ile geçinmek pek çok vatandaşımız için imkansız hale geldi.

- Çiftçi, Kanunun amir hükmü olan milli gelirin %1’i oranındaki hakkını yıllardır alamadı.

- Petrole, tütüne, alkole altı ayda otomatik zamlar yapıldı. Ama asgari ücretliye ikinci altı aylık zam yapılmadı.

- Sırf daha fazla damga vergisi alınsın, paranın zaman maliyetinden yararlanılsın diye daha birkaç yıl önce kaldırdığınız 4. geçici vergi beyanını geri getirerek, vatandaşın ve meslek mensuplarının sırtına büyük yük yüklendi.

- 2025 yılı başında yeniden değerleme oranında artmış beyannamelerden alınan damga vergisi yıl içinde ilaveten %50 artırıldı.

- 2024 yılı ortasında tasarruf tedbirleri açıklandı. Tasarruf öğretmenler odasındaki elektrikli çaydanlığa, öğrencinin tuvaletindeki tuvalet kağıdına uzandı ama lojman kiralamalarına, makam araçlarına, baskı ve cilt giderlerine uğramadı.

- Asgari ücretin biraz üzerinde ücret alanlar kısa süre içinde üst vergi dilimine girerken, yüksek maaşına ek yönetim veya denetim kurulu maaşı alanların vergisi ilgili kurumlara ödettirildi.

Bu hesap, bu muhasebe bu köşeye hatta gazeteye sığmaz, taşıp gider...

Son söz, ülkenin sorunları pembe gözlük takarak değil gerçeklerle yüzleşerek çözülür. Sizin muhasebeniz ile değil, vatandaşın sizin hakkınızdaki muhasebesini anlayarak çözülür.

Bu vesileyle siz değerli okurlara ve SÖZCÜ ailesine merhaba...